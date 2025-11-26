Стало известно, как низкое давление разрушает организм

Низкое давление проявляется по-разному — от тумана в глазах до обмороков. Часто это не случайность, а результат некоторых факторов риска. Врач-кардиолог Новикова Анна Робертовна рассказала «Рамблеру», почему снижается давление и как его можно повысить без лекарств.

© Freepik

Какое давление считается низким

Идеальным считают артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Оно может быть немного ниже — это нормально. Однако, если систолическое (верхнее) давление падает до 100 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) — до 60 мм рт. ст., говорят об артериальной гипотензии, или гипотонии.

«Артериальная гипотензия — это снижение давления больше чем на 20% от нормы. В России критерием гипотонии считают цифры меньше 105/60 мм рт. ст. у людей старше 25 лет. Хотя в международных рекомендациях можно встретить другие цифры». Новикова Анна Робертовна кардиолог, врач функциональной диагностики медицинского центра «UNI Клиник»

Выделяют несколько типов гипотензии.

Ортостатическая, или постуральная. Это когда давление резко падает после смены горизонтального положения на вертикальное. Такое бывает у пожилых людей, когда они встают с кровати или стула. Американская ассоциация кардиологов подчёркивает, что ортостатическая гипотензия встречается у пациентов с гипертензией, которые принимают препараты от высокого давления.

Постпрандиальная. Это когда давление падает после еды. Обычно показатели снижаются через 1–2 часа. Бывает у пожилых людей с артериальной гипертензией (повышенным давлением).

Нейроопосредованная. Чаще встречается у молодых людей и детей, хотя у пожилых тоже бывает — например, у пациентов с болезнью Паркинсона. Из-за нарушения связи между сердцем и мозгом давление у них падает, когда они долго стоят.

«В глобальном смысле гипотензия делится на физиологическую, которая не влияет на состояние организма, и патологическую, которая может нарушать гемодинамику (движение крови). Исходя из этого, врач выстраивает тактику лечения», — уточняет врач-кардиолог.

Причины

Давление может меняться из-за положения тела, употребления еды, лекарств, стресса, физического состояния и некоторых болезней. Разберём самые частые причины низкого давления.

Обезвоживание

Из-за недостатка воды снижается объём циркулирующей крови. Это может снизить давление. Обезвоживание возникает после приёма лекарств, например мочегонных, рвоты, лихорадки, интенсивных физических нагрузок.

Неправильное питание

При несбалансированном рационе организм не получает достаточно питательных веществ. Низкий уровень витамина В12, фолиевой кислоты и железа препятствует выработке эритроцитов — красных кровяных телец — и способствует развитию анемии. Всё это может привести к артериальной гипотензии.

Хронические заболевания

Болезни сердца и сосудов могут влиять на показатели артериального давления. Поэтому у людей с сердечной недостаточностью, брадикардией (замедленным сердечным ритмом), нарушением работы клапанов и после инфарктов иногда развивается гипотензия.

Низкое давление бывает из-за эндокринных заболеваний. Например, при болезни Аддисона надпочечники перестают вырабатывать кортизол, который нужен для нормальной работы сердца и сосудов. Также гипотензия развивается у пациентов с диабетом или с низким уровнем сахара.

В редких случаях гипотензия бывает на фоне мультисистемной атрофии. Это нейродегенеративное заболевание, которое поражает нервную систему. У пациентов в положении лёжа давление поднимается высоко, а когда они встают — резко падает. Такую гипотензию ещё называют синдромом Шая — Дрейджера.

Лекарства

© azerbaijan_stockers/Freepik

Некоторые медикаменты могут заметно снижать артериальное давление. В первую очередь это все препараты из группы антигипертензивных: диуретики, альфа- и бета-блокаторы. Также к гипотензии могут привести лекарства от болезни Паркинсона, трициклические антидепрессанты и препараты для поддержания эрекции, например силденафил (больше известен как «Виагра»).

Беременность

Из-за гормональных изменений сосуды быстро расширяются, что приводит к гипотензии. Обычно такое бывает в первые 24 недели, потом давление приходит в норму. О любых изменениях во время беременности нужно рассказать врачу.

Физическая активность

Упражнения обычно повышают артериальное давление, но у пациентов с ортостатической гипотензией бывает наоборот. Как объясняет Европейская ассоциация кардиологов, во время долгой и статической нагрузки на нижнюю часть тела кровь скапливается в ногах и развивается венозный застой. Возврат крови к сердцу снижается, и давление на короткое время падает.

Генетические факторы

Некоторые генетические особенности повышают риск развития ортостатической гипотензии. Лучше всего изучены мутации в генах DBH и CYB561. Они нарушают выработку нейромедиаторов, из-за чего снижается кровяное давление.

Симптомы

Большинство симптомов гипотензии связано с недостатком кровоснабжения. К тканям поступает меньше крови, а вместе с ней — меньше кислорода и питательных веществ. Это нарушает или замедляет работу внутренних органов — глаз, мозга, желудочно-кишечного тракта, — поэтому при низком давлении возможны такие симптомы:

затуманенное зрение,

головокружение,

обморок,

усталость,

проблемы с концентрацией внимания,

расстройства желудка.

Как повысить давление

Низкое давление без симптомов можно не лечить. Если из-за гипотензии снижается качество жизни, назначают лечение и рекомендуют изменить образ жизни.

Рацион

Соль. Обычно врачи рекомендуют её ограничить. Это связано с тем, что натрий задерживают влагу и повышает объём циркулирующей крови, что ведёт к высокому давлению. Однако для людей с гипотензией такой эффект поваренной соли может быть полезен.

Важно. У людей с артериальной гипертензией тоже бывают приступы гипотензии. Прежде чем добавлять соль в рацион, нужно проконсультироваться с врачом.

Вода. Жидкости увеличивают объём крови и помогают предотвратить обезвоживание, что особенно важно при лечении гипотонии. Поэтому пациентам советуют пить больше воды.

Кофе. При гипотонии врачи Mayo Clinic советуют выпивать одну-две чашки крепкого кофе на завтрак, так как кофеин повышает давление. В то же время он может вызвать обезвоживание, поэтому в течение дня надо пить много воды.

Дробное питание. Чтобы давление не падало после еды, есть желательно часто, но небольшими порциями.

Упражнения

© Freepik

Чтобы укрепить сердце и сосуды, нужно заниматься спортом минимум 150 минут в неделю. Лучше совмещать кардио- и силовые тренировки.

При ортостатической гипотензии можно практиковать физические контрманёвры — упражнения, которые мешают крови скапливаться в нижней части ног. Например, можно скрестить ноги и напрячь мышцы или качаться вперёд-назад. Европейское общество кардиологов считает, что это помогает избежать обморока из-за низкого давления.

Лекарства

Ортостатическую гипотензию лечат двумя препаратами: мидодрином и флудрокортизоном. Первый снижает способность кровеносных сосудов расширяться, а второй увеличивает объём циркулирующей крови. У них есть побочные эффекты, поэтому назначать лекарства и подбирать дозировки должен врач.

Народные средства

Вещества, которые есть в растениях, действительно могут влиять на артериальное давление. Однако эффективность и безопасность такого лечения не доказана. Поэтому в клинических рекомендациях и международных гайдлайнах лечение БАДами и травами не упоминают.

«При физиологическом низком давлении в первую очередь нужно изменить образ жизни. Рекомендуют спать на высокой подушке, носить компрессионные чулки или бинтовать ноги, чтобы кровь не скапливалась в них, — говорит врач. — Патологическая гипотензия, например на фоне обширного кровотечения или острого инфаркта миокарда, может привести к летальному исходу и требует срочной медицинской помощи».

Когда нужно обратиться к врачу

Кроме низкого давления есть симптомы, при которых нужна консультация специалиста:

спутанное сознание,

тошнота и рвота,

головокружение,

обморок,

головная боль,

боль в шее и спине,

учащённое сердцебиение или ощущение, что сердце пропускает удары.

Это может быть признаком смертельно опасных состояний. Например, низкое давление могут спровоцировать:

Сепсис, или заражение крови. Такое случается, когда бактерии попадают в кровоток. Они выделяют токсины, которые разрушают сосуды.

Анафилактический шок. Это смертельно опасное и стремительное последствие острой аллергической реакции.

Кровотечения. Давление падает из-за снижения объёма крови. Кровотечения могут быть внутренними и развиваться без внешних признаков и повреждений.

Инфаркт миокарда. Из-за повреждения сердечной мышцы снижается сердечный выброс (объём крови, который сердце выбрасывает за минуту) и нарушается ритм, что может снижать давление в моменте.

Главное

Низким считается давление от 105/60 мм рт. ст. Есть несколько типов гипотонии, у пожилых чаще встречается ортостатическая: давление резко падает, когда человек встаёт. Частые симптомы низкого давления: затуманенное зрение, головокружение, тошнота, расстройство желудка и обмороки. Лечение рекомендуют начинать с изменения образа жизни: пить больше воды, спать на высокой подушке, носить компрессионные чулки и заниматься спортом. Лекарства используют, если эти меры не помогают, а качество жизни снижается. Давление может внезапно упасть из-за инфаркта миокарда, аллергии, сепсиса или кровотечений. В этом случае нужна срочная медицинская помощь.

Важные исследования