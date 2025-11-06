Найден новый белок,  который предскажет развитие деменции

Согласно новому исследованию под руководством учёных из Университетского колледжа Лондона (UCL), у людей с признаками повреждения сердца в среднем возрасте выше вероятность развития деменции в пожилом возрасте.

© fotografixx/iStock.com

Исследование опубликовано в European Heart Journal. Оно показало, что у людей среднего возраста с повышенным уровнем белка под названием сердечный тропонин I в крови в будущем чаще развивалась деменция. Команда учёных обнаружила, что более высокий уровень тропонина у людей с деменцией по сравнению с теми, у кого её не было, наблюдался ещё за 25 лет до диагноза.

Тропонин попадает в кровь при повреждении сердечной мышцы. Врачи определяют его очень высокие уровни у людей с подозрением на сердечный приступ. Однако повышенный по сравнению с нормой уровень тропонина без симптомов может указывать на скрытое продолжающееся повреждение миокарда или проблемы с его функцией. Это может запускать цепную реакцию в других частях организма и в том числе влиять на здоровье кровеносных сосудов и приток крови к мозгу.

Работа охватила почти 6000 участников исследования Whitehall II, в котором отслеживали здоровье людей, работавших в британской гражданской службе с 1985 года. Все участники в возрасте от 45 до 69 лет прошли высокочувствительный тест на тропонин. Этот тест может определять очень низкие концентрации белка в крови ещё до сердечного приступа.

На старте ни у одного из участников не было деменции или сердечно-сосудистых болезней. За ними наблюдали в среднем в течение 25 лет, проводя тесты на память и мыслительные способности.

За время исследования у 695 человек диагностировали деменцию. Учёные сравнили каждого участника с деменцией с четырьмя участниками без неё и обнаружили, что у людей с деменцией постоянно был более высокий уровень тропонина. Это было заметно в анализах крови, взятых за период от 7 до 25 лет до постановки диагноза. У людей с самым высоким уровнем тропонина в начале исследования риск развития деменции к его концу был на 38% выше по сравнению с теми, у кого уровень был самым низким.

После учёта таких факторов, как пол, этническая принадлежность и уровень образования, исследователи обнаружили, что люди с более высоким уровнем тропонина в возрасте от 45 до 69 лет демонстрировали более быстрое снижение способностей к мышлению, запоминанию и решению проблем.

Их умственные способности в возрасте 80 лет были эквивалентны способностям людей почти на полтора года старше. В возрасте 90 лет их умственные способности были эквивалентны способностям людей на два года старше.

Затем исследователи изучили группу из 641 человека, которым также проводили МРТ головного мозга. По сравнению с теми, у кого был самый низкий уровень тропонина, люди с самыми высокими уровнями в начале исследования спустя 15 лет, как правило, имели меньший размер гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. У них также был меньший объём серого вещества — внешнего слоя мозга, важного для обработки информации.

Более высокий уровень тропонина в крови у людей с деменцией по сравнению с контрольной группой был более выражен в среднем возрасте. Это позволяет предположить, что уровень тропонина в крови в среднем возрасте может быть лучшим биомаркером для прогнозирования риска деменции, считают авторы исследования.

По данным на 2021 год, в мире живёт 57 млн человек с разными видами деменции, и около 17% случаев можно предотвратить с помощью профилактики болезней сердца.