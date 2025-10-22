Врач разоблачила очередной модный диагноз

Нарушение оттока желчи сегодня часто упоминают как причину самых разных недомоганий — от кожных высыпаний до хронической усталости. Гастроэнтеролог Мария Петраченкова рассказала «Рамблеру», какие из этих состояний действительно связаны с работой желчного пузыря и когда необходимо вмешательство врача.

Почему вокруг застоя желчи столько мифов

Влияние соцсетей и популярной медицины. В интернете активно распространяются советы про «тюбажи», «очищение печени» и «детоксы», где желчь объявляют источником всех бед. Такой подход упрощён и ненаучен, но звучит убедительно, потому что связывает сложные процессы с простой метафорой: «застой — токсины — прыщи».

В интернете активно распространяются советы про «тюбажи», «очищение печени» и «детоксы», где желчь объявляют источником всех бед. Такой подход упрощён и ненаучен, но звучит убедительно, потому что связывает сложные процессы с простой метафорой: «застой — токсины — прыщи». Желчь — важная часть обмена веществ. Она участвует не только в пищеварении, но и в выведении продуктов обмена. Поэтому, если нарушается её отток (например, при холестазе), действительно могут появляться вторичные симптомы: тяжесть, горечь во рту, снижение аппетита, иногда кожный зуд. Однако это не прямые причины прыщей или усталости, а лишь косвенные проявления общего нарушения обмена, если оно выражено сильно и длительно.

Прыщи, утомляемость, тусклая кожа, перепады настроения — всё это неспецифические жалобы. Причин может быть множество. Когда нет точного диагноза, людям проще объяснить это чем-то общим, например застоем желчи или шлаками.

«Медицински корректно говорить не о "застое", а о функциональных или органических нарушениях желчевыделения. Если они действительно есть, то лечить нужно причину, а не "гнать желчь" вслепую для профилактики. Здоровый образ жизни и регулярное сбалансированное питание — лучшие желчегонные для здорового человека». Петраченкова Мария врач-гастроэнтеролог, гепатолог

Что на самом деле представляет собой застой желчи

При холестазе нарушается отток желчи на каком-то участке между клетками печени, которые вырабатывают желчь, и двенадцатиперстной кишкой. В результате пигмент билирубин (продукт распада старых или повреждённых эритроцитов) попадает в кровоток. Накапливаются также компоненты желчи, это приводит к повреждению печени, а в кровь попадают вредные химические вещества, в том числе желчные кислоты.

Причины нарушения оттока желчи условно делят на две большие группы:

Когда проблема возникает в самой печени, речь идёт о сбоях в выработке или транспортировке желчи по мелким протокам. Такое бывает при остром вирусном гепатите, алкогольном поражении печени, первичном билиарном холангите (воспалении и рубцевании мелких протоков), а также при циррозе, когда структура печени меняется и её клетки не справляются со своими функциями. Иногда холестаз может развиться на фоне приёма лекарств. Реже причинами становятся метастазы в печень или опухолевые процессы, которые нарушают нормальное движение желчи.

Если желчь не может пройти по протокам вне печени, чаще всего её задерживают механические препятствия. Это могут быть камни в желчных протоках, их сужение, опухоли желчных путей или поджелудочной железы, воспаление поджелудочной железы (панкреатит), которое сдавливает протоки извне.

Симптомы

Некоторые возможные проявления холестаза — тяжесть или боль в правом подреберье, тошнота, рвота, общая слабость и усталость — обычно менее специфичны и могут встречаться при многих состояниях. Однако есть симптомы, которые требуют немедленного обращения к специалисту. Это:

Желтуха. Жёлтый оттенок кожи и глаз — один из самых очевидных признаков. Это происходит из-за накопления в крови билирубина — пигмента, который входит в состав желчи. Его избыток окрашивает кожу и склеры глаз в желтоватый цвет, а мочу делает темнее.

Светлый кал. Если желчь не поступает в кишечник, кал теряет привычный коричневый оттенок и становится светлым, почти глинистым. Он может иметь жирный блеск, неприятный запах — всё это признаки, что жиры не расщепляются.

Если желчь не поступает в кишечник, кал теряет привычный коричневый оттенок и становится светлым, почти глинистым. Он может иметь жирный блеск, неприятный запах — всё это признаки, что жиры не расщепляются. Кожный зуд — частый, но не всегда очевидный симптом холестаза. Он возникает, когда в крови накапливаются желчные кислоты, раздражающие нервные окончания. При этом сыпи нет, но зуд может быть очень сильным, особенно в области ладоней и стоп. Иногда он усиливается ночью и сильно мешает спать.

Диагностика и лечение

Если вы подозреваете у себя застой желчи, нужно обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Обследование обычно начинается с анализа крови на уровень билирубина и солей желчных кислот. Также проводят УЗИ или КТ брюшной полости, а при необходимости — специальную визуализацию протоков с введением радиофармпрепаратов. В особо сложных случаях назначают эндоскопическое исследование — ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография).

Острые случаи холестаза, связанные с инфекциями, приёмом лекарств или физической закупоркой протоков, обычно лечатся относительно легко. Холестаз, связанный с хроническими поражениями печени, сложнее поддаётся лечению. Кроме лекарств требуется серьёзная коррекция образа жизни с отказом от алкоголя и соблюдением специальной диеты.

Почему желчь не нужно гнать для профилактики

«В норме организм самостоятельно регулирует выработку и отток желчи. Главный стимул — еда. Желчный пузырь сокращается и выбрасывает желчь в двенадцатиперстную кишку в ответ на приём пищи, особенно той, которая содержит жиры. Это естественный физиологический процесс», — объясняет специалист.

Самостоятельный или профилактический приём желчегонных препаратов может быть опасен, если есть невыявленные проблемы:

Если в желчном пузыре есть камни, сильное сокращение пузыря, вызванное желчегонным средством, может спровоцировать его движение. Это может привести к закупорке желчного протока и вызвать острую боль (желчную колику), а иногда и опасное для жизни состояние — механическую желтуху или панкреатит.

Бесконтрольное усиление оттока желчи может вызвать диарею, изжогу, тошноту и другие расстройства пищеварения.

Главное

Термин «застой желчи» — популярное в соцсетях объяснение различных недомоганий, но в медицине это состояние известно как холестаз. Это не болезнь, а симптом. Нарушение оттока желчи может возникать как внутри печени (гепатит, цирроз, лекарственные реакции), так и вне её (камни, сужения или опухоли желчных протоков). Симптомы холестаза включают желтуху, светлый кал, кожный зуд, боль в правом подреберье, тошноту и усталость. Самостоятельный приём желчегонных средств для профилактики у здоровых людей не нужен и может быть опасен. Возможны диарея, изжога, обострение камней, механическая желтуха или панкреатит. Лучшие естественные желчегонные для организма — здоровый образ жизни и сбалансированное питание.

