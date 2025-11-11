Всего один анализ, покажет, всё ли в порядке с щитовидкой в 50+

После 50 лет повышается риск сбоев в работе щитовидной железы, а симптомы часто остаются незаметными. Как вовремя распознать изменения и когда нужно лечение, «Рамблеру» рассказала врач-эндокринолог Lahta Clinic Анна Вадимовна Бреговская.

Что происходит

С возрастом структура щитовидной железы меняется: она может уменьшаться в размере и смещаться ниже в области шеи. Уровень тиреотропного гормона (ТТГ), который регулирует работу железы, повышается. Это не всегда патология, но повод для наблюдения.

«Распространённость гипотиреоза в среднем составляет 4,6%, но может варьироваться в зависимости от региона и потребления йода. Считается, что женщины болеют в 3–9 раз чаще мужчин. Вероятно, из-за более высокой частоты аутоиммунного тиреоидита, который вызывает 84% случаев гипотиреоза», — говорит врач-эндокринолог Lahta Clinic Анна Бреговская. Анна Бреговская Эндокринолог

Проблема в том, что симптомы гипотиреоза часто остаются незамеченными: постоянную усталость, сухость кожи или набор веса многие списывают на возраст.

«На функцию щитовидной железы могут влиять и другие факторы, например длительный приём определённых лекарств, дефицит или избыток йода, хронические воспалительные заболевания. Всё это может постепенно менять гормональный фон, не вызывая острых симптомов», — уточняет врач-эндокринолог.

Что такое субклинический гипотиреоз

Это состояние, при котором уровень ТТГ повышен, но уровень тироксина (Т4) остаётся в пределах нормы. Самочувствие при этом может не меняться. Термин «субклинический» означает, что заболевание не проявляется типичными признаками, но его уже видно по анализам. Врач ставит диагноз, если уровень ТТГ повышен, а Т4 в норме. Это может быть первый сигнал начинающегося гипотиреоза.

«Субклинический гипотиреоз — это лабораторный диагноз. Он говорит о том, что щитовидная железа пока справляется, но работает с напряжением. Как правило, уровень гормонов остаётся в пределах нормы, поэтому симптомы либо отсутствуют, либо их трудно отличить от общего снижения тонуса. У многих такие состояния вообще не проявляются, их выявляют случайно при плановом обследовании», — уточняет Анна Бреговская.

В чём опасность

Это нарушение может годами не вызывать проблем, но у части людей переходит в манифестный гипотиреоз — с дефицитом гормонов и явными симптомами. Вероятность такого сценария выше при ТТГ от 10 мЕд/л и наличии антител к антителам к тиреопероксидазе (анти-ТПО).

Также врачи обсуждают возможную связь с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней, нарушением липидного обмена и ухудшением когнитивных функций, особенно у пожилых. Однако убедительных данных пока нет, эти риски актуальны скорее при более выраженном гормональном дефиците.

«При манифестном гипотиреозе симптомы могут быть максимально неспецифичны — слабость, утомляемость, снижение работоспособности, выпадение волос. Причём не всегда есть зависимость между выраженностью симптомов и степенью дефицита гормонов. Поэтому единственный надёжный способ выяснить, связаны ли жалобы с нарушением функции щитовидной железы, — это проверить уровень ТТГ и проконсультироваться с эндокринологом», — отмечает врач.

Нужно ли лечить

При незначительном повышении ТТГ (до 10 мЕд/л) лечение назначают не всегда. Во многих случаях врачи выбирают выжидательную тактику: повторяют анализы через несколько месяцев и оценивают динамику. У части пациентов уровень ТТГ нормализуется без терапии.

При этом лечение может потребоваться:

если уровень ТТГ ≥ 10 мЕд/л;

если есть жалобы, характерные для гипотиреоза;

если есть высокий сердечно-сосудистый риск или планируется беременность.

По данным Cleveland Clinic, таким пациентам могут назначить левотироксин — синтетическую форму гормона Т4. Важно соблюдать дозировку: избыток препарата может привести к гипертиреозу.

«Вопрос о необходимости лечения субклинического гипотиреоза решается индивидуально для каждого пациента. Возраст, сопутствующие заболевания, планирование или текущая беременность — всё это влияет на выбор тактики. Иногда достаточно наблюдения, а в других случаях назначают терапию, чтобы предотвратить развитие явного гипотиреоза», — поясняет Анна Бреговская.

Что может повлиять на гормоны щитовидной железы

По словам Анны Бреговской, главный микроэлемент, который влияет на работу щитовидной железы, — это йод. Он входит в состав гормонов Т3 и Т4.

Дефицит йода возникает при недостаточном содержании этого вещества в продуктах. У людей старше 50 лет он может быть не столь критичен, однако в регионах с выраженным йододефицитом нужно дополнительное наблюдение. При необходимости эндокринолог рекомендует включить в рацион йодированную соль или подбирает препараты с йодом.

Опасен не только дефицит, но и избыток йода. Он часто связан с передозировкой добавок, приёмом амиодарона или введением контрастных веществ во время КТ.

Щитовидная железа может снижать выработку гормонов, когда в организме слишком много йода. Однако врач отмечает более серьёзный риск — тиреотоксикоз. Он развивается из-за избыточного синтеза гормонов или их выхода из разрушенных клеток. Такое состояние плохо поддаётся лечению и в тяжёлых случаях требует удаления железы. Чтобы избежать осложнений, приём йодсодержащих средств нужно согласовывать с эндокринологом.

Главное

После 50 лет щитовидная железа становится более уязвимой: на её работу влияет не только возраст, но и иммунные процессы, приём лекарств, уровень йода. Один из частых диагнозов в этом возрасте — субклинический гипотиреоз. Он протекает без выраженных симптомов, но может перейти в явный, особенно при высоком уровне ТТГ и наличии антител. Решение о лечении принимает врач: в одних случаях достаточно наблюдения, в других — назначают гормональную терапию. Игнорировать изменения не стоит, но и спешить с приёмом препаратов без показаний — тоже. Чтобы понять, нужна ли помощь щитовидной железе, достаточно сдать анализ на ТТГ и обсудить результаты с эндокринологом.

