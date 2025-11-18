Врач посоветовала 5 домашних средств от тошноты и рвоты

Дискомфорт, вздутие или тяжесть после еды влияют на самочувствие. Врачи напоминают: при проблемах с ЖКТ важно обращаться за профессиональной помощью. Врач-гастроэнтеролог Мария Петраченкова рассказала «Рамблеру», какие натуральные средства вместе с назначенным лечением могут облегчить состояние.

Согласно глобальному исследованию Rome Foundation, больше чем у 40% взрослых в мире есть по крайней мере одно функциональное заболевание ЖКТ или такие симптомы, как изжога, боль в животе, вздутие, диарея и запор.

Для лечения этих болезней есть множество рецептурных и безрецептурных препаратов. Эффективность некоторых натуральных средств подтверждена исследованиями, тогда как у других пока нет доказательной базы, но пациенты отмечают их положительное действие.

FODMAP-диета при синдроме раздражённого кишечника

Исследование, проведённое в Швеции, сравнивало эффективность четырёх подходов к лечению: диету с низким содержанием FODMAP, традиционные рекомендации по питанию при СРК, низкоуглеводную диету (с высоким содержанием белков и жиров) и симптоматическое медикаментозное лечение. Учёные обнаружили, что больше пациентов в группах диетического вмешательства добились улучшения. Так, 76% участников на FODMAP-диете и 71% на низкоуглеводной значительно снизили оценку тяжести симптомов. В то же время среди группы, получавшей лекарства, такой результат показали только 58%.

Продукты с низким содержанием FODMAP — это бананы, морковь, огурцы, рис и овсянка. Они обычно хорошо переносятся при раздражённом кишечнике. К продуктам с высоким содержанием FODMAP относятся яблоки, чеснок, лук, пшеница и бобовые, которые могут вызывать газообразование, вздутие и дискомфорт у чувствительных людей.

Киви при запорах

Псиллиум и чернослив давно используют при хронических запорах. Однако у киви тоже есть солидная научная поддержка. В American Journal of Gastroenterology была опубликована работа, в которой показано положительное действие двух киви в день и чернослива по сравнению с псиллиумом.

«Совет просто увеличить потребление воды и клетчатки при запорах по-прежнему актуален. Общие рекомендации по клетчатке — 25–35 граммов в день». Петраченкова Мария врач-гастроэнтеролог, гепатолог

Алоэ вера при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

В эксперименте на 79 участниках сироп алоэ снизил частоту восьми ключевых симптомов ГЭРБ: изжоги, срыгивания с пищей, метеоризма, отрыжки, дисфагии, тошноты, рвоты и кислой отрыжки.

Имбирь при тошноте и рвоте

Есть данные, что при тошноте и рвоте может помочь имбирь. Он может действовать на пищеварительную систему, снижая раздражение слизистой и улучшая моторику желудка. Однако специалисты отмечают, что большинство опубликованных исследований либо небольшие, либо короткие. Поэтому, несмотря на положительные результаты, необходимы более крупные и строго контролируемые испытания.

Масло перечной мяты

Оно может помочь при синдроме раздражённого кишечника с преобладанием диареи и спазмах, которые часто её сопровождают. Считается, что ментол, главный компонент масла мяты, может расслаблять гладкую мускулатуру кишечника, уменьшать спазмы и модулировать чувствительность.

«Первый шаг при любых беспокоящих симптомах, влияющих на жизнь, — визит к врачу. Важно понимать, что натуральное не равно безопасное. Все методы и средства нужно обсуждать со специалистом до их применения», — заключает врач.

Главное

Натуральные средства могут помочь поддержать работу ЖКТ и облегчить неприятные симптомы, но при стойких проблемах важно обратиться к врачу. Диета с низким содержанием FODMAP помогает при синдроме раздражённого кишечника. Киви, псиллиум и чернослив эффективны при запорах, при этом киви ещё и снижает вздутие живота. Сироп алоэ вера может облегчить симптомы ГЭРБ, особенно если сочетать его с корректировкой образа жизни. Имбирь помогает при тошноте и рвоте, действуя на слизистую и моторику желудка, хотя его эффективность и безопасность ещё надо подтвердить.

Текст проверила Петраченкова Мария Юрьевна, врач-гастроэнтеролог, гепатолог. Стаж работы — 15 лет.

