Всего один анализ помогает предотвратить подагру и камни в почках

Мочевая кислота — вещество, которое образуется, когда организм расщепляет пурины из еды. Обычно её избыток без труда выводят почки. Если процесс нарушается, уровень мочевой кислоты в крови повышается — возникает гиперурикемия. Разобрались, что это такое, насколько она распространена и как помочь при этом состоянии.

Что такое гиперурикемия

Это состояние, при котором уровень мочевой кислоты в крови выше нормы — больше 6 единиц у женщин и 7 единиц у мужчин (в лабораторных анализах обозначается как мг/дл). Такое может происходить либо из-за усиленного образования кислоты, либо из-за того, что организм не успевает её выводить.

Национальная медицинская библиотека США отмечает, что от 85 до 90% случаев проходят без симптомов. При этом концентрация мочевой кислоты может оставаться высокой за 10–15 лет до первых признаков, например приступов подагры или образования камней в почках.

Причины гиперурикемии

В норме около трети мочевой кислоты поступает с едой, остальная часть образуется в организме при естественном распаде клеток. Обычно почки и кишечник справляются с её выведением, но при нарушении этого процесса кислота накапливается в крови.

К гиперурикемии может привести избыточное потребление пуриносодержащих продуктов: красного мяса, субпродуктов, некоторых видов рыбы и морепродуктов. Особенно сильно уровень мочевой кислоты повышают пиво и сладкие напитки с фруктозой, в том числе газировка.

Другие возможные причины — генетические дефекты пуринового обмена, усиленное разрушение клеток (при онкологических заболеваниях, химиотерапии, псориазе), а также снижение функции почек, обезвоживание или некоторые хронические заболевания.

К отдельной группе факторов риска относят лекарства. Чаще всего гиперурикемию вызывают диуретики, особенно тиазидные и петлевые. Они снижают объём циркулирующей жидкости в организме и тем самым усиливают обратное всасывание мочевой кислоты в почках, то есть возвращают её из первичной мочи обратно в кровь. В результате концентрация кислоты в сыворотке растёт. На фоне такого лечения риск подагры повышается почти на 80%.

Насколько часто встречается

Гиперурикемия — одно из самых частых нарушений обмена веществ. Только в США её диагностируют примерно у 38 миллионов человек, что составляет более 11% взрослого населения. Схожая картина и в России. По данным масштабного исследования ЭССЕ‑РФ, признаки гиперурикемии выявляют примерно у 17% взрослых. Чаще всего это состояние обнаруживают случайно — при анализах крови по другим показаниям.

Заболеваемость продолжает расти во всём мире. Это связывают с высоким потреблением мяса, сладких напитков и алкоголя, а также с увеличением числа людей с ожирением и метаболическими нарушениями.

У мужчин гиперурикемия встречается чаще, чем у женщин. Основная причина — защитный эффект эстрогенов, которые способствуют выведению мочевой кислоты. После менопаузы разница между полами постепенно стирается.

Как проявляется

Самое известное последствие — подагра. Это воспалительное заболевание суставов, при котором кристаллы мочевой кислоты откладываются в тканях. Приступ начинается внезапно: появляется резкая боль, отёк и покраснение, чаще всего в области сустава большого пальца ноги. Сустав становится горячим на ощупь, боль может сохраняться до 10 дней и усиливаться при движении. Без лечения атаки повторяются.

Другой частый симптом — камни в почках. Они образуются при оседании уратов в мочевыводящих путях. Это вызывает боли в боку или пояснице, кровь в моче, болезненное мочеиспускание, тошноту и лихорадку. Большинство камней выходят самостоятельно, но иногда нужно медицинское вмешательство.

Гиперурикемия также часто сочетается с метаболическим синдромом, артериальной гипертензией, ожирением, инсулинорезистентностью и хроническими болезнями почек.

Исследования показывают, что даже умеренно повышенный уровень мочевой кислоты может быть связан с развитием гипертензии и ухудшением функции почек, хотя причинно-следственная связь пока не установлена.

Как снизить уровень мочевой кислоты

В большинстве случаев гиперурикемия не требует немедленного лечения. Однако, если появляются симптомы — подагра, камни в почках или другие осложнения, — важно скорректировать образ жизни и при необходимости начать медикаментозную терапию.

Рацион — ключевой фактор. Следует ограничить красное мясо, субпродукты, сардины, анчоусы, креветки, мидии и пиво. Врачи рекомендуют пить больше воды, уменьшить потребление соли и сахара. Полезны овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, молочка с низким содержанием жира и нежирные источники белка.

Физическая активность и снижение веса тоже понижают уровень мочевой кислоты. Особенно это важно при метаболическом синдроме, инсулинорезистентности и ожирении.

Если изменения в питании и образе жизни не дают эффекта, врач может назначить препараты. Чаще всего это:

ингибиторы ксантиноксидазы (например, аллопуринол), которые уменьшают образование мочевой кислоты;

колхицин — препарат для профилактики обострений подагры.

Людям с подагрой или камнями в почках обычно рекомендуют начинать с низких доз и постепенно их увеличивать. Врач подбирает препарат индивидуально, с учётом переносимости, сопутствующих заболеваний и результатов анализов. При бессимптомной гиперурикемии лечение назначают только в особых случаях, например при высоком риске обострений.

Главное

Гиперурикемия — это повышенный уровень мочевой кислоты в крови. Она часто протекает без симптомов, но со временем может привести к подагре, мочекаменной болезни и другим нарушениям. Распространённость растёт во всём мире, в том числе в России. Среди основных причин — питание, ожирение, болезни почек и приём некоторых лекарств. Изменение образа жизни и рациональное лечение помогают держать ситуацию под контролем и снижать риски осложнений.

