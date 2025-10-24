Одышка при ходьбе: когда это норма, а когда нужно к врачу

Раули Хецеруани

Одышка при физической нагрузке — явление нормальное. Если человек здоров, то дыхание быстро восстанавливается. Если же одышка возникает при небольших нагрузках или долго не проходит, стоит обратиться к врачу. Разобрались, в каких случаях это необходимо.

© Liubomyr Vorona/iStock.com

Одышка — это ощущение нехватки воздуха. У здоровых людей она может возникать, например, после подъёма по лестнице, пробежки или быстрой ходьбы. Однако если одышка проявляется при обычной прогулке или сохраняется в состоянии покоя, стоит обратить на это внимание.

Одышка бывает физиологической (нормальной) и патологической — связанной с заболеваниями (например, сердечно-сосудистыми патологиями или заболеваниями лёгких).

Физиологические причины

Неподготовленность организма

Если человек ведёт малоподвижный образ жизни, то даже небольшая нагрузка может вызвать учащённое дыхание и ощущение нехватки воздуха. Мышцы требуют больше кислорода, а сердце и лёгкие не успевают адаптироваться. Как правило, после отдыха дыхание быстро восстанавливается. Если человек будет тренироваться, постепенно увеличивая нагрузку, то и дыхание будет улучшаться.

Избыточный вес

При лишнем весе возрастает нагрузка на сердце, лёгкие и суставы. Организм тратит больше энергии даже при обычной ходьбе, из-за чего возникает затруднённое дыхание. Кроме того, жировая ткань в области живота может ограничивать подвижность диафрагмы, ухудшая качество дыхания.

Патологические причины

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)

ХОБЛ развивается из-за длительного воспаления бронхов (чаще у курильщиков). Сопровождается кашлем, мокротой, ощущением тяжести в груди и одышкой в состоянии покоя или при минимальной нагрузке.

Астма

При астме бронхи сужаются, из-за чего воздух плохо проходит по дыхательным путям. При этом у больного могут возникать приступы одышки и свистящее дыхание. Как правило, одышка усиливается под действием аллергенов, холода, нагрузки или стресса.

© Liubomyr Vorona/iStock.com

Сердечная недостаточность

В этом случае сердце не справляется с перекачиванием крови, из-за чего органы получают меньше кислорода. Появляется одышка при небольших нагрузках (например, обычной ходьбе), а затем и в состоянии покоя. При прогрессировании болезни человек может просыпаться ночью от ощущения нехватки воздуха.

Ишемическая болезнь сердца

При ишемической болезни сердца нарушается кровоснабжение миокарда. Человек ощущает боли за грудиной и учащённое дыхание.

Анемия

При снижении уровня гемоглобина кровь переносит меньше кислорода, из-за чего появляется слабость и одышка даже при минимальных нагрузках.

Психологические причины

Затруднённое дыхание также бывает во время стресса или панической атаки. В этом случае одышка не связана с нарушением работы сердца или лёгких.

Симптомы одышки

Чаще всего одышка проявляется во время быстрой ходьбы, подъёма по лестнице или бега. В этот момент человек может отмечать:

  • учащённое дыхание и ощущение нехватки воздуха;
  • необходимость остановиться или замедлить шаг;
  • учащённое сердцебиение;
  • потливость;
  • ощущение тяжести или давления в груди (иногда).

Важно. В норме после физической активности дыхание восстанавливается быстро (в течение нескольких минут). Если же одышка длится долго или возникает при небольших нагрузках, это повод обратиться к врачу.

Дополнительные симптомы

В зависимости от причины, симптомы одышки могут сопровождаться:

  • болью в груди (часто при ишемической болезни сердца);
  • сухим или влажным кашлем (при заболеваниях дыхательной системы и инфекциях);
  • синюшностью губ, бледностью кожи (при болезнях сердца или лёгких);
  • отёками ног и стоп (при сердечно-сосудистых патологиях);
  • головокружением, слабостью, шумом в ушах (при анемии).
© Slavica/iStock.com

Диагностика одышки

Обследование позволит понять, какова причина одышки — неподготовленность организма, лишний вес или болезнь. В первую очередь врач оценивает дыхание, частоту пульса, давление, а также прослушивает сердце и лёгкие.

Лабораторные тесты

Пациенту, как правило, назначают:

  • общий анализ крови (выявление анемии, инфекционных заболеваний);
  • биохимию крови (оценка работы сердца, печени, почек).

Инструментальные методы

В зависимости от предполагаемой причины, пациенту могут назначить:

  • ЭКГ — для исключения ишемической болезни сердца и аритмий;
  • ЭхоКГ (УЗИ сердца) — для оценки работы миокарда и выявления сердечной недостаточности;
  • спирометрию или рентген/КТ грудной клетки — при заболеваниях лёгких;
  • пульсоксиметрию — для оценки уровня кислорода в крови.

Лечение и рекомендации

Поскольку одышка — это не болезнь, а симптом, то лечение зависит от причины. В зависимости от поставленного диагноза, врач рекомендует изменить образ жизни или назначает терапию.

Изменение образа жизни

В первую очередь это физическая активность. Умеренные нагрузки (например, быстрая ходьба, плавание) улучшают работу сердца и лёгких.

Важно. Нагрузку нужно увеличивать постепенно, чтобы не перегружать сердце. Особенно это касается людей с лишним весом и хроническими заболеваниями. Лучше всего в этом случае посоветоваться с врачом.

Правильное питание

Второй обязательный компонент здорового образа жизни — сбалансированное питание. Ориентироваться легче всего на Гарвардскую тарелку:

  • половина тарелки — овощи и фрукты;
  • четверть — цельнозерновые продукты (например, отварная гречка);
  • четверть — белок (мясо, рыба, птица, бобовые).

Также настоятельно рекомендуют отказаться от курения, особенно при заболеваниях лёгких.

Медикаментозное лечение

При заболеваниях лёгких могут назначить:

  • бронхолитики (расширяют бронхи);
  • ингаляционные глюкокортикостероиды — при астме и ХОБЛ;
  • антибиотики или противовирусные — при инфекционных заболеваниях.

Лекарства для сердца:

  • при сердечной недостаточности назначают диуретики, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ;
  • при ишемической болезни сердца — нитраты, антиагреганты, статины.

Альтернативные методы

В качестве дополнения к основному лечению пациенту также могут порекомендовать:

  • дыхательную гимнастику,
  • оксигенотерапию,
  • лечебную гимнастику,
  • другие альтернативные методики.
© Ridofranz/iStock.com

Профилактика одышки

Чтобы снизить риск появления одышки при ходьбе, важно:

  • поддерживать нормальный вес,
  • отказаться от курения,
  • правильно питаться,
  • заниматься физической активностью.

Также важны профилактические осмотры (раз в год) у врача. Заболевания, обнаруженные на раннем этапе, хорошо поддаются лечению.

Главное

Одышка при ходьбе не всегда связана с болезнью. Она может быть следствием неподготовленности организма или избыточного веса. При этом стоит помнить, что ощущение нехватки воздуха при небольшой нагрузке или в состоянии покоя — повод обратиться к врачу.

