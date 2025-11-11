Почему появляется хромота у пожилых и что с этим делать: отвечает врач

Мария Муссова
Евгений Чеканэксперт

Кажется, что лёгкая хромота приходит с годами так же неизбежно, как седина или морщины. Однако врачи говорят, что в большинстве случаев причина вовсе не в возрасте. Травматолог-ортопед Евгений Чекан рассказал «Рамблеру», как сохранить лёгкость шага.

Это не возраст: врач назвал главные причины хромоты у пожилых
© рамблер

Походка зависит от сложного взаимодействия нервной, опорно-двигательной и сердечно-лёгочной систем. На неё влияют возраст, характер, даже настроение. Скорость ходьбы у пожилых людей — это чувствительный показатель общего здоровья. Последствия нарушения походки могут быть очень серьёзными. Это потеря самостоятельности, снижение качества жизни, высокий риск падения и травм.

Чем старше человек, тем чаще встречаются проблемы с походкой. Среди людей 60–69 лет они есть примерно у 10%. Среди активных людей старше 80 лет — уже более чем у 60%.

«Хромота у пожилых людей — распространённое явление, однако в современной медицине её не считают неизбежным признаком старения. Это, как правило, индикатор скрытых патологий, которые требуют внимания.​ Устойчивые нарушения походки связаны с повышенным риском смертности и инвалидности. Важно понимать, что, даже если нет явных жалоб, хромота может быть ранним признаком нейродегенеративных, сосудистых или ортопедических болезней».​

Евгений Чекан
Евгений ЧеканВрач травматолог-ортопед, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Основные причины хромоты у пожилых

Её вызывают как внезапные (острые) травмы, так и болезни, развивающиеся постепенно.

Артрит

«Остеоартрит и артроз — самые частые причины боли и хромоты, особенно в коленях и тазобедренных суставах. Характерна анталгическая (спасающая) походка, когда человек старается уменьшить нагрузку на больную ногу», — говорит специалист.​

Остеоартрит развивается, когда суставной хрящ, который покрывает концы костей, истончается и разрушается. Это мешает суставу нормально двигаться и вызывает боль.

  • Симптомы, как правило, проявляются постепенно. Обычно это боль, скованность, щелчки и иногда отёк в поражённом суставе. Эти симптомы обычно сильнее выражены по утрам и в конце долгого активного дня.
  • Чаще всего возникают у людей старше 50 лет.
  • Боль усиливается, если человек долго сидел или мало двигался.

Заболевания сосудов

Другой причиной хромоты может быть нарушение кровотока в ногах из-за атеросклероза или диабета.

  • При атеросклерозе в артериях ног постепенно накапливаются бляшки, которые сужают и закрывают их. Из-за чего нарушается снабжение мышц кровью. Процесс развивается очень медленно и проявляется перемежающейся хромотой. Это боль или дискомфорт в мышцах ног, которые возникают при ходьбе и исчезают в покое.
  • При диабете из-за высокого уровня сахара в крови также страдают артерии. Поражение часто начинается с мелких артерий стопы, что тоже может вызывать хромоту.
© Freepik

Болезни нервной системы

Нарушения походки у пожилых людей часто связаны с заболеваниями нервной системы. Эти изменения могут быть одним из самых ранних признаков будущего неврологического расстройства.

  • При полинейропатиях, особенно диабетических, страдают периферические нервы, отвечающие за чувствительность и движение. Из-за этого снижается ощущение опоры, человек хуже чувствует положение стоп и может спотыкаться, ходить неуверенно.
  • При болезни Паркинсона походка становится шаркающей и мелкошаговой. Ноги словно не успевают за телом, трудно начать движение или изменить направление. К тому же нарушается равновесие, что повышает риск падений.
  • Цереброваскулярные нарушения (хроническая ишемия мозга, последствия инсультов) также приводят к неустойчивости. Повреждение определённых зон мозга нарушает координацию, ориентацию в пространстве и мышечный контроль.
  • Поражения спинного мозга, или миелопатии, могут вызывать слабость в ногах, изменение чувствительности и шаткость походки. Причиной бывает сдавление спинного мозга при грыжах, стенозе позвоночного канала или опухолях.

Общие для этих состояний симптомы — нарушение чувствительности, координации и баланса.

Врач рассказала, почему пожилые часто падают и как это предотвратить

Медицинская диагностика и когда обращаться к врачу

© Freepik

Если появилась хромота, особенно если она прогрессирует или сопровождается болью, слабостью, онемением, нужно обратиться к терапевту или врачу общей практики. Обследование может включать консультацию:​

  • Ортопеда — при подозрении на артроз, артрит, травмы.​
  • Невролога — при нарушениях чувствительности, координации, мышечной силы.​
  • Сосудистого хирурга — при перемежающейся хромоте, отёках, бледности ног.​

Срочная медицинская помощь нужна при:

  • Внезапной хромоте, особенно после травмы.​
  • Боли в покое, ночных болях, невозможности опираться на ногу.​
  • Онемении, слабости, нарушении чувствительности, прогрессирующей нестабильности.​
  • Повышении температуры, покраснении, отёке, признаках инфекции.​
  • Системных симптомах: слабости, потери веса, нарушениях мочеиспускания.​

Лечение и способы уменьшить хромоту

Лечение направлено на то, что бы устранить основную причину и улучшить координацию, силу и устойчивость. Оно зависит от причины и может быть как медикаментозным, при начальных стадиях болезни, так и хирургическим.

Консервативное лечение чаще применяют на начальных стадиях или для того, чтобы снять обострение:

  • Обезболивающие и противовоспалительные (НПВП) для уменьшения боли и воспаления в суставах.
  • Средства для улучшения кровообращения (при сосудистой хромоте).
  • Препараты для снятия мышечного спазма (миорелаксанты).
  • Коррекция системных заболеваний (например, контроль уровня глюкозы при сахарном диабете).
  • Образ жизни. Снижение лишнего веса (уменьшает нагрузку на суставы), отказ от вредных привычек, сбалансированное питание.

Хирургию применяют при выраженных нарушениях и неэффективности консервативной терапии:

  • Ортопедическая хирургия. Эндопротезирование суставов (замена тазобедренного или коленного сустава) при тяжёлых артрозах и коксартрозах. Коррекция деформаций костей и стоп.
  • Сосудистая хирургия. Ангиопластика или шунтирование для восстановления нормального кровотока в артериях ног (при тяжёлой сосудистой хромоте).
  • Нейрохирургия. Операции по устранению компрессии (сдавления) нервных корешков (например, при стенозе позвоночного канала).

Травматолог развенчал пять мифов о протезировании тазобедренного сустава

Важно:

  • Не игнорировать изменения походки — своевременная диагностика позволяет выявить и лечить основное заболевание.​
  • Регулярно практиковать физическую активность, укреплять мышцы, улучшать баланс.​
  • Обеспечить безопасность дома: убрать препятствия, использовать поручни, коврики.​
  • Следить за состоянием ног, кожных покровов, своевременно обращаться к врачу при подозрении на патологию.​

Как поддерживать активность и здоровье при хромоте

© Freepik

Могут помочь упражнения, тренировки на равновесие и использование вспомогательных устройств.

  • Регулярная ходьба и силовые упражнения помогают уменьшить боль в коленях и сделать походку увереннее. Тренировки с отягощением особенно полезны тем, кто ослаблен и двигается медленно. Главное — не спешить и соблюдать правильную технику, чтобы избежать травм. Для укрепления ног подойдут жим ногами на тренажёре, подъёмы на возвышение с утяжелителями, шаги на степ-платформе, подъёмы по лестнице и упражнения на разгибание коленей.
  • Скандинавская ходьба задействует всё тело и улучшает выносливость. Палки помогают увеличить длину шага и скорость, но новичкам стоит сначала освоить правильную технику с инструктором, особенно если есть проблемы со здоровьем.
  • Тем, кто теряет равновесие, полезны тренировки на баланс. Сначала учатся уверенно стоять, чувствовать опору и распределять вес на стопах, потом — удерживать равновесие на одной ноге. Позже добавляют движения: медленные выпады, повороты, шаги «пятка к носку» и даже простые элементы тайцзи.
  • Если походка всё равно остаётся неустойчивой, помогают трости и ходунки. Физиотерапевт подбирает подходящее средство и показывает, как им пользоваться. Трость снижает нагрузку на больное колено или бедро и помогает лучше ощущать поверхность под ногами. Модель с опорой на четыре точки делает шаги стабильнее, но немного замедляет движение.

Скандинавская ходьба: есть ли польза от прогулок с палками

Главное

Лёгкую хромоту у пожилых часто воспринимают как естественный признак старения, но на самом деле она обычно указывает на скрытые заболевания суставов, сосудов или нервной системы. Проблемы с суставами, как артроз и артрит, вызывают боль и скованность, сосудистые нарушения и диабет снижают кровоток в ногах, а болезни нервной системы нарушают равновесие и координацию. Такие изменения повышают риск падений, травм и снижения самостоятельности, поэтому при хромоте важно обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения. В зависимости от причины используют лекарства, физические упражнения, укрепляющие мышцы и баланс, ортопедические средства, а в тяжёлых случаях — хирургическое вмешательство. Регулярная активность, внимательное отношение к состоянию ног и безопасная среда дома помогают сохранить уверенную походку и качество жизни.

Важные исследования

  1. Нарушения походки у взрослых и пожилых людей
  2. Неврологические нарушения походки у пожилых людей: клинический подход и классификация
  3. Распространённость и тяжесть нарушений походки у пожилых мужчин и женщин в возрасте 60–97 лет: популяционное исследование
Видео по теме от RUTUBE