Неожиданный препарат и генная терапия могут стать надеждой для пациентов.

Исследование Йельского университета, опубликованное в журнале Bone Research, было сосредоточено на цитозольной фосфолипазе А2 (cPLA2) — ферменте, который участвует в воспалении хрящевой ткани, — и антигистаминном препарате фексофенадине.

Остеоартрит и дегенерация межпозвонковых дисков — это состояния, при которых постепенно разрушаются хрящи в суставах и позвоночных дисках. Это вызывает боль, воспаление и снижение функциональности, которые со временем прогрессируют.

cPLA2 производит арахидоновую кислоту, которая продуцирует различные воспалительные медиаторы. Хотя известно, что cPLA2 участвует в воспалении, его прямое влияние на клетки хряща и его повреждение было неясным, сказал ведущий автор работы Чуань-Цзю Лю.

Исследование Лю показало, что:

cPLA2 — главный источник разрушения хряща. Этот фермент становится излишне активным в клетках, которые уже склонны к разрушению и показывают признаки старения.

разрушения хряща. Этот фермент становится излишне активным в клетках, которые уже склонны к разрушению и показывают признаки старения. Удаление cPLA2 генетическими методами и блокировка с помощью лекарств значительно снизили воспаление. Также это остановило разрушение и старение хрящевых клеток. Это говорит о том, что ген cPLA2 важен для поддержания здоровья хряща и его блокировка может защитить хрящ от повреждений.

генетическими методами и блокировка с помощью лекарств значительно снизили воспаление. Также это остановило разрушение и старение хрящевых клеток. Это говорит о том, что ген cPLA2 важен для поддержания здоровья хряща и его блокировка хрящ от повреждений. Фексофенадин эффективно блокировал cPLA2, уменьшая воспаление и предотвращая старение хрящевых клеток.

Чтобы понять, что делает ген cPLA2 и как его использовать для лечения, команда исследователей изучила его экспрессию (то, как ген превращается в белок) в хондроцитах и использовала секвенирование РНК отдельных клеток (метод, который позволяет выделить полный набор всех молекул РНК в клетке).

«Мы проанализировали образцы хряща людей с остеоартритом и нормальный хрящ, выявив восемь популяций хондроцитов, — пояснил Лю. — Дегенеративные хондроциты, включая прегипертрофические и фиброхондроциты, показали значительное накопление cPLA2. Этот паттерн был одинаковым у людей и при данных предварительных экспериментах на животных, что подчёркивает связь между ферментом и дегенерацией хряща».

Доклинические исследования показали, что удаление гена cPLA2 привело к заметному снижению потери хряща и воспаления в суставах. Также учёные зафиксировали меньшее утолщение костного слоя под хрящом в суставах.

Кроме того, уменьшилось воспаление в тонкой мембране, выстилающей суставы, которая производит жидкость для смазки и амортизации. Также было зафиксировано меньше костных наростов. Боль и нарушения функции значительно улучшились, что говорит о прямой связи между активностью cPLA2 и здоровьем суставов.

Фармакологические исследования фексофенадина дополнительно подтвердили эти генетические данные. Лечение этим препаратом снизило разрушение хряща, воспаление и возрастные изменения. Удаление cPLA2 не приводило к этим эффектам — защитные свойства препарата были связаны именно с подавлением cPLA2.

Авторы призывают к дальнейшим исследованиям роли cPLA2 в других воспалительных и дегенеративных заболеваниях, что может расширить применение таких лекарств, как фексофенадин, за пределы болезней суставов.

Травматолог развенчал пять мифов о протезировании тазобедренного сустава