Этой опасной бактерией заражена половина населения Земли

Гастрит — одно из самых распространённых заболеваний желудка. Часто воспаление протекает без боли, и это сбивает с толку. Врач-гастроэнтеролог Трофимовская Наталья Игоревна рассказала «Рамблеру», почему развивается гастрит, как его лечить и какая нужна диета.

Что такое гастрит

Под диагнозом «гастрит» скрывается группа заболеваний с одним общим признаком — воспалением слизистой оболочки желудка. По данным Минздрава, на каждые 100 тысяч человек приходится 462 случая болезни. Это примерно по одному пациенту в каждом вагоне метро в час пик.

Гастрит может быть острым (когда длится меньше трёх месяцев) или хроническим.

Причины

Воспаление могут провоцировать несколько факторов или их сочетания.

Инфекция

Чаще всего воспаление начинается из-за бактерии Helicobacter pylori. Это очень распространённый патоген. Всемирная организация гастроэнтерологов считает, что половина населения Земли заражена им. По данным исследования, опубликованного в журнале Helicobacter, в России инфекция есть у 38,8% населения. Однако не все носители обязательно болеют гастритом. Есть особо восприимчивые к Helicobacter pylori люди, у которых вероятность развития воспаления выше. На это влияют генетические особенности и образ жизни.

Helicobacter pylori не единственная причина инфекционного гастрита. Воспаление могут вызвать другие бактерии (Helicobacter heilmannii, Enterococcus, Mycobacteria), вирусы (Enterovirus spp., Human cytomegalovirus, вирус Эпштейна — Барр), грибы (Mucorales, Candida, Histoplasma capsulatum) и паразиты (Cryptosporidium, Strongyloides stercoralis). Хотя на практике такое встречается реже.

Алкоголь и курение

Спиртное делает желудок уязвимым к пищеварительному соку. Если пить часто и много, может развиться алкогольный гастрит.

Никотин нарушает кровоснабжение слизистой желудка и его защитные механизмы. Поэтому у курящих гастрит прогрессирует быстрее, а также чаще развивается атрофический гастрит, который считают фактором риска рака желудка.

«Атрофия — это следствие многолетнего воспаления, в результате которого количество функционирующих клеток слизистой оболочки желудка сокращается, и они частично замещаются кишечным эпителием. Это называется кишечной метаплазией. Выраженность атрофии и метаплазии может быть разной. В зависимости от типа метаплазии, тяжести атрофии, семейного анамнеза и сопутствующих заболеваний определяют риск рака желудка». Трофимовская Наталья Игоревна врач-гастроэнтеролог, гепатолог Медцентра доктора Александровского

Важно. Пища может провоцировать симптомы со стороны ЖКТ, но из-за еды гастрит не появляется. Даже острые блюда не вызывают воспаления. Наоборот, они могут подавлять секрецию желудочной кислоты.

«Вещества, которые есть в имбире и перце чили, к примеру капсаицин, показывают полезные свойства для заживления слизистой оболочки и для моторики ЖКТ в целом. Добавлять их или нет — вопрос привычки и личных предпочтений», — комментирует врач-гастроэнтеролог.

Лекарства

Нестероидные противовоспалительные средства, например ибупрофен, нимесулид и диклофенак раздражают эпителий желудка. Если пить их много и регулярно, они могут повредить слизистую и спровоцировать гастрит и появление язв. Риск повышается, если человек заражён Helicobacter pylori и принимает НПВС.

Стресс

У людей из группы повышенного риска на фоне физиологического стресса может развиться гастрит. Такое бывает после серьёзной травмы или операции. Организм запускает цепочку реакций, из-за которых слизистая оболочка желудка становится уязвимой и в ней могут появиться язвы.

Речь именно о физиологическом стрессе, хотя некоторые исследования на мышах показывают, что эмоциональные потрясения и долгая депрессия тоже могут повлиять на ЖКТ.

Болезни

Гастрит может быть осложнением других заболеваний. Например, воспаление слизистой желудка встречается у пациентов с болезнью Крона, васкулитом (воспалением кровеносных сосудов) или саркоидозом (аутоиммунным воспалительным заболеванием).

Отдельно выделяют аутоиммунный гастрит, когда сам организм ошибочно атакует клетки слизистой желудка. Чаще всего такое бывает у пациентов с другими аутоиммунными заболеваниями, например болезнью Хашимото или сахарным диабетом 1-го типа.

Симптомы гастрита

В слизистой желудка нет болевых рецепторов, поэтому гастрит часто протекает бессимптомно. Однако Н. pylori может провоцировать диспепсию (расстройство пищеварения) и вызывать такие симптомы:

боль в верхней части живота;

тошнота и рвота;

изжога;

ощущение переполненности желудка.

Важно. Не у всех пациентов с Н. pylori и симптомами расстройства пищеварения есть гастрит, поэтому Киотский консенсус по гастриту выделил диспепсию, вызванную этой бактерией, в отдельное заболевание.

«Гастрит подразумевает воспаление слизистой оболочки желудка, которое подтверждается при морфологическом исследовании, то есть при изучении образцов этой самой слизистой под микроскопом. Дискомфорт после еды, отрыжка, вздутие живота и даже участки покраснения слизистой, которые может описать врач-эндоскопист, ещё не свидетельствуют о гастрите», — уточняет гастроэнтеролог.

Диагностика

Не всякая боль в желудке — это воспаление, и не каждый носитель H. pylori болен гастритом. Поэтому, чтобы поставить диагноз, нужно пройти несколько этапов обследований.

Анализы

Цель лабораторных исследований — выявить инфекцию H. pylori. На результаты могут повлиять внешние факторы, например приём лекарств. Поэтому какой из методов выбрать, должен решать врач.

13С-дыхательный уреазный тест. Пациент выпивает стакан жидкости с радиоактивным углеродом. Затем выдыхает воздух в герметичный пакет. По следам радиоактивного углерода в воздухе определяют, есть бактерия или нет. Это самый точный неинвазивный тест. Кокрейновский обзор и метаанализ показал, что чувствительность этого анализа (точность определения больных) — 94%, а специфичность (точность определения здоровых) — 90%.

Тесты на антигены. В этом случае инфекцию определяют по анализу кала. Специфичность этого метода такая же, как у дыхательного теста, но чувствительность ниже — 83%.

Анализы крови. Серологические методы больше подходят, если нужна эпидемиологическая статистика. Они показывают, был ли контакт с бактерией, но понять по ним, есть ли инфекция сейчас, нельзя. Поэтому для врача они малоинформативны.

Эндоскопия

Чтобы поставить диагноз, положительного анализа на хеликобактер недостаточно — нужен визуальный осмотр стенок желудка с помощью эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС или просто гастроскопии). В желудок через пищевод вводят эндоскоп (гибкий шланг с оптическим прибором). Так врач может оценить состояние слизистой и взять биопсию — образец тканей для изучения под микроскопом.

«Парадоксально, но часто у людей, подозревающих у себя гастрит и даже убеждённых, что живут с ним много лет, диагноза на поверку не оказывается. И, наоборот, у пациентов без жалоб во время диспансеризации находят гастрит. Поэтому после 40–45 лет всем нужно проходить гастроскопию. Проигнорировать эту рекомендацию потому, что ничего не беспокоит, будет большой ошибкой», — предупреждает врач.

Лечение

Тактика зависит от причины гастрита. Иногда лечение вообще не нужно. Например, острый медикаментозный или вирусный гастрит могут проходить сами, когда человек выздоровел или закончил пить лекарства.

«Хронический гастрит чаще всего связан с бактерией Helicobacter pylori или аутоиммунными процессами. Вылечить аутоиммунный гастрит нельзя. Таким пациентам нужен регулярный контроль. А вот Helicobacter pylori и связанный с ней гастрит можно устранить с помощью адекватной и актуальной комбинации препаратов», — комментирует врач Наталья Трофимовская.

Лекарства

Всем пациентам с хроническим гастритом и положительным тестом на инфекцию назначают 14-дневную эрадикационную терапию (эрадикация — уничтожение или искоренение бактерии). Есть несколько вариантов. Стандартная тройная схема подразумевает приём двух видов антибиотиков и ингибитора протонной помпы (он блокируют выработку соляной кислоты).

Минздрав России и Американское общество гастроэнтерологов рекомендуют включать в схему висмута трикалия дицитрат, чтобы повысить эффективность лечения. Это вещество-гастропротектор, которое защищает повреждённые участки слизистой желудка.

Важно. Эта схема подходит не всем. Пациентам, которые уже проходили эрадикационную терапию, нужно другое лечение. Поэтому препараты и дозировки должен подбирать врач.

Через месяц важно проверить эффективность лечения и повторно сдать анализ на инфекцию. Если стандартная терапия не помогла, назначают новую схему с другими препаратами.

Диета

Воспаление слизистой никак не связано с едой. Поэтому специальной диеты при гастрите нет.

Однако, если гастрит сопровождается диспепсией, некоторые продукты могут провоцировать тошноту, отрыжку, боль или изжогу. В таких случаях Американское общество гастроэнтерологов советует есть дробно и ограничить трудноперевариваемую пищу, газированные напитки, некоторые овощи (бобы, цветную капусту, брокколи) и крахмалистые продукты (овёс, пшеницу, картофель). Они не влияют на воспаление, но повышают газообразование и провоцируют вздутие.

Альтернативные методы

Фитотерапия и гомеопатия не имеют доказанной эффективности. Применять эти методы лечения не только бесполезно, но и опасно. Без лечения хронический гастрит может привести к язве или раку желудка. Чем раньше начать эффективную терапию, тем больше шансов на выздоровление и меньше рисков.

Профилактика

Главная причина хронического гастрита — инфекция Helicobacter pylori. От неё нет прививок, поэтому профилактика гастрита сводится к сбалансированному питанию (это в целом важно для нормальной работы ЖКТ), отказу от алкоголя и сигарет и умеренному приёму обезболивающих. Также после 40–45 лет важно регулярно проходить гастроскопию, чтобы не упустить болезнь.

Главное

Гастрит — это воспаление слизистой желудка. Чаще всего его вызывает бактерия Helicobacter pylori, но могут быть и другие причины: алкоголь, приём лекарств, аутоиммунные заболевания, вирусные или грибковые инфекции. Часто гастрит протекает бессимптомно. Чтобы подтвердить диагноз, нужно сдать анализ на Helicobacter pylori, пройти гастроскопию с биопсией. Гастрит, вызванный бактерией, лечат комбинацией препаратов из антибиотиков и блокаторов соляной кислоты. Специальной диеты при гастрите нет, но отдельные продукты могут провоцировать вздутие и боль.

Важные исследования