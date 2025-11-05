Учёные нашли радикально новый метод лечения инфаркта

Взрослое человеческое сердце может самовосстанавливаться с помощью нового метода генной терапии.

© ipopba/iStock.com

Исследователи из Медицинской школы Икана при Маунт-Синай в Нью-Йорке активировали ген, который отвечает за регенерацию клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов) у новорождённых. Исследование опубликовано в журнале npj Regenerative Medicine.

Работа посвящена гену циклин A2 (CCNA2), который активен во время внутриутробного развития и отключается вскоре после рождения. У плода CCNA2 играет важную роль в делении и росте клеток сердца. Однако у взрослых эти процессы крайне ограниченны.

В 2014 году один из ведущих авторов Хина Чодри участвовала в другом исследовании. CCNA2 активировали у свиньи, перенёсшей сердечный приступ. Ген успешно стимулировал деление клеток сердца, и функция органа в результате улучшилась. Исследования на мышах показали аналогичные результаты.

В настоящей работе учёные перешли к испытаниям на клетках взрослых людей в возрасте 41 и 55 лет in vitro (в пробирке). Они создали безвредный вирус, который трансформирует генетическую информацию в белок (экспрессия гена), и доставили его в клетки. Затем они визуализировали клетки и отследили их деление и структуру. Наконец, они расшифровали генетическую информацию (секвенировали ген) образцов сердца мыши и человека и проанализировали изменения в экспрессии генов.

CCNA2 запустил регенерацию клеток сердца. Он реактивировал сходные с внутриутробными регенеративные генетические программы. Учёные обнаружили, что образовавшиеся дочерние клетки сохранили структуру и функцию сердечной мышцы и продолжали эффективно управлять обменом кальция.

Для клинических испытаний на людях необходимы дальнейшие исследования, но работа уже сейчас открывает перспективы для будущих методов терапии, которые не просто лечат симптомы, а восстанавливают кардиомиоциты. Потенциальные области применения — регенеративная генная терапия для восстановления повреждений после сердечных приступов, альтернатива существующей клеточной терапии и даже трансплантации сердца.

Болезни сердца — одна из главных причин смертности во всём мире. По оценкам ВОЗ, ежегодно от них умирают почти 20 миллионов человек. Четыре из пяти смертей связаны с инфарктом или инсультом, и часто эти смерти преждевременные.

По данным за 2022 год, в России от инфаркта умерли 50 тысяч человек и в целом есть тенденция к уменьшению их количества.

Сегодня профилактика и лечение инфаркта — это установка стента, медикаментозная терапия, диета и отказ от вредных привычек.

