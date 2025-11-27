Слабоумие теперь выявляют с помощью навигаторов

По данным нового исследования, стиль вождения может стать новым способом выявлять людей с риском болезни.

© RgStudio/iStock.com

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что устройство GPS позволяет точнее определить развитие когнитивных нарушений (память, внимание, мышление), чем факторы возраста, результаты тестов на умственные способности и генетические факторы риска, связанные с болезнью Альцгеймера.

В исследовании приняли участие 56 человек с лёгкими когнитивными нарушениями, предшественниками болезни Альцгеймера, и 242 здоровых людей возрастом в среднем 75 лет. На старте все водили автомобиль хотя бы раз в неделю.

Участники прошли тесты умственных способностей, а в их автомобили установили устройства отслеживания данных. За ними наблюдали в течение трёх лет.

В начале исследования модели вождения обеих групп были похожи, но со временем участники из группы когнитивного снижения стали ездить реже, реже ездили ночью и выбирали менее разнообразные маршруты. Учёные анализировали среднюю и максимальную длину маршрута, частоту превышения скорости и вариативность маршрутов. Добавив демографические факторы — возраст, результаты когнитивных тестов и тестов на ген болезни Альцгеймера, — они получили точность прогноза 87%. Для сравнения: использование всех этих факторов без учёта данных о вождении давало точность 76%.

Уточняется, что у исследования есть ограничение: большинство участников были высокообразованными белыми людьми, поэтому результаты нельзя распространять на всё население.

Учёные рассказали, что нужно знать родственникам больных деменцией