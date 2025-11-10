Боль во время месячных у девушки оказалась болезнью вампиров

У жительницы США из Балтимора диагностировали редкую болезнь крови. 20-летняя девушка жаловалась на боль в животе, тошноту и рвоту во время менструации. Также у неё повышалось давление и учащалось сердцебиение.

Пациентка обратилась в отделение неотложной помощи. Сначала врачи объясняли её симптомы дисменореей — болезненной менструацией, которая часто встречается у молодых женщин. Однако приступы повторялись, и девушку пришлось госпитализировать.

Через три дня её состояние ухудшилось: сильно повысилось давление, появилась головная боль и затуманилось зрение. Врачи диагностировали синдром задней энцефалопатии (PRES). При таком состоянии отекают затылочные и теменные доли мозга. Однако причину синдрома найти не удалось: пациентку обследовали на ревматоидный артрит, волчанку и другие аутоиммунные заболевания, но все тесты были отрицательными.

Тогда медики заподозрили порфирию. Это редкая болезнь крови, при которой нарушается синтез гема — компонента гемоглобина. Из-за этого в организме больных накапливаются токсичные для кожи и нервной системы вещества — порфирины. Порфирию ещё называют болезнью вампиров, так как у некоторых пациентов появляется чувствительность к солнцу и оголяются корни зубов. Считается, что мифы о вампирах основаны на реальных историях пациентов с порфирией.

У пациентки из Балтимора был особая форма — острая интермиттирующая порфирия, которая не даёт кожных проявлений, но поражает нервную систему. Приступы такой порфирии могут спровоцировать низкокалорийная диета, алкоголь, лекарства и менструация (точнее, гормон прогестерон в лютеиновую фазу). Как раз последний вариант был у пациентки. Девушке назначили поддерживающее лечение и вскоре выписали.