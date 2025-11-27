Стало известно обидное для мужчин последствие гипертонии

Врач-кардиолог, к. м. н. Марина Хитрова рассказала «Рамблеру», как сексуальная активность зависит от работы сердечно-сосудистой системы и почему при проблемах с потенцией сердце надо проверить в первую очередь.

Болезни сердца и сосудов заметно повышают риск сексуальных расстройств и влияют на их развитие. Эти болезни поражают артерии по всему организму и в том числе затрагивают артерии полового члена. Согласно обзору в журнале Clinics, у пациентов с патологиями сердца часто появляются симптомы половых дисфункций.

«Эрекция — это сосудистый процесс. Он напрямую зависит от нормального кровотока, состояния сосудов и способности организма поддерживать давление крови в кавернозных телах полового члена. Если сердце работает плохо или сосуды повреждены, кровь хуже поступает, эрекция становится слабее и короче либо не возникает вовсе». Марина Хитрова врач-кардиолог, к. м. н.

У артерий есть внутренний слой — эндотелий, клетки которого вырабатывают оксид азота. Это основной «расширитель» сосудов. Высокое давление, диабет, курение, высокий холестерин повреждают эндотелий, из-за чего сосуды плохо расширяются, а давление и скорость кровотока в артериях снижаются. В результате на стенках артерий оседают бляшки, прогрессирует атеросклероз. Это основной механизм развития как болезней сердца, так и эректильной дисфункции.

Сердце питают коронарные артерии, а половой член — кавернозные. Из-за маленького диаметра они становятся первыми мишенями. Поэтому, когда у мужчин есть проблемы с эрекцией, это может быть предвестником инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечная недостаточность и гипертония

«Здоровье сердца часто ухудшается поэтапно. Одно состояние последовательно развивается из другого. Неконтролируемая гипертония — стартовый фактор и путь к нарушению кровоснабжения сердечной мышцы (ишемическая болезнь сердца). Со временем это истощает его ресурс, и оно не может эффективно качать кровь — развивается сердечная недостаточность», — объясняет кардиолог.

При слабой сердечной мышце:

сердце не выталкивает достаточно крови при каждом ударе;

достаточно крови при каждом ударе; снижается общий кровоток;

организм экономит энергию, снижая функции, необязательные для выживания (включая половую).

Как пишет издание ESC Heart Failure, о проблемах в сексуальной сфере сообщают примерно 60–87% пациентов с сердечной недостаточностью.

Гипертония:

повреждает сосуды,

сосуды, утолщает их стенки,

нарушает их способность расширяться.

Кроме того, болезни сердца повышают уровень тревоги, снижают самооценку, вызывают стресс — это дополнительно ухудшает потенцию.

Профилактика

«Учитывая двустороннюю взаимосвязь, всё, что поддерживает сердце, может так же благотворно повлиять и на потенцию», — отмечает специалист.

Меры, которые влияют на здоровье сосудов и сердца, — это отказ от курения и алкоголя, физическая активность, здоровое питание, снижение холестерина и контроль давления. Они улучшают функцию эндотелия и предотвращают развитие атеросклероза, включая артерии, которые отвечают за эрекцию.

Главное

Сексуальная функция у мужчин зависит от работы сердца и состояния сосудов, так как эрекция — это сосудистый процесс. Болезни сердца, гипертония, атеросклероз, диабет, курение и высокий холестерин — факторы риска проблем с потенцией. Они повреждают сосуды и эндотелий, уменьшают способность артерий расширяться и снижают кровоток, что приводит к слабой или отсутствующей эрекции. Малые артерии полового члена часто страдают первыми, поэтому проблемы с потенцией могут быть ранним сигналом сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. Сердечная недостаточность, гипертония, стресс и тревога, связанные с болезнями сердца, усугубляют проблему. Профилактика и поддержка сердечно-сосудистого здоровья — отказ от курения и алкоголя, физическая активность, правильное питание, контроль давления и холестерина — одновременно благотворно влияют и на потенцию.

