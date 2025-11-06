Врачи рассказали, как отличить инфаркт от инсульта

Инфаркт и инсульт требуют быстрой реакции, и чем лучше вы знаете их признаки, тем выше шанс сохранить здоровье и жизнь. Разобрались, как отличить эти состояния, почему последствия инсульта часто оказываются тяжелее и что можно сделать, чтобы помочь себе и близким вовремя.

© PeopleImages/iStock.com

Что происходит при инфаркте

Инфаркт миокарда (сердечный приступ) развивается, когда коронарная артерия, питающая мышцу сердца, блокируется. Чаще всего это происходит из-за разрыва атеросклеротической бляшки: в ответ на повреждение формируется тромб, который полностью блокирует кровоток. Чем дольше длится закупорка, тем больше повреждается ткань и выше риск осложнений.

Классические симптомы: ощущение давления за грудиной или сильная боль, которая может отдавать в левую руку, шею или челюсть. У женщин симптомы могут отличаться: они чаще жалуются на усталость, тошноту, боли в спине или животе, ощущение нехватки воздуха. Такие проявления часто не воспринимают как тревожные, это увеличивает риск позднего обращения.

Последствия

Инфаркт приводит к гибели части сердечной мышцы, если кровоток вовремя не восстановить, клетки в зоне поражения отмирают. Образуется рубцовая ткань, которая уже не может сокращаться. Это ослабляет работу сердца: оно хуже справляется с нагрузкой, возрастает риск сердечной недостаточности и аритмий.

Однако сердце — выносливый орган. Даже если часть его повреждена, оставшиеся участки продолжают перекачивать кровь. Умеренное повреждение не всегда приводит к тяжёлым ограничениям. Многое зависит от того, насколько быстро была оказана помощь и насколько большой участок сердца пострадал.

Своевременное лечение и изменения в образе жизни помогают замедлить или остановить ухудшение функции сердца. Без регулярного контроля состояния возможны повторные инфаркты и снижение качества жизни.

Лечение и восстановление

© Ocskaymark/iStock.com

Самые эффективные методы лечения применяют в первые часы. Задача врачей — как можно скорее восстановить кровоток в поражённой артерии. Для этого используют стентирование или специальные препараты, которые растворяют тромб. Если сосуд слишком сильно сужен, может потребоваться операция.

После выхода из острого состояния важно стабилизировать работу сердца: назначают лекарства, регулирующие давление, уровень холестерина и свёртываемость крови. Большинство из них придётся принимать постоянно, чтобы снизить риск нового приступа.

Скорость восстановления зависит от тяжести перенесённого инфаркта и общего состояния организма. Иногда достаточно небольших корректировок образа жизни, в других случаях необходима программа реабилитации с наблюдением специалистов, подбором физической активности и постепенным возвращением к нагрузкам.

Профилактика

По данным крупного международного исследования, более чем у 99% людей, перенёсших инфаркт, был хотя бы один фактор риска, который можно было устранить.

Ключевые меры

следить за артериальным давлением;

не курить;

регулярно двигаться;

ограничить насыщенные жиры, сахар и соль в рационе;

контролировать уровень глюкозы и холестерина;

вовремя обследоваться и выполнять назначения врача.

Чем раньше начать, тем выше шанс избежать серьёзных последствий.

Что происходит при инсульте

Это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. По данным Американской кардиологической ассоциации, около 87% инсультов — ишемические: сгусток крови блокирует кровоток. Остальные — геморрагические, с разрывом сосуда и кровоизлиянием в мозг.

Нервные клетки очень чувствительны к нехватке кислорода: гибель начинается через несколько минут. Повреждённые участки мозга не восстанавливаются. В отличие от сердца, которое частично компенсирует утрату функцией других отделов, мозг не может «переложить» задачу с одной области на другую. Если пострадал центр речи, движения или памяти, эти способности нарушаются, иногда необратимо.

Инсульт развивается стремительно. Чаще всего он проявляется внезапным онемением или слабостью лица, руки или ноги — особенно с одной стороны тела. Речь становится невнятной, человек может не понимать, что ему говорят. Нарушается координация, возможны головокружение и резкая потеря равновесия. Иногда появляются проблемы со зрением на один или оба глаза.

© Juanmonino/iStock.com

Характерный признак — острая головная боль без очевидной причины. Это особенно актуально при геморрагическом инсульте.

Чтобы распознать инсульт, применяют правило FAST:

Face (лицо): асимметрия, опущение угла рта;

асимметрия, опущение угла рта; Arm (рука): слабость, невозможность поднять одну руку;

слабость, невозможность поднять одну руку; Speech (речь): затруднённая, бессвязная;

затруднённая, бессвязная; Time (время): действовать немедленно.

Инсульт чаще, чем инфаркт, приводит к стойкой потере трудоспособности и зависимости от посторонней помощи. Всё зависит от того, где именно произошло нарушение кровотока и насколько быстро была начата терапия.

Лечение и восстановление

Самостоятельно ничего предпринимать не нужно: нельзя давать человеку препараты, в том числе для снижения давления или разжижения крови. Единственно верное решение — вызвать скорую, обеспечить доступ воздуха и подготовить документы, особенно информацию о хронических заболеваниях и принимаемых лекарствах.

Если это ишемический инсульт, в первые часы врачи могут ввести препараты, которые растворяют тромб. В некоторых случаях проводят эндоваскулярное вмешательство, с помощью катетера удаляют сгусток, перекрывший сосуд.

При геморрагической форме основная задача — остановить кровоизлияние, снизить внутричерепное давление и стабилизировать жизненные функции. Иногда нужна операция.

После острого этапа начинается реабилитация. Восстановление нарушенных функций требует системной работы: занятий с логопедом, лечебной физкультуры, тренировки мелкой моторики, восстановления навыков самообслуживания.

Лекарств, способных «восстановить мозг», не существует. Препараты, которые позиционируют как нейропротекторы или стимуляторы, не показали убедительной эффективности в крупных исследованиях.

Профилактика инсульта

Те же меры, которые помогают избежать инфаркта, работают и в профилактике инсульта: отказ от курения, лечение хронических заболеваний, контроль давления, коррекция образа жизни.

Ранняя профилактика — единственный способ избежать тяжёлых последствий. Когда инсульт уже случился, шансов вернуть всё, как было, мало.

Главное

Инфаркт поражает сердце — орган, который может частично компенсировать повреждение. Инсульт затрагивает мозг — и здесь даже небольшое повреждение может обернуться тяжёлой инвалидностью. Инсульт чаще приводит к потере самостоятельности, нарушению речи, движений, памяти. Реабилитация длится дольше, а восстановление функций не всегда возможно. Именно поэтому его последствия считают более тяжёлыми. В одном они похожи: оба почти всегда развиваются на фоне факторов риска — высокого давления и холестерина, курения, малоподвижности. Их можно контролировать. Чем раньше начать профилактику, тем выше шанс избежать тяжёлых последствий.

