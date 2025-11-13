Чистящие средства оказались опасными для печени

Учёные нашли нового виновника фиброза печени.

© Freepik

Традиционные факторы риска фиброза печени — это алкогольная зависимость, ожирение, гепатиты В и С. Исследователи из Медицинского центра Кек в Южной Калифорнии выявили ещё одну потенциальную причину повреждения органа.

Новое исследование, опубликованное в журнале Liver International, связывает тетрахлорэтилен, широко используемый в химчистке и содержащийся в бытовых продуктах — клеях, пятновыводителях и полироли для нержавеющей стали — с серьёзным повреждением органа.

При фиброзе в печени накапливается рубцовая ткань. Со временем такой рубец может прогрессировать до рака, печёночной недостаточности и даже стать причиной смерти.

Международное агентство по изучению рака классифицирует тетрахлорэтилен как вероятный канцероген﻿. Предыдущие работы связывали его с раком мочевого пузыря, множественной миеломой и неходжкинской лимфомой. Исследователи отмечают, что другие работы также ассоциировали воздействие тетрахлорэтилена с раком печени.

Учёные проанализировали данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES), крупного репрезентативного исследования взрослых США. Они изучили образцы крови участников в возрасте от 20 лет, собранные в 2017– 2020 годах, и выяснили, что около 7% имели обнаруживаемый уровень тетрахлорэтилена.

С каждым увеличением уровня тетрахлорэтилена в крови на один нанограмм на миллилитр (это одна миллиардная часть грамма) вероятность значительного фиброза печени увеличивалась в пять раз. А тех, у кого тетрахлорэтилен обнаруживался в крови, риск фиброза был в три раза выше, чем у людей с «чистой» кровью.

Интересно, что у людей с более высоким доходом тетрахлорэтилен выявляли чаще, вероятно, потому что они чаще пользуются услугами химчистки. А у работников риск особенно высок из-за того, что они постоянно контактируют с химикатом.

Из-за этих опасений Агентство по охране окружающей среды США начало этапный 10-летний отказ от тетрахлорэтилена в химчистках и установило ограничения на его использование в других отраслях. Тем не менее вещество сохраняется в некоторых продуктах и остаётся нерегулируемым в некоторых странах.

Фиброз печени на ранних стадиях протекает бессимптомно, а первые проявления могут быть размытыми. Это слабость и утомляемость. Также бывают боль в правом подреберье, нарушения пищеварения, изжога, горечь во рту, сосудистые звёздочки, склонность к кровотечениям, в том числе внутренним, гематомам. На поздних стадиях присоединяются желтуха и отёк брюшной полости.

Лечение фиброза — это устранение первопричины, например алкогольной зависимости, подавление воспаления и стимуляция регенеративных процессов.

