Найдено новое лечение от распространённого рака

Исследователи обнаружили, что выживаемость и устойчивость к терапии рака простаты зависят от двух ключевых ферментов.

© KamranAydinov/Freepik

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), провели учёные из Университета Флиндерс (Австралия) и Южно-Китайского технологического университета.

По словам исследователей, ферменты PDIA1 и PDIA5 действуют как молекулярные телохранители для андрогенного рецептора (AR) — белка, который стимулирует рост опухоли. Когда эти ферменты блокируются, AR теряет стабильность и разрушается, что приводит к гибели раковых клеток и уменьшению опухолей как в лабораторных культурах, так и на животных моделях.

Команда учёных также обнаружила, что комбинация препаратов, подавляющих PDIA1 и PDIA5, с энзалутамидом (стандартным лекарством от рака простаты) значительно повышает эффективность лечения.

Работа также показала, что PDIA1 и PDIA5 делают больше, чем просто защищают AR. Они помогают раковым клеткам справляться со стрессом и поддерживать системы производства энергии. Когда ферменты блокируются, митохондрии — энергостанции клетки — повреждаются, что приводит к окислительному стрессу, который ещё больше ослабляет раковые клетки.

Исследователи отмечают что существующие ингибиторы PDIA1 и PDIA5 предстоит усовершенствовать для применения на людях. Некоторые существующие препараты могут действовать на здоровые клетки, поэтому будущие исследования сосредоточатся на создании более безопасных версий.

Рак простаты — второе по распространённости онкологическое заболевание у мужчин в мире. Хотя такие методы лечения, как гормональная терапия и препараты, нацеленные на AR, значительно повысили выживаемость, устойчивость к этим видам терапии остаётся серьёзной проблемой. Открытие может помочь преодолеть эту устойчивость и улучшить варианты лечения для мужчин с запущенной болезнью.

Анализы на онкомаркеры: что показывают и когда они не нужны