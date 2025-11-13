Найдено неожиданное лекарство от инфаркта и инсульта

Немецкие учёные предложили использовать известное лекарство от другой болезни.

© Freepik

Новый кокркановский обзор оценил 12 рандомизированных контролируемых исследований почти на 23 000 человек с историей сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта или инсульта. Участники принимали препарат от подагры колхицин не менее шести месяцев, обычно в дозах 0,5 мг один или два раза в день. Около 80% участников были мужчинами, средний возраст составлял от 57 до 74 лет. Половина получала колхицин, остальные — либо плацебо, либо стандартное лечение.

Люди, принимавшие низкие дозы колхицина, реже сталкивались с инфарктами и инсультами. На 1000 человек было предотвращено 9 инфарктов и 8 инсультов по сравнению с теми, кто не получал препарат. Серьёзных побочных событий не наблюдалось, хотя в группе колхицина чаще встречались мягкие и кратковременные желудочные или пищеварительные расстройства.

«Среди 200 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, где обычно ожидается около семи инфарктов и четырёх инсультов, использование низкой дозы колхицина может предотвратить примерно два случая каждого», — сказал доктор Рамин Эбрахими, сопредседатель команды авторов из Университета медицины Грайфсвальда.

Сердечно-сосудистые заболевания часто связаны с длительным воспалением﻿, которое увеличивает вероятность инфаркта и инсульта. Колхицин снижает воспаление, именно поэтому его рассматривают как потенциально полезный препарат для этой группы пациентов.

Вопросы остаются относительно того, влияет ли колхицин на общую смертность или снижает необходимость в процедурах, таких как коронарная реваскуляризация. Исследование также не показало, улучшает ли препарат качество жизни или сокращает время госпитализации. Авторы подчёркивают, что нужны дальнейшие работы.

Ранее учёные из Медицинской школы Икана при Маунт-Синай в Нью-Йорке предложили радикально новый способ лечения инфаркта. Они активировали ген, который отвечает за регенерацию клеток сердца у новорождённых, а у взрослых перестаёт работать. Таким образом клетки могут самовосстанавливаться.

