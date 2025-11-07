Что происходит с организмом при вторичной гипертензии и как её лечить

Вторичная гипертензия — это стойкое повышение давления, которое вызвано определённой причиной. Врач может чётко её выяснить и назначить лечение, направленное на устранение самой причины. Разобрались, почему возникает болезнь и можно ли полностью вылечиться.

© Рамблер

А разве в других случаях причина высокого давления неизвестна?

Да, в большинстве случаев (более 90%) речь идёт о первичной (или эссенциальной) гипертензии. Её причины неизвестны, и единственный способ лечения — пожизненный приём препаратов для контроля давления. Вторичная гипертензия встречается примерно в 10% случаев.

Как понять, что это именно вторичная гипертензия?

Это задача врача, и тут есть свои «красные флаги»:

давление выше 180/110 мм рт. ст.;

высокое давление плохо лечится;

давление не снижается, несмотря на три препарата (включая диуретик);

несмотря на три препарата (включая диуретик); внезапный скачок давления у человека, у которого раньше оно было стабильным;

давления у человека, у которого раньше оно было стабильным; раннее начало болезни — до 30 лет (особенно у людей без ожирения и семейной предрасположенности);

(особенно у людей без ожирения и семейной предрасположенности); слишком быстрое поражение органов-мишеней — сердца, почек, глаз;

органов-мишеней — сердца, почек, глаз; давление сочетается с низким уровнем калия, внезапными приступами тахикардии, потливостью.

В таких случаях врач подозревает вторичную гипертензию и начинает искать возможную причину.

И какие это причины?

Вот основные группы причин вторичной гипертензии:

почечные заболевания;

заболевания; реноваскулярные болезни (патологии сосудов почек);

болезни (патологии сосудов почек); эндокринные нарушения;

нарушения; обструктивное апноэ сна;

сна; приём некоторых лекарств;

редкие причины (коарктация аорты, васкулиты).

А как давление связано с почками?

Очень тесно. Почки регулируют объём жидкости и содержание солей в организме, влияют на объём крови и, соответственно, на артериальное давление. Когда давление падает, почки выделяют ренин — вещество, запускающее цепочку реакций, повышающих давление (это называется ренин-ангиотензин-альдостероновая система — РААС).

© Siarhei Khaletski/iStock.com

Что происходит при почечных заболеваниях?

При некоторых почечных заболеваниях (например, диабетической нефропатии, гломерулонефрите, поликистозе) нарушается фильтрация крови. Это способствует задержке жидкости и активации РААС (чтобы быстрее избавиться от лишней жидкости).

Давление растёт, а повреждённые почечные ткани гибнут ещё быстрее. Так формируется порочный круг, где болезнь почек и гипертензия усиливают друг друга.

То же самое происходит при сужении почечных сосудов (даже если нет болезней почек). В этом случае почка получает меньше крови и «решает», что организму не хватает давления. В ответ она активно включает РААС, выбрасывая ренин и повышая давление.

Как связаны сердце и почки и что такое кардиоренальный синдром

А как гормоны влияют на давление?

Среди эндокринных причин вторичной гипертензии на первом месте стоит первичный альдостеронизм. Это избыток гормона надпочечников — альдостерона, который вызывает задержку натрия и воды, потерю калия и стойкое повышение давления.

Среди других причин:

феохромоцитома — гормонально активная опухоль надпочечников, которая выделяет адреналин и норадреналин (тем самым повышая давление и вызывая тахикардию);

— гормонально активная опухоль надпочечников, которая выделяет адреналин и норадреналин (тем самым повышая давление и вызывая тахикардию); синдром Кушинга — избыток гормонов надпочечников, главным образом кортизола;

— избыток гормонов надпочечников, главным образом кортизола; болезни щитовидной и паращитовидных желёз.

Что с обструктивным апноэ? Неужели храп может повысить давление?

Обструктивное апноэ сна — это не просто храп. Для него также характерны длительные остановки дыхания во сне, из-за чего организм недополучает кислород. Из-за повторяющихся эпизодов гипоксии активируется симпатическая нервная система и РААС, что ведёт к ночным скачкам давления. Это довольно опасно, поскольку во сне человек ничего не ощущает и не способен проконтролировать процесс.

Как бороться с храпом: 6 действенных способов

Какие лекарства могут повысить давление?

© Victoria Popova/iStock.com

Иногда давление повышается не из-за болезни, а из-за лекарств. Поэтому первое, что делает врач, — внимательно проверяет список препаратов, которые принимает пациент.

Самые частые виновники:

нестероидные противовоспалительные препараты,

глюкокортикоиды,

оральные контрацептивы,

эстрогены и андрогены,

антидепрессанты.

Такую гипертензию можно устранить, если вовремя распознать причину и скорректировать лечение.

Как лечат вторичную гипертензию?

Тактика лечения зависит от причины. Главное — найти и устранить источник повышенного давления. Если удаётся убрать первопричину, давление может нормализоваться или значительно снизиться. Например, при опухолях надпочечников их удаляют, при стенозе почечной артерии делают ангиопластику или шунтирование, при обструктивном апноэ сна помогает CPAP-терапия, а при приёме препаратов, повышающих давление, — их отмена или замена.

Можно ли вылечиться полностью?

Полное выздоровление возможно не всегда. Даже после устранения причины давление может оставаться немного повышенным. Это объясняется тем, что часть пациентов с вторичной гипертензией параллельно имеют и эссенциальную форму болезни, а также тем, что длительно повышенное давление вызывает необратимые изменения в сосудах. Поэтому важно диагностировать и лечить вторичную гипертензию как можно раньше.

Нужно ли снижать давление, если самочувствие хорошее — отвечает врач

Главное

При вторичной гипертензии высокое давление — это симптом другой болезни. Чаще всего это патологии почек, эндокринные нарушения, апноэ или приём некоторых лекарств. Если вовремя найти и устранить причину, можно не только снизить давление, но также избежать тяжёлых осложнений со стороны сердца, почек и сосудов.

Ранняя диагностика повышает шансы на полное выздоровление. При длительном течении заболевания происходят патологические изменения в сосудах. В этом случае давление может оставаться повышенным даже после устранения причины.

Важные исследования