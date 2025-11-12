Названы 10 признаков железодефицита, при которых срочно нужно к врачу

Без железа организм не может нормально функционировать. Разобрались, какие симптомы указывают на него и при чём тут ферритин.

© Irina Romanova/iStock.com

Железо входит в состав гемоглобина — пигмента, который переносит кислород к клеткам. Кроме того, оно участвует в работе ферментов, отвечающих за энергообмен. Поэтому, когда уровень железа снижается, ткани испытывают кислородное голодание и это отражается на работе всего организма.

Железодефицит — довольно распространённая проблема, которая затрагивает около 2 миллиардов людей. На начальных этапах он протекает бессимптомно. Постепенно истощается и ферритин — белок, в котором сосредоточены основные запасы железа. В дальнейшем развивается анемия.

10 симптомов дефицита железа

Очень важно понимать, как проявляются симптомы низкого железа. Это позволит вовремя обратиться к врачу и сдать анализы крови. В большинстве случаев проблема легко решается с помощью препаратов железа или изменений в питании, что поможет избежать серьёзных осложнений.

Усталость и слабость

Главный признак железодефицита — хроническая усталость. Из-за снижения выработки гемоглобина ткани получают меньше кислорода, что вызывает слабость и сонливость.

Нарушения настроения и концентрации

Железо необходимо для синтеза дофамина и серотонина — веществ, отвечающих за настроение и внимание. Поэтому при низком уровне железа снижается концентрация, появляются раздражительность и тревожность.

Головные боли

Недостаток железа ухудшает доставку кислорода к мозгу, что может провоцировать частые головные боли и мигрени. Особенно часто этот симптом наблюдается у женщин с низким ферритином.

© Freepik

Головокружение

Кроме головных болей также бывают головокружения. А при выраженном дефиците железа возможны обмороки.

Необычные вкусовые предпочтения (пикацизм)

Некоторые люди с низким ферритином начинают испытывать тягу к несъедобным веществам — мелу, земле или льду. Такое состояние называется пикацизмом и может указывать на выраженный железодефицит.

Почему возникает желание есть песок, краску и стекло

Синдром беспокойных ног

При недостатке железа может появиться неприятное ощущение в ногах, особенно по вечерам, которое проходит при движении. Это называют синдромом беспокойных ног. Вероятно, этот симптом связан с нарушением выработки дофамина, вызванного нехваткой железа.

Невролог рассказал, почему ночью дёргаются ноги и что с этим делать

Изменения кожи, волос и ногтей

Бледность, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос — типичные признаки железодефицита. Возможны трещины в уголках губ и медленное заживление ран.

Чувство холода

При железодефиците ухудшается периферическое кровообращение. Из-за этого руки и ноги постоянно мёрзнут, появляется зябкость даже в тёплое время года.

Что делать, если мёрзнут ноги даже в шерстяных носках

Одышка

Недостаток гемоглобина и кислорода приводит к одышке. Чаще всего она проявляется при ходьбе или нагрузке. Однако при тяжёлой форме анемии одышка может быть и в состоянии покоя.

Учащённое сердцебиение

Когда уровень кислорода в крови снижается, сердце вынуждено работать активнее. Это вызывает перебои в работе сердца или учащённый пульс.

Почему важно проверять ферритин

Ферритин — белок, который служит хранилищем железа. Он отражает не только уровень железа в крови, но и его запасы в тканях. Когда ферритин снижается, это указывает на то, что организм начинает расходовать железо из внутренних резервов, что со временем приводит к анемии. Поэтому низкий ферритин — ранний показатель железодефицита, даже если гемоглобин пока в норме.

© Freepik

Когда сдавать ферритин и кому это нужно

Врач может назначить анализ, если у пациента есть признаки железодефицита. Чаще всего поводом служат:

длительное чувство усталости или слабости;

или слабости; бледность, головокружение, учащённое сердцебиение;

головокружение, учащённое сердцебиение; обильные менструации или кровопотери;

или кровопотери; беременность и послеродовой период;

и послеродовой период; особенности питания (например, вегетарианство);

(например, вегетарианство); болезни желудочно-кишечного тракта (при которых ухудшается всасывание железа).

Кроме того, анализ крови на железо также могут рекомендовать людям с сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы или печени, поскольку эти патологии влияют на обмен железа.

Как подготовиться к анализу и расшифровка результатов

Анализ на ферритин сдают утром натощак. Для этого нужно сдать кровь из вены. Вот основные рекомендации по подготовке:

отказ от еды на 8–12 часов перед сдачей крови;

на 8–12 часов перед сдачей крови; исключение приёма алкоголя или жирной пищи за сутки до исследования;

или за сутки до исследования; исключение приёма железосодержащих препаратов за трое суток до исследования.

Нормальные значения ферритина зависят от пола и возраста:

у женщин — от 15 до 150 мкг/л;

— от 15 до 150 мкг/л; у мужчин — от 25 до 200 мкг/л.

Повышенный ферритин бывает при:

гемохроматозе (болезни, при которой в органах скапливается слишком много железа);

(болезни, при которой в органах скапливается слишком много железа); передозировке препаратами железа;

препаратами железа; воспалительных заболеваниях;

заболеваниях; острых или хронических болезнях печени;

алкоголизме;

гемолитической анемии (когда разрушаются красные кровяные клетки);

повышенной функции щитовидной железы (гипертиреозе);

(гипертиреозе); онкологических болезнях.

Возможные последствия железодефицита

Хронический дефицит железа может привести к тяжёлым последствиям:

железодефицитной анемии;

ослаблению иммунитета (из-за чего повышается восприимчивость к инфекциям);

(из-за чего повышается восприимчивость к инфекциям); нарушению сердечного ритма (в тяжёлых случаях — сердечной недостаточности);

(в тяжёлых случаях — сердечной недостаточности); ухудшению памяти;

проблемам с кожей, ногтями и волосами;

ногтями и волосами; нарушению менструального цикла;

повышенному риску гипоксии плода и преждевременным родам (у беременных).

© Freepik

Важно. Начинать лечение важно уже на стадии низкого ферритина, когда анемия ещё не развилась. В таком случае можно избежать неблагоприятных последствий железодефицита.

Гид по железу: зачем оно нужно и как его восполнить

Главное

Железодефицит развивается постепенно и долгое время может оставаться незамеченным. Изначально в организме исчерпываются запасы железа, которое содержится в белке ферритине. Поэтому анализ на ферритин — один из способов ранней диагностики железодефицита. Даже при нормальном уровне гемоглобина низкий ферритин указывает на дефицит железа.

Важные исследования