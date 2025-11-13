Учёные нашли способ обмануть организм и стимулировать похудение

Исследователи научились имитировать жиросжигание от холода, изменив две аминокислоты в рационе.

© rawpixel.com/Freepik

При низкой температуре организм расходует больше энергии, чтобы сохранить тепло, и сжигает вредный белый жир. Множество исследований показали, что воздействие холода надёжно увеличивает энергетические расходы как у людей, так и у мышей. Этот процесс называется термогенезом﻿.

Учёные и фармацевтические компании долго искали способы обмануть организм, заставляя его «думать», что сейчас холодно и нужно сжигать калории.

Исследователи ожирения Филип Рупперт и Ян-Вильгельм Корнфельд с кафедры биохимии и молекулярной биологии Университета Южной Дании﻿ решили стимулировать термогенез через питание. Их работа, опубликованная в журнале eLife, сосредоточена на двух аминокислотах: метионине и цистеине.

В серии экспериментов на мышах команда обнаружила, что изменение количества этих аминокислот в рационе приводило к эффектам, сопоставимым с непрерывным воздействием холода при 5 градусах Цельсия. Мыши на диете с низким содержанием этих аминокислот показывали почти такой же уровень сжигания энергии и потери веса, как и те, кто содержался в холоде.

Термогенез увеличивался на 20%. Мыши теряли больше веса, и это не было связано с уменьшением еды или увеличением активности — они просто производили больше тепла.

Исследователи также выяснили, что сжигаемый жир был расположен в жировых депо под кожей. Они находятся там как у мышей, так и у людей.

Метионин и цистеин в высоких концентрациях содержатся в мясе и в низких — в овощах, орехах и бобовых.

Поскольку исследование проводили на мышах, к людям результаты пока неприменимы. Однако это исследование может стать первым шагом к пониманию влияния диеты на термогенез у людей.

Исследовательская группа считает, что следующим этапом может стать разработка методов лечения ожирения, которые бы повышали энергозатраты, не требуя значительных усилий от пациента.

Сегодня есть два способа борьбы с ожирением — снижение веса и препараты из группы агонистов ГПП-1.

Первый способ предполагает питание с низким содержанием вредных жиров и быстрых углеводов и высоким — клетчатки из фруктов и овощей, медленных углеводов из цельнозерновых продуктов и полезных жиров из рыбы холодных морей. Также необходим дефицит калорий — когда расходуется больше, чем потребляется.

Агонисты ГПП-1, в свою очередь:

стимулируют выработку инсулина;

выработку инсулина; подавляют секрецию глюкагона (гормона, повышающего уровень сахара в крови);

секрецию глюкагона (гормона, повышающего уровень сахара в крови); замедляют опорожнение желудка;

опорожнение желудка; усиливают чувство насыщения.

Врач рассказала, когда «Оземпик» помогает, а когда вредит