Учёные предотвратили опасное осложнение при лечении остеопороза

Китайские исследователи предложили лекарство, которое не даёт опасных осложнений.

Постменопаузальный остеопороз — это состояние, которое ослабляет кости, делая их хрупкими и подверженными переломам из-за естественного снижения эстрогена. Приём гормона эстрадиола может обратить этот процесс вспять, но он также увеличивает риск развития рака эндометрия и матки.

Исследователи, опубликовавшие работу в журнале Nano Letters, разработали оболочку, благодаря которой эстрадиол высвобождается только в пораженной костной ткани и минует матку.

Сначала учёные покрыли молекулы эстрадиола пептидами, которые есть в костях. Затем они поместили эти молекулы в крошечные клеточные структуры, состоящие из танниновых кислот (они препятствуют растворению клеток костной ткани) и ионов магния, которые улучшают структуру кости и способствуют росту клеток.

Эти двухслойные покрытия растворялись и высвобождали содержимое в кислых растворах, аналогичных повреждениям в костной ткани.

Мышам с постменопаузальным остеопорозом делали инъекции капсулированного эстрадиола, обычного эстрадиола или физиологического раствора дважды в неделю. Через четыре недели у животных из капсульной группы уровень плотности костей был выше предостеопоротического, и при этом не было побочных эффектов со стороны матки. Флуоресцентное сканирование подтвердило концентрацию гормона исключительно в ослабленной костной ткани.

По словам исследователей, в дальнейшем возможно разработать более эффективные методы лечения постменопаузального остеопороза.

Лечение и профилактика остеопороза: как сохранить кости после 50 лет