Найден новый способ вернуть утраченное зрение в 50+

Пересадка стволовых клеток повернула болезнь сетчатки вспять.

© Nastasic/iStock.com

В исследовании, опубликованном в Cell Stem Cell, учёные испытали пигментные эпителиальные клетки сетчатки (PSEK), полученные из ткани глаз умерших доноров. Главной целью было проверить безопасность нового метода терапии.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) бывает двух форм: сухой и влажной. Большинство пациентов сталкиваются именно с сухой, она возникает из-за нарушения функций и последующей гибели PSEK-клеток. На ранних стадиях ВМД эти клетки начинают функционировать неправильно, а на поздней погибают и не восстанавливаются.

Пациентам с продвинутой стадией сухого типа ВМД трансплантировали зрелые стволовые клетки, которые могли развиваться исключительно в пигментные эпителиальные клетки сетчатки. Шесть участников получили минимальную дозу трансплантируемых клеток (50 тыс. единиц). Двенадцать пациентов — средние и высокие дозы (150 тыс. и 250 тыс. клеток соответственно).

Во всех случаях лечение не вызвало серьёзных воспалительных реакций или опухолей, а через год участники из первой группы смогли прочитать на таблице для проверки зрения дополнительную 21 букву. Учёные считают этот результат впечатляющим и обнадёживающим. За участниками из остальных двух групп продолжают наблюдать.

Если дальнейших проблем с безопасностью не возникнет, учёные приступят к следующим этапам исследований.

При ВМД повреждается центральная часть сетчатки — макула, — которая отвечает за чёткое, детальное и цветное зрение.

В результате человек перестаёт нормально видеть — появляется тёмное пятно в центре поля зрения, прямые линии искривляются, снижается яркость и контрастность Периферическое зрение сохраняется, однако качество жизни всё равно снижается. Риск ВМД возрастает после 50 лет.

Современные методы лечения могут замедлить развитие болезни, однако вернуть утраченное зрение они не способны.

