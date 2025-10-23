Лор рассказал, что делать с заложенностью носа осенью

Осенью может появиться заложенность носа. Обычно это слизистая реагирует на холодный или сухой воздух, но иногда бывает причина посерьёзнее. Врачи-отоларингологи Мурад Магомедов и Анна Нестерова рассказали «Рамблеру», когда при проблемах с носом нужны антибиотики и зачем прокалывают пазухи.

© draganab/iStock.com

Почему возникает гайморит

Гайморит — это воспаление верхнечелюстных (гайморовых) околоносовых пазух. Они располагаются под глазницами, по бокам от носа.

Помимо гайморовых, у человека есть ещё три пары околоносовых пазух:

лобные — над бровями;

— над бровями; решётчатые — между глазницами и носовой полостью;

— между глазницами и носовой полостью; клиновидные — глубоко в основании черепа за носовой перегородкой.

© Michal Komorniczak (Poland)/CC BY 2.5

Околоносовые пазухи: 1. Лобные пазухи 2. Ячейки решётчатого лабиринта 3. Клиновидная пазуха 4. Верхнечелюстные пазухи

Пазухи выполняют несколько функций: облегчают вес черепа, греют вдыхаемый воздух, резонируют голос и участвуют в обонянии. Воспалиться может любая из них или даже несколько. Для каждого случая есть отдельный диагноз: фронтит (воспаление лобной пазухи); этмоидит — (воспаление решётчатой пазухи); сфеноидит (воспаление клиновидной пазухи) и гайморит (воспаление верхнечелюстной пазухи). Общее название для таких состояний — синусит, но на бытовом уровне любые воспаления пазух называют гайморитом, хотя это и неправильно.

«Чем больше околоносовых пазух вовлечено в воспалительный процесс, тем тяжелее заболевание. Почему же именно гаймориту уделяется столько внимания? Причина проста — как правило, это самые большие по объёму пазухи. Хотя, конечно, бывают исключения». Анна Нестерова врач-отоларинголог клиники «ЛОР Центр», к. м. н.

Симптомы

У гайморита (как и у других разновидностей воспаления околоносовых пазух) есть две формы: острая и хроническая. Острая — кратковременная инфекция пазух носа, часто связанная с простудой. В подавляющем большинстве случаев острый синусит возникает из-за вирусов, хотя бактерии или грибы тоже могут быть возбудителями. Пациенты жалуются на:

густую носовую слизь;

заложенность носа и трудности с носовым дыханием;

боль, отёк и давление в области щёк, носа или лба, которые усиливаются при наклоне, головную боль;

боль в ухе;

неприятный запах изо рта;

кашель из-за постназального затёка (когда слизь стекает по задней стенке горла).

Симптомы хронического синусита почти такие же, но менее выражены и сохраняются дольше 12 недель. Острый гайморит может переходить в хронический. Такое обычно бывает при сопутствующих факторах риска:

искривлении носовой перегородки;

аллергическом рините;

носовых полипах или опухолях;

заболеваниях полости рта;

курении, в том числе пассивном;

перенесённых грибковых инфекциях.

«Во время болезни количество носовой слизи увеличивается и пазухи отекают. Этот отёк перекрывает соустье, которое соединяет пазухи с полостью носа. В результате слизь, которая должна выходить через соустье, начинает скапливаться в пазухе. В такой среде быстро размножаются бактерии, вирусы и грибы, а слизь постепенно превращается в гной. Это и есть "настоящий" гайморит». Мурад Магомедов врач-отоларинголог медицинского центра «UNI Клиник»

Диагностика

Заподозрить гайморит или другой вариант синусита можно по характерным признакам и истории болезни. Иногда нужны дополнительные обследования, особенно при хронической форме.

Рентген или компьютерная томография — дают представление о состоянии околоносовых пазух.

или компьютерная томография — дают представление о состоянии околоносовых пазух. Эндоскопия — позволяет врачу детально осмотреть полость носа, оценить отделяемое из пазух, обнаружить искривление перегородки и полипы.

— позволяет врачу детально осмотреть полость носа, оценить отделяемое из пазух, обнаружить искривление перегородки и полипы. Лабораторные исследования — посевы из носа и пазух могут помочь установить причину (патоген) синусита и подобрать другое лечение.

© RossHelen/iStock.com

Лечение

Острый синусит обычно хорошо поддаётся лечению. С хроническим сложнее. Каждому пациенту нужна комплексная и персонализированная терапия. Поэтому универсальной схемы нет, её подбирают индивидуально, она может включать разные виды лечения.

Медикаментозное

Основная задача терапии — устранить причины инфекции, снять отёк и обеспечить выход слизи из пазухи. Для этого обычно используют комбинацию препаратов.

Сосудосуживающие средства. Капли или спреи снимают отёк и улучшают дренаж слизи. Это облегчает симптомы гайморита, но не лечит его.

«Сосудосуживающие капли нельзя использовать дольше 5−7 дней: на их фоне может сформироваться медикаментозный ринит. Тогда пациент будете плохо дышать уже не из-за болезни, а из-за сосудосуживающих капель, которые он использовал, чтобы вылечить её», — объясняет отоларинголог Мурад Магомедов.

Назальные кортикостероиды. Такие спреи тоже помогают снять отёк, но у них гормональная основа, поэтому использовать их без консультации врача нельзя.

«Они хорошо помогают, если есть аллергический компонент синусита. При активном остром гнойном процессе их нежелательно использовать», — предупреждает Мурад Магомедов.

Антибиотики. Их назначают, если есть подозрение на присоединение бактериальной инфекции. Такое случается нечасто: по данным Американской академии отоларингологии, только в 0,5–2% случаев. Однако, если есть показания, например гнойное отделяемое из носа, температура выше 38 °С или усиление симптомов после временного облегчения, применяют антибиотики широкого спектра действия.

«Курс лечения длится 7, а иногда 14 дней. Очень важно не прекращать приём препаратов, даже если на третий день становится лучше. Антибиотики не уничтожают бактерии, они подавляют их размножение. Если прекратить приём лекарств, бактерии просто снова проснутся и инфекция получит новый виток развития», — говорит специалист.

Солевые растворы. Домашнее промывание носа может помочь облегчить симптомы. Сами пазухи от гноя такой метод не очистит, но может частично разгрузить соустья. Важно использовать стерильные растворы — вода из-под крана не подойдёт.

Хирургическое

Пункцию (прокол) пазухи обычно делают при остром гайморите. Это малоинвазивный вариант. Для этой процедуры есть строгие показания:

В пазухе есть гной, и это подтверждено рентгеном или КТ.

Болезнь протекает тяжело, а консервативное лечение не помогает.

Антибактериальная терапия в течение 5–7 дней не дала результатов.

В таких случаях пункция позволяет промыть пазуху и ввести в полость лекарство. Место прокола заживает в течение нескольких дней, поэтому процедура считается безопасной. В тяжёлых случаях пункцию повторяют, но это не значит, что её придётся делать при каждом обострении.

«Миф, что, если один раз "проколоть гайморит", придётся делать это постоянно, появился из-за рецидивов хронического синусита. Чаще всего так бывает из-за анатомических особенностей, например искривления перегородки или кист, которые регулярно нарушают дренаж в пазухе. Пункция позволяет убрать гной и снять острые симптомы, но она не устраняет причину хронического гайморита», — объясняет отоларинголог Мурад Магомедов.

При хроническом синусите с тяжёлыми рецидивами и осложнениями возможно и более серьёзное хирургическое вмешательство. Как правило, операции проводят, если причиной воспаления становятся опухоли, искривление перегородки или грибковые поражения (мицетомы) и хирург может это исправить.

«Есть эндоскопические варианты, которые применяют чаще всего. Но возможны радикальные методы по типу операции Колдуэлла-Люка, когда хирург удаляет повреждённую слизистую оболочку гайморовой пазухи. Такая операция более травматична, но тоже практикуется», — рассказывает врач.

Физиотерапия и народные методы

В первую очередь это ультрафиолетовое облучение (УФО) носовых пазух. Метод не упоминается в клинических рекомендациях отечественного Минздрава, гайдлайнах Американской ассоциации отоларингологов или Европейском меморандуме о синусите, но на практике иногда применяется как профилактика хронического синусита.

Низкоинтенсивное лазерное излучение тоже не входит в базовые рекомендации по синуситу, но может использоваться в качестве экспериментального метода. Небольшое исследование 2020 года показало: сочетание лазерной и консервативной терапии даёт лучший результат при хроническом гайморите, но этих данных недостаточно, чтобы включать метод в клинические рекомендации. Нужны крупные рандомизированные исследования с большой выборкой, чтобы подтвердить его эффективность.

«Есть данные, что лазерный луч может частично снимать отёк и восстанавливать слизистую оболочку. Это может быть полезно после пункций, но это всё равно будет дополнительный метод лечения, а не основной», — говорит врач Мурад Магомедов.

В России популярно промывание по Проетцу, или его модифицированный вариант — «кукушка». Пациенту в полость носа вводят специальную жидкость и затем откачивают её вместе с гноем. Чтобы раствор не попадал в горло, нужно говорить «ку-ку» (отсюда и название). Тогда мягкое нёбо поднимается и закрывает носоглотку. Промывание про Проетцу может временно облегчить симптомы, но гнойный гайморит не вылечит.

«Виртуальное моделирование метода показало, что жидкость выводится эффективно только из полости носа, а в околоносовых пазухах остаётся промывной раствор, поэтому "кукушку" нельзя назвать эффективным методом лечения синуситов», — комментирует врач-отоларинголог Анна Нестерова.

© South_agency/iStock.com

Главное

Гайморит — это вариант синусита, воспаления околоносовых пазух. Симптомы обычно включают выделения из носа, головную боль, давление в области пазух, затруднённое дыхание, иногда может быть кашель и неприятный запах изо рта или носа. Чаще всего синусит возникает на фоне вирусной инфекции, иногда к ней присоединяется бактериальная, тогда назначают курс антибиотиков. Стандартная терапия подразумевает приём средств, которые снимают отёк и улучшают дренаж слизи. В тяжёлых случаях при гайморите может понадобиться пункция — прокол пазухи, чтобы откачать гной и ввести в полость лекарство. Физиотерапию используют только как дополнительный метод лечения или для профилактики хронического синусита, хотя у большинства методов слабая доказательная база.

