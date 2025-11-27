Простое исследование предскажет страшный диагноз раньше анализов

Простое исследование помогает вовремя выявить сердечную недостаточность.

УЗИ сосудов головы и шеи делают при подозрении на нарушения мозгового кровообращения (головных болях, головокружениях), если есть факторы риска (гипертония, диабет, высокий холестерин), после инсульта или для подготовки к операциям на сердце и сосудах. Учёные из Университетского колледжа Лондона проверили, как это исследование может помочь диагностировать сердечную недостаточность.

Работа опубликована в Журнале Американской ассоциации сердца. В исследовании принял участие 1631 британец в возрасте 71–92 лет, каждый из которых прошёл УЗИ сонных артерий в рамках Британского регионального исследования сердца с 2010 по 2012 год.

Учёные оценивали гибкость и толщину сонных артерий. Они выделили 25% мужчин с самыми негибкими артериями и сравнили частоту случаев сердечной недостаточности в каждой группе в течение шести лет после УЗИ. Даже учитывая другие потенциальные причины (возраст, вес, курение, инфаркты), у мужчин с наименьшей гибкостью артерий риск сердечной недостаточности был в 2,5 раза выше по сравнению с мужчинами с более гибкими артериями. Учёные считают, что риск нарушений в работе сердца связан с тем, что эластичные артерии сужены и сердцу становится всё труднее перекачивать кровь.

Участники с утолщёнными стенками сонных артерий чаще сталкивались с инфарктом или умирали от него. Каждое увеличение толщины стенки артерии на одну единицу (это 0,16 мм) увеличивало вероятность инфаркта примерно на 29% даже с учётом других значимых факторов, таких как возраст и масса тела. А вот статистически значимой связи между толщиной артерий и сердечной недостаточностью исследователи не нашли.

При сердечной недостаточности сердце не может должным образом перекачивать кровь. Из-за этой болезни страдает весь организм, в частности появляется одышка (из-за того, что кровь застаивается в лёгких) и отёки (из-за застоя крови в ногах). В России основные диагностические исследования — это эхокардиография и ЭКГ.

