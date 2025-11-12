Названы 10 признаков железодефицита, при которых срочно нужно к врачу

10 признаков железодефицита и когда проверять ферритин
Без железа организм не может нормально функционировать. Разобрались, какие симптомы указывают на него и при чём тут ферритин.
Железо входит в состав гемоглобина — пигмента, который переносит кислород к клеткам. Кроме того, оно участвует в работе ферментов, отвечающих за энергообмен. Поэтому, когда уровень железа снижается, ткани испытывают кислородное голодание и это отражается на работе всего организма.
Железодефицит — довольно распространённая проблема, которая затрагивает около 2 миллиардов людей. На начальных этапах он протекает бессимптомно. Постепенно истощается и ферритин — белок, в котором сосредоточены основные запасы железа. В дальнейшем развивается анемия.
10 симптомов дефицита железа
Очень важно понимать, как проявляются симптомы низкого железа. Это позволит вовремя обратиться к врачу и сдать анализы крови. В большинстве случаев проблема легко решается с помощью препаратов железа или изменений в питании, что поможет избежать серьёзных осложнений.
Усталость и слабость
Главный признак железодефицита — хроническая усталость. Из-за снижения выработки гемоглобина ткани получают меньше кислорода, что вызывает слабость и сонливость.
Нарушения настроения и концентрации
Железо необходимо для синтеза дофамина и серотонина — веществ, отвечающих за настроение и внимание. Поэтому при низком уровне железа снижается концентрация, появляются раздражительность и тревожность.
Головные боли
Недостаток железа ухудшает доставку кислорода к мозгу, что может провоцировать частые головные боли и мигрени. Особенно часто этот симптом наблюдается у женщин с низким ферритином.
Головокружение
Кроме головных болей также бывают головокружения. А при выраженном дефиците железа возможны обмороки.
Необычные вкусовые предпочтения (пикацизм)
Некоторые люди с низким ферритином начинают испытывать тягу к несъедобным веществам — мелу, земле или льду. Такое состояние называется пикацизмом и может указывать на выраженный железодефицит.
Почему возникает желание есть песок, краску и стекло
Синдром беспокойных ног
При недостатке железа может появиться неприятное ощущение в ногах, особенно по вечерам, которое проходит при движении. Это называют синдромом беспокойных ног. Вероятно, этот симптом связан с нарушением выработки дофамина, вызванного нехваткой железа.
Невролог рассказал, почему ночью дёргаются ноги и что с этим делать
Изменения кожи, волос и ногтей
Бледность, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос — типичные признаки железодефицита. Возможны трещины в уголках губ и медленное заживление ран.
Чувство холода
При железодефиците ухудшается периферическое кровообращение. Из-за этого руки и ноги постоянно мёрзнут, появляется зябкость даже в тёплое время года.
Что делать, если мёрзнут ноги даже в шерстяных носках
Одышка
Недостаток гемоглобина и кислорода приводит к одышке. Чаще всего она проявляется при ходьбе или нагрузке. Однако при тяжёлой форме анемии одышка может быть и в состоянии покоя.
Учащённое сердцебиение
Когда уровень кислорода в крови снижается, сердце вынуждено работать активнее. Это вызывает перебои в работе сердца или учащённый пульс.
Почему важно проверять ферритин
Ферритин — белок, который служит хранилищем железа. Он отражает не только уровень железа в крови, но и его запасы в тканях. Когда ферритин снижается, это указывает на то, что организм начинает расходовать железо из внутренних резервов, что со временем приводит к анемии. Поэтому низкий ферритин — ранний показатель железодефицита, даже если гемоглобин пока в норме.
Когда сдавать ферритин и кому это нужно
Врач может назначить анализ, если у пациента есть признаки железодефицита. Чаще всего поводом служат:
- длительное чувство усталости или слабости;
- бледность, головокружение, учащённое сердцебиение;
- обильные менструации или кровопотери;
- беременность и послеродовой период;
- особенности питания (например, вегетарианство);
- болезни желудочно-кишечного тракта (при которых ухудшается всасывание железа).
Кроме того, анализ крови на железо также могут рекомендовать людям с сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы или печени, поскольку эти патологии влияют на обмен железа.
Как подготовиться к анализу и расшифровка результатов
Анализ на ферритин сдают утром натощак. Для этого нужно сдать кровь из вены. Вот основные рекомендации по подготовке:
- отказ от еды на 8–12 часов перед сдачей крови;
- исключение приёма алкоголя или жирной пищи за сутки до исследования;
- исключение приёма железосодержащих препаратов за трое суток до исследования.
Нормальные значения ферритина зависят от пола и возраста:
- у женщин — от 15 до 150 мкг/л;
- у мужчин — от 25 до 200 мкг/л.
Повышенный ферритин бывает при:
- гемохроматозе (болезни, при которой в органах скапливается слишком много железа);
- передозировке препаратами железа;
- воспалительных заболеваниях;
- острых или хронических болезнях печени;
- алкоголизме;
- гемолитической анемии (когда разрушаются красные кровяные клетки);
- повышенной функции щитовидной железы (гипертиреозе);
- онкологических болезнях.
Возможные последствия железодефицита
Хронический дефицит железа может привести к тяжёлым последствиям:
- железодефицитной анемии;
- ослаблению иммунитета (из-за чего повышается восприимчивость к инфекциям);
- нарушению сердечного ритма (в тяжёлых случаях — сердечной недостаточности);
- ухудшению памяти;
- проблемам с кожей, ногтями и волосами;
- нарушению менструального цикла;
- повышенному риску гипоксии плода и преждевременным родам (у беременных).
Важно. Начинать лечение важно уже на стадии низкого ферритина, когда анемия ещё не развилась. В таком случае можно избежать неблагоприятных последствий железодефицита.
Гид по железу: зачем оно нужно и как его восполнить
Главное
Железодефицит развивается постепенно и долгое время может оставаться незамеченным. Изначально в организме исчерпываются запасы железа, которое содержится в белке ферритине. Поэтому анализ на ферритин — один из способов ранней диагностики железодефицита. Даже при нормальном уровне гемоглобина низкий ферритин указывает на дефицит железа.