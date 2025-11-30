Эти 5 методов лечения из прошлого больше похожи на пытки
Некоторые виды лечения из прошлого могут показаться абсурдными и негуманными. Однако врачи того времени верили в их эффективность и активно применяли. Разобрали пять самых диких медицинских методов, которые реально существовали.
Набор для клизмы с табаком, конец XVIII века
Кресло Кокса
Метод придумал английский врач Джозеф Кокс. В 1804 году он предложил лечить агрессивных пациентов психбольниц и больных с манией (психическое отклонение с периодами сильного возбуждения, эйфории, повышенного настроения) вращением.
Человека сажали на специальный стул, подвешивали на верёвке и крутили. После нескольких оборотов он якобы успокаивался. Часто больного крутили так долго, что у него начинались головокружение, рвота и неконтролируемое мочеиспускание. Многие действительно успокаивались, потому что были дезориентированы и физически истощены. После процедуры они не могли стоять и говорить.
Современные исследования подтверждают, что вестибулярный аппарат и эмоциональная сфера связаны. Поэтому многим нравятся карусели и качели. В 2013 году исследователи из Германии провели эксперимент, похожий на сеанс в кресле Кокса. Подопытные говорили, что после вестибулярной стимуляции у них улучшилось настроение. Однако они вращались всего несколько минут и были психически здоровы.
Табачные клизмы
Коренные народы Северной Америки использовали табачный дым как лекарство. Среди прочего у них была практика ректального вдувания дыма. В XVII–XVIII веках об этом методе узнали в Европе.
Изначально табачные клизмы делали утопленникам, чтобы вернуть их к жизни. В прямую кишку вводили трубку и с помощью мехов нагоняли дым. Врачи того времени ошибочно полагали, что это помогает согреть человека и восстановить дыхание. На берегах Темзы даже оставляли специальные наборы для процедуры.
Позже табачные клизмы вошли в моду, ими стали лечить самые разные болезни — от простуды до холеры. Метод применяли вплоть до XIX века, пока английский учёный Бен Броди не обнаружил, что никотин токсичен для сердца.
Яд вместо лекарства
В прошлом ртуть считали чудо-средством, причём не только в Европе, но и в Азии и Индии. Её парами дышали, её втирали в кожу, делали слабительное. Чаще всего ртутью лечили сифилис. В Англии даже была поговорка «Ночь с Венерой — жизнь с Меркурием» (в английском название планеты и химического элемента обозначается одним словом — Мercury).
Хотя учёные знали о токсичности ртути и побочных эффектах, её продолжали назначать. Многие больные умирали не из-за венерической болезни, а из-за отравления тяжёлыми металлами. Так продолжалось до начала ХIХ века, пока не открыли антибиотик пенициллин.
Комары против сифилиса
Венерические болезни пытались лечить не только ртутью. В 1910–1930-е годы австрийский психиатр Юлиус Вагнер-Яурегг лечил сифилис малярией.
Он намеренно заражал пациентов с прогрессирующим параличом (это поздняя стадия сифилиса, когда поражаются мозг и психика) плазмодиями — возбудителями малярии, которых переносят комары. Инфекция вызывала длительную лихорадку до 40–41 °C, при такой температуре бактерии сифилиса частично погибали, что давало временное улучшение.
Это редкий случай, когда безумное, на первый взгляд, лечение действительно помогало. Хотя вскоре антибиотики полностью вытеснили малярийную терапию, в 1927 году Вагнеру-Яуреггу вручили Нобелевскую премию по медицине.
Лоботомия для хорошего настроения
В середине 1930-х годов португальский нейрохирург Антониу Эгаш Мониш предложил лечить серьёзные психические заболевания (в основном шизофрению) с помощью лоботомии — разреза префронтальной доли (структуры мозга). Тогда это был один из немногих доступных вариантов лечения для тяжелобольных. В 1949 году Мониш даже получил Нобелевскую премию.
Метод активно применяли в 1940–50-е годы в США и Европе. В Америке главным специалистом был Уолтер Фримен. Он проводил лоботомию не только психически больным, но и женщинам в депрессии и даже детям с задержкой в развитии.
После лоботомии пациенты действительно становились спокойными и покладистыми, потому что теряли часть познавательных способностей. Некоторые становились инвалидами. Вскоре метод признали варварским и отказались от него.
Главное
В истории медицины были методы лечения, которые сейчас кажутся немыслимыми. В прошлом пациентов намеренно заражали малярией, чтобы вылечить от сифилиса, и давали токсичную ртуть. Психические болезни и депрессию лечили лоботомией. Агрессивных психбольных вращали на стуле до тошноты, а утопленников пытались вернуть к жизни табачными клизмами.
