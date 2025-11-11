Это не возраст: врач назвал главные причины хромоты у пожилых

Кажется, что лёгкая хромота приходит с годами так же неизбежно, как седина или морщины. Однако врачи говорят, что в большинстве случаев причина вовсе не в возрасте. Травматолог-ортопед Евгений Чекан рассказал «Рамблеру», как сохранить лёгкость шага.

Походка зависит от сложного взаимодействия нервной, опорно-двигательной и сердечно-лёгочной систем. На неё влияют возраст, характер, даже настроение. Скорость ходьбы у пожилых людей — это чувствительный показатель общего здоровья. Последствия нарушения походки могут быть очень серьёзными. Это потеря самостоятельности, снижение качества жизни, высокий риск падения и травм.

Чем старше человек, тем чаще встречаются проблемы с походкой. Среди людей 60–69 лет они есть примерно у 10%. Среди активных людей старше 80 лет — уже более чем у 60%.

«Хромота у пожилых людей — распространённое явление, однако в современной медицине её не считают неизбежным признаком старения. Это, как правило, индикатор скрытых патологий, которые требуют внимания.​ Устойчивые нарушения походки связаны с повышенным риском смертности и инвалидности. Важно понимать, что, даже если нет явных жалоб, хромота может быть ранним признаком нейродегенеративных, сосудистых или ортопедических болезней».​ Евгений Чекан Врач травматолог-ортопед, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

Основные причины хромоты у пожилых

Её вызывают как внезапные (острые) травмы, так и болезни, развивающиеся постепенно.

Артрит

«Остеоартрит и артроз — самые частые причины боли и хромоты, особенно в коленях и тазобедренных суставах. Характерна анталгическая (спасающая) походка, когда человек старается уменьшить нагрузку на больную ногу», — говорит специалист.​

Остеоартрит развивается, когда суставной хрящ, который покрывает концы костей, истончается и разрушается. Это мешает суставу нормально двигаться и вызывает боль.

Симптомы, как правило, проявляются постепенно. Обычно это боль, скованность, щелчки и иногда отёк в поражённом суставе. Эти симптомы обычно сильнее выражены по утрам и в конце долгого активного дня.

Чаще всего возникают у людей старше 50 лет.

Боль усиливается, если человек долго сидел или мало двигался.

Боль усиливается, если человек долго сидел или мало двигался.

Заболевания сосудов

Другой причиной хромоты может быть нарушение кровотока в ногах из-за атеросклероза или диабета.

При атеросклерозе в артериях ног постепенно накапливаются бляшки, которые сужают и закрывают их. Из-за чего нарушается снабжение мышц кровью. Процесс развивается очень медленно и проявляется перемежающейся хромотой. Это боль или дискомфорт в мышцах ног, которые возникают при ходьбе и исчезают в покое.

При диабете из-за высокого уровня сахара в крови также страдают артерии. Поражение часто начинается с мелких артерий стопы, что тоже может вызывать хромоту.

Болезни нервной системы

Нарушения походки у пожилых людей часто связаны с заболеваниями нервной системы. Эти изменения могут быть одним из самых ранних признаков будущего неврологического расстройства.

При полинейропатиях, особенно диабетических, страдают периферические нервы, отвечающие за чувствительность и движение. Из-за этого снижается ощущение опоры, человек хуже чувствует положение стоп и может спотыкаться, ходить неуверенно.

При болезни Паркинсона походка становится шаркающей и мелкошаговой. Ноги словно не успевают за телом, трудно начать движение или изменить направление. К тому же нарушается равновесие, что повышает риск падений.

Цереброваскулярные нарушения (хроническая ишемия мозга, последствия инсультов) также приводят к неустойчивости. Повреждение определённых зон мозга нарушает координацию, ориентацию в пространстве и мышечный контроль.

Поражения спинного мозга, или миелопатии, могут вызывать слабость в ногах, изменение чувствительности и шаткость походки. Причиной бывает сдавление спинного мозга при грыжах, стенозе позвоночного канала или опухолях.

Общие для этих состояний симптомы — нарушение чувствительности, координации и баланса.

Медицинская диагностика и когда обращаться к врачу

Если появилась хромота, особенно если она прогрессирует или сопровождается болью, слабостью, онемением, нужно обратиться к терапевту или врачу общей практики. Обследование может включать консультацию:​

Ортопеда — при подозрении на артроз, артрит, травмы.​

Невролога — при нарушениях чувствительности, координации, мышечной силы.​

Сосудистого хирурга — при перемежающейся хромоте, отёках, бледности ног.​

Срочная медицинская помощь нужна при:

Внезапной хромоте, особенно после травмы.​

Боли в покое, ночных болях, невозможности опираться на ногу.​

Онемении, слабости, нарушении чувствительности, прогрессирующей нестабильности.​

Повышении температуры, покраснении, отёке, признаках инфекции.​

Системных симптомах: слабости, потери веса, нарушениях мочеиспускания.​

Лечение и способы уменьшить хромоту

Лечение направлено на то, что бы устранить основную причину и улучшить координацию, силу и устойчивость. Оно зависит от причины и может быть как медикаментозным, при начальных стадиях болезни, так и хирургическим.

Консервативное лечение чаще применяют на начальных стадиях или для того, чтобы снять обострение:

Обезболивающие и противовоспалительные (НПВП) для уменьшения боли и воспаления в суставах.

(НПВП) для уменьшения боли и воспаления в суставах. Средства для улучшения кровообращения (при сосудистой хромоте).

Препараты для снятия мышечного спазма (миорелаксанты).

Коррекция системных заболеваний (например, контроль уровня глюкозы при сахарном диабете).

Образ жизни. Снижение лишнего веса (уменьшает нагрузку на суставы), отказ от вредных привычек, сбалансированное питание.

Хирургию применяют при выраженных нарушениях и неэффективности консервативной терапии:

Ортопедическая хирургия. Эндопротезирование суставов (замена тазобедренного или коленного сустава) при тяжёлых артрозах и коксартрозах. Коррекция деформаций костей и стоп.

Эндопротезирование суставов (замена тазобедренного или коленного сустава) при тяжёлых артрозах и коксартрозах. Коррекция деформаций костей и стоп. Сосудистая хирургия. Ангиопластика или шунтирование для восстановления нормального кровотока в артериях ног (при тяжёлой сосудистой хромоте).

Ангиопластика или шунтирование для восстановления нормального кровотока в артериях ног (при тяжёлой сосудистой хромоте). Нейрохирургия. Операции по устранению компрессии (сдавления) нервных корешков (например, при стенозе позвоночного канала).

Важно:

Не игнорировать изменения походки — своевременная диагностика позволяет выявить и лечить основное заболевание.​

Регулярно практиковать физическую активность, укреплять мышцы, улучшать баланс.​

Обеспечить безопасность дома: убрать препятствия, использовать поручни, коврики.​

Следить за состоянием ног, кожных покровов, своевременно обращаться к врачу при подозрении на патологию.​

Как поддерживать активность и здоровье при хромоте

Могут помочь упражнения, тренировки на равновесие и использование вспомогательных устройств.

Регулярная ходьба и силовые упражнения помогают уменьшить боль в коленях и сделать походку увереннее. Тренировки с отягощением особенно полезны тем, кто ослаблен и двигается медленно. Главное — не спешить и соблюдать правильную технику, чтобы избежать травм. Для укрепления ног подойдут жим ногами на тренажёре, подъёмы на возвышение с утяжелителями, шаги на степ-платформе, подъёмы по лестнице и упражнения на разгибание коленей.

Скандинавская ходьба задействует всё тело и улучшает выносливость. Палки помогают увеличить длину шага и скорость, но новичкам стоит сначала освоить правильную технику с инструктором, особенно если есть проблемы со здоровьем.

Тем, кто теряет равновесие, полезны тренировки на баланс. Сначала учатся уверенно стоять, чувствовать опору и распределять вес на стопах, потом — удерживать равновесие на одной ноге. Позже добавляют движения: медленные выпады, повороты, шаги «пятка к носку» и даже простые элементы тайцзи.

Если походка всё равно остаётся неустойчивой, помогают трости и ходунки. Физиотерапевт подбирает подходящее средство и показывает, как им пользоваться. Трость снижает нагрузку на больное колено или бедро и помогает лучше ощущать поверхность под ногами. Модель с опорой на четыре точки делает шаги стабильнее, но немного замедляет движение.

Главное

Лёгкую хромоту у пожилых часто воспринимают как естественный признак старения, но на самом деле она обычно указывает на скрытые заболевания суставов, сосудов или нервной системы. Проблемы с суставами, как артроз и артрит, вызывают боль и скованность, сосудистые нарушения и диабет снижают кровоток в ногах, а болезни нервной системы нарушают равновесие и координацию. Такие изменения повышают риск падений, травм и снижения самостоятельности, поэтому при хромоте важно обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения. В зависимости от причины используют лекарства, физические упражнения, укрепляющие мышцы и баланс, ортопедические средства, а в тяжёлых случаях — хирургическое вмешательство. Регулярная активность, внимательное отношение к состоянию ног и безопасная среда дома помогают сохранить уверенную походку и качество жизни.

