Найдена связь между кишечными бактериями и болезнями сердца

Новое исследование учёных из Сеула показывает, как микробы кишечника могут влиять на развитие ишемической болезни сердца.

© Freepik

Почти 20 миллионов человек ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из основных причин смерти во всем мире. Хотя на развитие и тяжесть этих состояний влияют генетика и факторы образа жизни, есть всё больше доказательств, что микробы также могут оказывать мощное влияние на развитие этой болезни.

В новой работе, опубликованной в журнале mSystems, учёные из Сеула исследовали, как конкретные кишечные микробы и их биологические функции связаны с ИБС.

Хан-На Ким, доктор философии, геномик из Samsung Advanced Institute for Health Sciences and Technology при Университете Сонгюнкван в Сеуле проанализировала образцы кала 14 пациентов с диагнозом ИБС и сравнила их с образцами 28 здоровых людей. Они использовали метагеномное секвенирование — метод, который изучает всю ДНК в образце для восстановления геномов отдельных микробов.

Команд Ким идентифицировала 15 видов бактерий, связанных с ИБС, и раскрыла несколько биологических путей, которые могут связывать кишечные бактерии с прогрессированием болезни сердца.

В частности, анализ на уровне генома показал, что штаммы полезных бактерий могут становиться вредными. Например, Akkermansia muciniphila и F. prausnitzii могут выполнять разные функции в зависимости от того, происходят ли они из здорового или больного кишечника.

Исследование также показало, насколько сложно связать микробы с прогрессированием болезни. Например, предыдущие исследования обнаружили снижение уровня некоторых видов Lachnospiraceae при ИБС, но новая работа показала более высокие уровни других типов. Lachnospiraceae, по словам Ким, «могут быть доктором Джекиллом и мистером Хайдом кишечника». Одни виды этих бактерий истощены у людей с ИБС, а другие — резко увеличиваются.

Исследователям предстоит интегрировать данные о поведении бактерий с генетическими данными, чтобы создать карту связи микробиома с болезнями сердца. Более масштабная цель — разработать вмешательства, которые позволят преобразовать микробную информацию в инструменты для профилактики сердечно-сосудистых болезней.

