Лимонад обвинили в смертельных болезнях

Даже кратковременное потребление фруктозы может повысить риск инфекций, особенно у людей с метаболическими нарушениями.

Несмотря на достижения медицины, вирусные и бактериальные инфекции остаются одной из главных причин смертности во всём мире.

Команда под руководством Ины Бергхайм с кафедры наук о питании Венского университета впервые показала, что моноциты — важный тип иммунных клеток крови — интенсивнее реагируют на бактериальные токсины под воздействием фруктозы. Уровни рецепторов, распознающих эти токсины, повышаются, и это делает организм более уязвимым к воспалению. Результаты опубликованы в журнале Redox Biology.

Специалисты провели два рандомизированных исследования с участием здоровых взрослых добровольцев. Они сравнивали реакцию иммунной системы после употребления подслащённых фруктозой напитков с реакцией после употребления напитков с глюкозой. Кроме того, исследователи изучали изолированные моноциты и проверяли их работу на культурах клеток.

Полученные данные показали, что употребление фруктозы, в отличие от глюкозы, приводило к повышению концентрации толл-подобного рецептора 2 (TLR2) в моноцитах. Он играет ключевую роль в контроле реакции иммунной системы. Увеличение количества TLR2 было связано с повышенной чувствительностью к липотеихоевой кислоте — бактериальному токсину. Следовательно, усилился и воспалительный ответ.

Учёные также зафиксировали повышенное выделение провоспалительных белков, включая интерлейкин-6, интерлейкин-1β и фактор некроза опухоли-альфа.

По мнению авторов, будущие исследования должны показать, как высокий уровень потребления фруктозы влияет на функционирование иммунной системы и риск заражения инфекциями в долгосрочной перспективе. Особенно исследователей интересует, как это происходит у людей, у которых уже есть проблемы со здоровьем, например диабет 2-го типа или жировая дистрофия печени.

