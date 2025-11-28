Это чудо-растение поможет от неизлечимой болезни

Учёные выявили потенциальные терапевтические свойства у алоэ вера против болезни Альцгеймера.

Исследование опубликовано в журнале Current Pharmaceutical Analysis. Учёные использовали компьютерное моделирование и проверили, как алоэ вера взаимодействует с ферментами ацетилхолинэстеразой (AChE) и бутирилхолинэстеразой (BChE) — они играют ведущую роль в патогенезе болезни Альцгеймера. Особое внимание привлекла молекула бета-ситостерин.

При помощи метода молекулярного докинга (он позволяет предсказать, как одна молекула свяжется с другой) и динамического моделирования исследователи установили, что бета-ситостерин прочно связывается с обоими ферментами — AChE и BChE, превосходя показатели других соединений, таких как сукцинат кислоты (используется в комплексной терапии при деменциях).

Кроме того, исследователи провели анализ ADMET (абсорбция, распределение, метаболизм, экскреция и токсичность), позволяющий предположить, как будут вести себя эти соединения в организме. Было обнаружено, что бета-ситостерин и сукцинат обладают благоприятными профилями, свидетельствуя о хорошей абсорбции и низкой токсичности.

Таким образом, учёные считают бета-ситостерин хорошим кандидатом на будущее лечение болезни Альцгеймера. Исследователи подчёркивают, что работа пока остаётся на стадии компьютерной симуляции, чтобы подтвердить реальную пользу, необходимы лабораторные и клинические испытания.

Болезнь Альцгеймера — самая частая причина старческого слабоумия. По данным ВОЗ на 2021 год, в мире жило 57 миллионов человек с деменцией, 60–70% из них приходилось на болезнь Альцгеймера.

Болезнь связана с токсичным накоплением тау-белка и бета-амилоида в головном мозге и утратой нейромедиатора ацетилхолина, необходимого для обучения и памяти. Современные препараты, усиливающие выработку ацетилхолина, могут временно облегчить симптомы, но не останавливают прогрессирование заболевания.

Алоэ вера часто называют чудодейственным растением и используют более 3000 лет в разных культурах. Сегодня растение применяют в косметике и продуктах для здоровья, но оно также содержит биологически активные вещества, которые исследуют в контексте здоровья мозга.

