Учёные нашли способ защитить мозг от диабета

Китайские учёные выяснили, как диабет связан со здоровьем мозга и образом жизни.

© Makhbubakhon Ismatova/iStock.com

Цель исследования была изучить, как диабет влияет на нарушения когнитивной функции (памяти, внимания) среди людей среднего возраста и людей старше 45 лет, а также исследовать роль повседневной активности (есть, принимать душ, одеваться), регулярного режима сна, депрессии и физической активности на пациентов с диабетом.

Учёные проанализировали данные Китайского исследования здоровья и выхода на пенсию (China Health and Retirement Longitudinal Study), которое длилось с 2011 по 2023 год. В исследовании участвовало 17 500 человек.

Диабет сильно повлиял на когнитивные функции, повседневная активность способствовала этому эффекту. Сон больше 9 часов усугублял снижение когнитивных функций, вызванных диабетом, значительно больше, чем сон меньше 6 часов. Симптомы депрессии ухудшали состояние. Напротив, регулярная физическая активность и совместное проживание разных поколений ослабляли нарушение памяти и внимания, вызванных диабетом. Анализ подгрупп показал повышенные риски у участников с диабетом, возрастной группы 60–79 лет без абдоминального ожирения, которые живут в просторных квартирах (больше 40 м² на человека) и не соблюдают рекомендации по здоровому образу жизни.

Учёные сделали вывод, что диабет угнетает когнитивные функции, а здоровый образ жизни препятствует этому эффекту.

При диабете 2-го типа, в отличие от диабета 1-го типа, инсулин вырабатывается, но клетки перестают на него реагировать, из-за чего возникает инсулинорезистентность. Поджелудочная железа сначала компенсирует это, вырабатывая больше инсулина, но со временем может истощиться и его становится недостаточно. В результате глюкоза не попадает в клетки, накапливается в крови и повреждает сосуды, нервы, почки, глаза и сердце.

Есть сладкое можно: 7 главных мифов о диабете