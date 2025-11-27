Врач предупредила о рисках высокого холестерина

Высокий холестерин долго не даёт заметных сигналов, но постепенно повреждает сосуды и повышает риск инфаркта и инсульта. Как удержать показатели под контролем и какие методы лечения дают лучший результат, «Рамблеру» рассказала врач-эндокринолог Lahta Clinic Анна Вадимовна Бреговская.

Что такое холестерин и зачем он нужен

Это жироподобное вещество, большую его часть производит печень, остальное поступает с едой.

«Холестерин обеспечивает прочность стенок клеток и участвует в синтезе некоторых гормонов, например, гормонов надпочечников. Однако его избыток ведёт к атеросклерозу, это увеличивает риск инфаркта и инсульта», — говорит врач-эндокринолог Lahta Clinic Анна Вадимовна Бреговская. Анна Бреговская Эндокринолог

В крови холестерин переносят липопротеины.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) доставляют его от печени к тканям. Когда ЛПНП становится слишком много, холестерин накапливается в стенках артерий. Поэтому ЛПНП называют «плохим».

доставляют его от печени к тканям. Когда ЛПНП становится слишком много, холестерин накапливается в стенках артерий. Поэтому ЛПНП называют Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) возвращают холестерин в печень для дальнейшей переработки. Их называют «хорошим» холестерином.

возвращают холестерин в печень для дальнейшей переработки. Их называют Триглицериды — это форма жира в крови. Когда их слишком много, становится больше жировых отложений и повышается сердечно-сосудистый риск.

Опасность создаёт не сам холестерин, а нарушение баланса между его фракциями. Процесс идёт без симптомов и долго остаётся незаметным. Поэтому регулярный анализ крови — главный способ раннего контроля.

Причины высокого холестерина

Питание. Насыщенные и трансжиры повышают уровень ЛПНП. Простые сахара и сладкие напитки способствуют увеличению триглицеридов.

Лишний вес. Жировая ткань меняет липидный профиль: ЛПНП и триглицериды растут, ЛПВП снижается.

Недостаток движения. Низкая активность снижает ЛПВП и повышает триглицериды. Умеренная нагрузка улучшает баланс липидов.

Наследственность. Семейная гиперхолестеринемия и другие генетические формы дислипидемии становятся причиной высокого ЛПНП с молодого возраста. В таких ситуациях изменения рациона не всегда помогают.

Курение и алкоголь. Курение снижает ЛПВП и усиливает повреждающее действие ЛПНП на сосуды. Алкоголь повышает триглицериды и ухудшает липидный профиль.

Возраст и пол. Со временем уровень ЛПНП постепенно растёт. Мужчины достигают высоких значений раньше, чем женщины, а после менопаузы гендерные различия уменьшаются.

Последствия

Heart Foundation отмечает, что высокий ЛПНП увеличивает количество холестерина на стенках артерий. Постепенно формируется бляшка, которая нарушает эластичность сосуда и сужает его просвет. Чем больше таких отложений, тем хуже кровь проходит по артерии.

Крупная бляшка может повредиться. В этот момент образуется тромб, который перекрывает коронарную артерию, и происходит инфаркт. Такая же ситуация возможна в артериях, питающих мозг, что приводит к ишемическому инсульту.

Высокие триглицериды и низкие значения ЛПВП усиливают эти изменения и ускоряют развитие атеросклероза. Повышенный холестерин не вызывает боли или других заметных сигналов. Процесс развивается медленно, поэтому человек может долго не догадываться, что есть нарушения.

Методы снижения уровня холестерина

Врачи Mayo Clinic рекомендуют:

Скорректировать рацион. Уменьшать количество насыщенных и трансжиров, добавлять больше растворимой клетчатки, рыбы, цельных продуктов и омега-3. Такой подход снижает ЛПНП и стабилизирует триглицериды.

Увеличить физическую активность. Умеренные аэробные нагрузки повышают ЛПВП и уменьшают триглицериды. Подходят ежедневные прогулки, велосипед.

Отказаться от курения. После отказа уровень ЛПВП растёт, улучшается кровообращение и снижается нагрузка на сосуды.

Снизить вес. Даже несколько килограммов помогают нормализовать холестерин и улучшить липидный профиль.

Ограничить алкоголь. Он повышает триглицериды. Умеренность или отказ уменьшают нагрузку на сердце.

Медикаментозное лечение

«В зависимости от уровня холестерина, возраста и сопутствующих заболеваний я рассчитываю риск сердечно-сосудистых событий в ближайшие 10 лет. По результату определяю целевые значения и выбираю подход: достаточно ли изменить образ жизни или нужна терапия», — говорит эндокринолог Lahta Clinic Анна Вадимовна Бреговская.

Оценив риск, врач составляет схему лечения. Анна Вадимовна отмечает, что статины — основа терапии. Эти препараты снижают ЛПНП и замедляют рост атеросклеротических бляшек. Данные крупных исследований подтверждают, что статины уменьшают частоту инфарктов и инсультов, и большинство пациентов хорошо их переносят.

Если одного препарата недостаточно, врач может добавить эзетимиб. Он снижает поступление холестерина из кишечника и в комбинации со статинами помогает быстрее достичь целевого уровня ЛПНП у пациентов с повышенным риском.

При выраженной гиперхолестеринемии или непереносимости статинов используют ингибиторы PCSK9. Эти препараты увеличивают количество рецепторов ЛПНП на клетках печени, поэтому холестерин быстрее выводится из крови. Такой подход заметно уменьшает уровень ЛПНП и частоту сердечно-сосудистых событий при тяжёлой дислипидемии.

Бемпедоевая кислота — дополнительный вариант терапии. Она снижает синтез холестерина в печени и подходит пациентам, которым нужно заменить статины или сделать лечение более интенсивным.

Врач подчёркивает, что добавки не снижают вероятность инфаркта или инсульта. Даже если они немного уменьшают уровень холестерина в анализах, доказательств клинической пользы нет.

Регулярное обследование

Исследование липидного профиля помогает вовремя заметить изменения и понять, работает ли лечение. Анализ показывает уровни «плохого» и «хорошего» холестерина, триглицеридов и общий холестерин. Врач также оценивает показатель не-ЛПВП — он объединяет все формы холестерина, которые влияют на состояние сосудов, и помогает точнее оценить сердечно-сосудистый риск.

«Важно помнить, что целевые значения могут отличаться от норм, которые указаны в лаборатории», — говорит эндокринолог Lahta Clinic.

Контроль липидов остаётся необходимым и после начала терапии. Если показатели не меняются, врач корректирует дозировку или добавляет другой препарат.

Главное

Высокий холестерин долго остаётся незаметным, но со временем меняет состояние сосудов и повышает вероятность инфаркта и инсульта. Эти изменения усиливаются постепенно, поэтому ранний контроль липидного профиля играет ключевую роль. Коррекция питания, умеренная физическая активность, отказ от курения, снижение веса и ограничение алкоголя помогают улучшить липидный профиль. При высоких значениях ЛПНП или если есть другие факторы риска, одного образа жизни часто недостаточно. В таких ситуациях врач дополняет лечение препаратами и ориентируется на индивидуальные целевые уровни. Чем раньше начинается контроль, тем выше шанс сохранить здоровье сосудов.

Текст проверила Анна Вадимовна Бреговская, эндокринолог Lahta Clinic. Стаж работы — 13 лет.

