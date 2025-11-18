Две простые добавки обещают вылечить один из самых смертоносных раков

Необычный метод конкурирует с химиотерапией.

Работа команды профессора Индранеела Миттры из Центра передового опыта в области лечения, исследований и образования в онкологии в Мумбаи посвящена влиянию меди и ресвератрола на глиобластому — самый распространённый и агрессивный рак мозга. Работа опубликована в BJC reports.

Традиционные методы лечения — химиотерапия, лучевая терапия и иммунотерапия — уничтожают раковые клетки. Исследование же группы Миттры предлагает не повреждать опухоль, а восстанавливать её. Эта концепция принадлежит Гарольду Двокеру, он описал её в 1986 году.

В новом исследовании пациенты с глиобластомой принимали таблетки с небольшими дозами ресвератрола и меди четыре раза в день примерно за 11 дней до запланированной операции. Контрольная группа не принимала добавок.

Во время операции учёные собрали образцы ткани мозга всех участников. Уровень белка Ki-67, маркера роста глиобластомы, в образцах из группы добавок значительно снизился по сравнению с контрольными.

Также в обработанных образцах показатели девяти биомаркеров рака снизились в среднем на 57%. А уровень шести белков иммунной системы, подавляющих атаку на раковые клетки, снизился на 41%.

Ранее работа команды Миттры показала, что свободные радикалы, генерируемые смесью ресвератрола и меди, деактивируют или уничтожают cfChP. Это внеклеточные хроматиновые частицы (cfChP) — фрагменты ДНК раковых клеток, которые усиливают работу оставшихся живых клеток. cfChP практически не было в тканях, полученных от пациентов из группы добавок. Умершие раковые клетки покидали организм путём естественной клеточной смерти до того, как высвобождали cfChP.

Несмотря на ограниченную выборку, результаты впечатляют. Далее учёные намерены проверить их на большой выборке.

Ресвератрол — это полифенол с мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Он способен защищать сосуды, влиять на когнитивные функции и обмен веществ.

