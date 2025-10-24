Одышка при ходьбе: когда это норма, а когда нужно к врачу

Одышка при физической нагрузке — явление нормальное. Если человек здоров, то дыхание быстро восстанавливается. Если же одышка возникает при небольших нагрузках или долго не проходит, стоит обратиться к врачу. Разобрались, в каких случаях это необходимо.

Одышка — это ощущение нехватки воздуха. У здоровых людей она может возникать, например, после подъёма по лестнице, пробежки или быстрой ходьбы. Однако если одышка проявляется при обычной прогулке или сохраняется в состоянии покоя, стоит обратить на это внимание.

Одышка бывает физиологической (нормальной) и патологической — связанной с заболеваниями (например, сердечно-сосудистыми патологиями или заболеваниями лёгких).

Физиологические причины

Неподготовленность организма

Если человек ведёт малоподвижный образ жизни, то даже небольшая нагрузка может вызвать учащённое дыхание и ощущение нехватки воздуха. Мышцы требуют больше кислорода, а сердце и лёгкие не успевают адаптироваться. Как правило, после отдыха дыхание быстро восстанавливается. Если человек будет тренироваться, постепенно увеличивая нагрузку, то и дыхание будет улучшаться.

Избыточный вес

При лишнем весе возрастает нагрузка на сердце, лёгкие и суставы. Организм тратит больше энергии даже при обычной ходьбе, из-за чего возникает затруднённое дыхание. Кроме того, жировая ткань в области живота может ограничивать подвижность диафрагмы, ухудшая качество дыхания.

Патологические причины

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)

ХОБЛ развивается из-за длительного воспаления бронхов (чаще у курильщиков). Сопровождается кашлем, мокротой, ощущением тяжести в груди и одышкой в состоянии покоя или при минимальной нагрузке.

Астма

При астме бронхи сужаются, из-за чего воздух плохо проходит по дыхательным путям. При этом у больного могут возникать приступы одышки и свистящее дыхание. Как правило, одышка усиливается под действием аллергенов, холода, нагрузки или стресса.

Сердечная недостаточность

В этом случае сердце не справляется с перекачиванием крови, из-за чего органы получают меньше кислорода. Появляется одышка при небольших нагрузках (например, обычной ходьбе), а затем и в состоянии покоя. При прогрессировании болезни человек может просыпаться ночью от ощущения нехватки воздуха.

Ишемическая болезнь сердца

При ишемической болезни сердца нарушается кровоснабжение миокарда. Человек ощущает боли за грудиной и учащённое дыхание.

Анемия

При снижении уровня гемоглобина кровь переносит меньше кислорода, из-за чего появляется слабость и одышка даже при минимальных нагрузках.

Психологические причины

Затруднённое дыхание также бывает во время стресса или панической атаки. В этом случае одышка не связана с нарушением работы сердца или лёгких.

Симптомы одышки

Чаще всего одышка проявляется во время быстрой ходьбы, подъёма по лестнице или бега. В этот момент человек может отмечать:

учащённое дыхание и ощущение нехватки воздуха;

и ощущение нехватки воздуха; необходимость остановиться или замедлить шаг;

или замедлить шаг; учащённое сердцебиение;

потливость;

ощущение тяжести или давления в груди (иногда).

Важно. В норме после физической активности дыхание восстанавливается быстро (в течение нескольких минут). Если же одышка длится долго или возникает при небольших нагрузках, это повод обратиться к врачу.

Дополнительные симптомы

В зависимости от причины, симптомы одышки могут сопровождаться:

болью в груди (часто при ишемической болезни сердца);

(часто при ишемической болезни сердца); сухим или влажным кашлем (при заболеваниях дыхательной системы и инфекциях);

(при заболеваниях дыхательной системы и инфекциях); синюшностью губ, бледностью кожи (при болезнях сердца или лёгких);

бледностью кожи (при болезнях сердца или лёгких); отёками ног и стоп (при сердечно-сосудистых патологиях);

и стоп (при сердечно-сосудистых патологиях); головокружением, слабостью, шумом в ушах (при анемии).

Диагностика одышки

Обследование позволит понять, какова причина одышки — неподготовленность организма, лишний вес или болезнь. В первую очередь врач оценивает дыхание, частоту пульса, давление, а также прослушивает сердце и лёгкие.

Лабораторные тесты

Пациенту, как правило, назначают:

общий анализ крови (выявление анемии, инфекционных заболеваний);

(выявление анемии, инфекционных заболеваний); биохимию крови (оценка работы сердца, печени, почек).

Инструментальные методы

В зависимости от предполагаемой причины, пациенту могут назначить:

ЭКГ — для исключения ишемической болезни сердца и аритмий;

— для исключения ишемической болезни сердца и аритмий; ЭхоКГ (УЗИ сердца) — для оценки работы миокарда и выявления сердечной недостаточности;

(УЗИ сердца) — для оценки работы миокарда и выявления сердечной недостаточности; спирометрию или рентген/КТ грудной клетки — при заболеваниях лёгких;

или рентген/КТ грудной клетки — при заболеваниях лёгких; пульсоксиметрию — для оценки уровня кислорода в крови.

Лечение и рекомендации

Поскольку одышка — это не болезнь, а симптом, то лечение зависит от причины. В зависимости от поставленного диагноза, врач рекомендует изменить образ жизни или назначает терапию.

Изменение образа жизни

В первую очередь это физическая активность. Умеренные нагрузки (например, быстрая ходьба, плавание) улучшают работу сердца и лёгких.

Важно. Нагрузку нужно увеличивать постепенно, чтобы не перегружать сердце. Особенно это касается людей с лишним весом и хроническими заболеваниями. Лучше всего в этом случае посоветоваться с врачом.

Правильное питание

Второй обязательный компонент здорового образа жизни — сбалансированное питание. Ориентироваться легче всего на Гарвардскую тарелку:

половина тарелки — овощи и фрукты;

— овощи и фрукты; четверть — цельнозерновые продукты (например, отварная гречка);

— цельнозерновые продукты (например, отварная гречка); четверть — белок (мясо, рыба, птица, бобовые).

Также настоятельно рекомендуют отказаться от курения, особенно при заболеваниях лёгких.

Медикаментозное лечение

При заболеваниях лёгких могут назначить:

бронхолитики (расширяют бронхи);

ингаляционные глюкокортикостероиды — при астме и ХОБЛ;

антибиотики или противовирусные — при инфекционных заболеваниях.

Лекарства для сердца:

при сердечной недостаточности назначают диуретики, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ;

назначают диуретики, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ; при ишемической болезни сердца — нитраты, антиагреганты, статины.

Альтернативные методы

В качестве дополнения к основному лечению пациенту также могут порекомендовать:

дыхательную гимнастику,

оксигенотерапию,

лечебную гимнастику,

другие альтернативные методики.

Профилактика одышки

Чтобы снизить риск появления одышки при ходьбе, важно:

поддерживать нормальный вес,

отказаться от курения,

правильно питаться,

заниматься физической активностью.

Также важны профилактические осмотры (раз в год) у врача. Заболевания, обнаруженные на раннем этапе, хорошо поддаются лечению.

Главное

Одышка при ходьбе не всегда связана с болезнью. Она может быть следствием неподготовленности организма или избыточного веса. При этом стоит помнить, что ощущение нехватки воздуха при небольшой нагрузке или в состоянии покоя — повод обратиться к врачу.

