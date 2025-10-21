Каждый 20-й человек оказался носителем гена восприимчивости к раку

Исследование клиники Кливленда показало, что носителей потенциально опасных генов больше, чем предполагалось ранее. Авторы статьи проанализировали данные более 400 тысяч человек и выяснили, что 5,05% из них генетически более восприимчивы к онкологическим заболеваниям.

К значимым изменениям приводят мутации в генах, которые отвечают за рост клеток. Из-за таких особенностей накапливаются повреждения ДНК, и клетки начинают неконтролируемо делиться, что в итоге может привести к образованию раковых опухолей. Науке известно несколько мутаций, которые достоверно связаны с онкологическими процессами. Например, поломка в генах BRCA1 и BRCA2 повышает риск рака груди и яичников, мутации в гене TP53 часто приводят к раку мозга, изменения в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 связывают с колоректальным раком.

В новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA, самой распространённой была мутация в гене MUTYH (1,33% носителей), который связан с раком толстой кишки и тонкого кишечника. Также часто встречались изменения в генах BRCA2 — 0,42% и MITF — 0,37% (связан с меланомой).

Конечный анализ показал, что каждый 20-й человек из выборки носит гены предрасположенности к раку. При этом частота не зависит от пола, но есть различия по этническим группам. У участников азиатского происхождения мутации встречались реже. Авторы исследования считают, что их данные могут стать основанием для расширения программ генетического онкоскрининга. Пока такие тесты делают людям из группы высокого риска, в основном кровным родственникам пациентов со злокачественными опухолями. Причём не всем подряд, а только если подтвердился наследственный фактор опухоли.

Также многое зависит от типа и локализации опухоли. Поэтому сдавать генетический тест на все мутации бессмысленно. Если в семье были случаи рака, нужно проконсультироваться с онкологом и получить персональные рекомендации.

При этом врачи подчёркивают: проверить генетику не то же самое, что пройти скрининг на рак. Мутации в генах только увеличивают риски, но не подразумевают обязательное развитие болезни. Как и отсутствие потенциально опасных генов не гарантирует защиты от злокачественных процессов.