Это не возраст: врач назвал главные причины хромоты у пожилых

Почему появляется хромота у пожилых и что с этим делать: отвечает врач
Кажется, что лёгкая хромота приходит с годами так же неизбежно, как седина или морщины. Однако врачи говорят, что в большинстве случаев причина вовсе не в возрасте. Травматолог-ортопед Евгений Чекан рассказал «Рамблеру», как сохранить лёгкость шага.
Походка зависит от сложного взаимодействия нервной, опорно-двигательной и сердечно-лёгочной систем. На неё влияют возраст, характер, даже настроение. Скорость ходьбы у пожилых людей — это чувствительный показатель общего здоровья. Последствия нарушения походки могут быть очень серьёзными. Это потеря самостоятельности, снижение качества жизни, высокий риск падения и травм.
Чем старше человек, тем чаще встречаются проблемы с походкой. Среди людей 60–69 лет они есть примерно у 10%. Среди активных людей старше 80 лет — уже более чем у 60%.
«Хромота у пожилых людей — распространённое явление, однако в современной медицине её не считают неизбежным признаком старения. Это, как правило, индикатор скрытых патологий, которые требуют внимания. Устойчивые нарушения походки связаны с повышенным риском смертности и инвалидности. Важно понимать, что, даже если нет явных жалоб, хромота может быть ранним признаком нейродегенеративных, сосудистых или ортопедических болезней».Евгений ЧеканВрач травматолог-ортопед, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
Основные причины хромоты у пожилых
Её вызывают как внезапные (острые) травмы, так и болезни, развивающиеся постепенно.
Артрит
«Остеоартрит и артроз — самые частые причины боли и хромоты, особенно в коленях и тазобедренных суставах. Характерна анталгическая (спасающая) походка, когда человек старается уменьшить нагрузку на больную ногу», — говорит специалист.
Остеоартрит развивается, когда суставной хрящ, который покрывает концы костей, истончается и разрушается. Это мешает суставу нормально двигаться и вызывает боль.
- Симптомы, как правило, проявляются постепенно. Обычно это боль, скованность, щелчки и иногда отёк в поражённом суставе. Эти симптомы обычно сильнее выражены по утрам и в конце долгого активного дня.
- Чаще всего возникают у людей старше 50 лет.
- Боль усиливается, если человек долго сидел или мало двигался.
Заболевания сосудов
Другой причиной хромоты может быть нарушение кровотока в ногах из-за атеросклероза или диабета.
- При атеросклерозе в артериях ног постепенно накапливаются бляшки, которые сужают и закрывают их. Из-за чего нарушается снабжение мышц кровью. Процесс развивается очень медленно и проявляется перемежающейся хромотой. Это боль или дискомфорт в мышцах ног, которые возникают при ходьбе и исчезают в покое.
- При диабете из-за высокого уровня сахара в крови также страдают артерии. Поражение часто начинается с мелких артерий стопы, что тоже может вызывать хромоту.
Болезни нервной системы
Нарушения походки у пожилых людей часто связаны с заболеваниями нервной системы. Эти изменения могут быть одним из самых ранних признаков будущего неврологического расстройства.
- При полинейропатиях, особенно диабетических, страдают периферические нервы, отвечающие за чувствительность и движение. Из-за этого снижается ощущение опоры, человек хуже чувствует положение стоп и может спотыкаться, ходить неуверенно.
- При болезни Паркинсона походка становится шаркающей и мелкошаговой. Ноги словно не успевают за телом, трудно начать движение или изменить направление. К тому же нарушается равновесие, что повышает риск падений.
- Цереброваскулярные нарушения (хроническая ишемия мозга, последствия инсультов) также приводят к неустойчивости. Повреждение определённых зон мозга нарушает координацию, ориентацию в пространстве и мышечный контроль.
- Поражения спинного мозга, или миелопатии, могут вызывать слабость в ногах, изменение чувствительности и шаткость походки. Причиной бывает сдавление спинного мозга при грыжах, стенозе позвоночного канала или опухолях.
Общие для этих состояний симптомы — нарушение чувствительности, координации и баланса.
Медицинская диагностика и когда обращаться к врачу
Если появилась хромота, особенно если она прогрессирует или сопровождается болью, слабостью, онемением, нужно обратиться к терапевту или врачу общей практики. Обследование может включать консультацию:
- Ортопеда — при подозрении на артроз, артрит, травмы.
- Невролога — при нарушениях чувствительности, координации, мышечной силы.
- Сосудистого хирурга — при перемежающейся хромоте, отёках, бледности ног.
Срочная медицинская помощь нужна при:
- Внезапной хромоте, особенно после травмы.
- Боли в покое, ночных болях, невозможности опираться на ногу.
- Онемении, слабости, нарушении чувствительности, прогрессирующей нестабильности.
- Повышении температуры, покраснении, отёке, признаках инфекции.
- Системных симптомах: слабости, потери веса, нарушениях мочеиспускания.
Лечение и способы уменьшить хромоту
Лечение направлено на то, что бы устранить основную причину и улучшить координацию, силу и устойчивость. Оно зависит от причины и может быть как медикаментозным, при начальных стадиях болезни, так и хирургическим.
Консервативное лечение чаще применяют на начальных стадиях или для того, чтобы снять обострение:
- Обезболивающие и противовоспалительные (НПВП) для уменьшения боли и воспаления в суставах.
- Средства для улучшения кровообращения (при сосудистой хромоте).
- Препараты для снятия мышечного спазма (миорелаксанты).
- Коррекция системных заболеваний (например, контроль уровня глюкозы при сахарном диабете).
- Образ жизни. Снижение лишнего веса (уменьшает нагрузку на суставы), отказ от вредных привычек, сбалансированное питание.
Хирургию применяют при выраженных нарушениях и неэффективности консервативной терапии:
- Ортопедическая хирургия. Эндопротезирование суставов (замена тазобедренного или коленного сустава) при тяжёлых артрозах и коксартрозах. Коррекция деформаций костей и стоп.
- Сосудистая хирургия. Ангиопластика или шунтирование для восстановления нормального кровотока в артериях ног (при тяжёлой сосудистой хромоте).
- Нейрохирургия. Операции по устранению компрессии (сдавления) нервных корешков (например, при стенозе позвоночного канала).
Важно:
- Не игнорировать изменения походки — своевременная диагностика позволяет выявить и лечить основное заболевание.
- Регулярно практиковать физическую активность, укреплять мышцы, улучшать баланс.
- Обеспечить безопасность дома: убрать препятствия, использовать поручни, коврики.
- Следить за состоянием ног, кожных покровов, своевременно обращаться к врачу при подозрении на патологию.
Как поддерживать активность и здоровье при хромоте
Могут помочь упражнения, тренировки на равновесие и использование вспомогательных устройств.
- Регулярная ходьба и силовые упражнения помогают уменьшить боль в коленях и сделать походку увереннее. Тренировки с отягощением особенно полезны тем, кто ослаблен и двигается медленно. Главное — не спешить и соблюдать правильную технику, чтобы избежать травм. Для укрепления ног подойдут жим ногами на тренажёре, подъёмы на возвышение с утяжелителями, шаги на степ-платформе, подъёмы по лестнице и упражнения на разгибание коленей.
- Скандинавская ходьба задействует всё тело и улучшает выносливость. Палки помогают увеличить длину шага и скорость, но новичкам стоит сначала освоить правильную технику с инструктором, особенно если есть проблемы со здоровьем.
- Тем, кто теряет равновесие, полезны тренировки на баланс. Сначала учатся уверенно стоять, чувствовать опору и распределять вес на стопах, потом — удерживать равновесие на одной ноге. Позже добавляют движения: медленные выпады, повороты, шаги «пятка к носку» и даже простые элементы тайцзи.
- Если походка всё равно остаётся неустойчивой, помогают трости и ходунки. Физиотерапевт подбирает подходящее средство и показывает, как им пользоваться. Трость снижает нагрузку на больное колено или бедро и помогает лучше ощущать поверхность под ногами. Модель с опорой на четыре точки делает шаги стабильнее, но немного замедляет движение.
Главное
Лёгкую хромоту у пожилых часто воспринимают как естественный признак старения, но на самом деле она обычно указывает на скрытые заболевания суставов, сосудов или нервной системы. Проблемы с суставами, как артроз и артрит, вызывают боль и скованность, сосудистые нарушения и диабет снижают кровоток в ногах, а болезни нервной системы нарушают равновесие и координацию. Такие изменения повышают риск падений, травм и снижения самостоятельности, поэтому при хромоте важно обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения. В зависимости от причины используют лекарства, физические упражнения, укрепляющие мышцы и баланс, ортопедические средства, а в тяжёлых случаях — хирургическое вмешательство. Регулярная активность, внимательное отношение к состоянию ног и безопасная среда дома помогают сохранить уверенную походку и качество жизни.