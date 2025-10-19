От вампиров до ведьм: болезни, породившие самые страшные мифы

За страшными историями о ведьмах, вампирах и одержимых демонами скрываются реальные медицинские диагнозы. Рассказываем о болезнях, которые легли в основу популярных мифов и сюжетов.

© Wes Craven Films

Вампиры

Миф о существах, питающихся человеческой кровью, появился задолго до публикации «Дракулы» Брэма Стокера. Он есть в фольклоре разных народов, но особенно популярен в Восточной Европе. В основе историй про вампиров лежит реально существующая болезнь крови — порфирия. Это крайне редкая патология, из-за которой в организме вырабатывается недостаточно гема — компонента гемоглобина. Из-за этого накапливаются особые вещества порфирины. Они токсичны для кожи, нервной системы и внутренних органов и вызывают необычные симптомы, которые в древности считали отличительными признаками вампира:

Чувствительность к солнечному свету: под влиянием света порфирины производят форму кислорода, которая повреждает кожу.

под влиянием света порфирины производят форму кислорода, которая повреждает кожу. Острые клыки: из-за болезни происходит рецессия десны, корни зубов оголяются, из-за чего они кажутся больше обычного

из-за болезни происходит рецессия десны, корни зубов оголяются, из-за чего они кажутся больше обычного Непереносимость чеснока: в нём содержится сульфатная кислота, которая усугубляет симптомы порфирии и вызывает приступы боли.

в нём содержится сульфатная кислота, которая усугубляет симптомы порфирии и вызывает приступы боли. Кровопитие: порфирины окрашивают мочу в тёмный цвет, в прошлом это считали признаком того, человек пьёт кровь. Более того, больным порфирией раньше рекомендовали пить кровь животных, чтобы компенсировать дефицит эритроцитов.

© Chern/CC BY-SA 3.0

Даже то, что вампиры не отражаются в зеркале, можно объяснить последствиями болезни. Со временем лицо больных порфирией может сильно деформироваться. Ожидаемо, что они не хотели видеть своё отражение и избегали зеркал.

Порфирию иногда называют болезнью вампиров. Её симптомы гораздо разнообразнее, чем описано в фольклоре:

боль в животе, спине, руках и ногах;

запоры, тошнота и рвота;

тревожность, галлюцинации, спутанность сознания;

мышечная слабость, проблемы с дыханием;

проблемы с мочеиспусканием.

К слову, донорскую кровь до сих пор используют для лечения анемии на фоне некоторых видов порфирии. Правда, её не пьют, а переливают. Иногда назначают лечебную флеботомию — забор крови.

Правое ухо быстрее обрабатывает речь, а у аппендикса есть своя роль — интересные факты о теле человека

Одержимые

Одержимость демонами была единственным доступным объяснением симптомов неизвестных в прошлом болезней. Одним из таких диагнозов был столбняк. Из-за конвульсий долгое время его считали сверхъестественным явлением.

Столбняк возникает из-за токсинов бактерии Clostridium tetani. Она есть в почве, воде, растениях, поэтому в условиях антисанитарии заразиться довольно просто. Инфекция поражает центральную нервную систему, вызывая болезненные мышечные спазмы. Позвоночник буквально выгибается дугой, конечности скручиваются, а челюсти сжимаются.

Из-за напряжения мышц вокруг губ на лице больного появляется постоянная улыбка, а из-за сжатых челюстей вместо крика слышатся только гортанные звуки. Такое сочетание симптомов несколько столетий назад воспринималось как безумие или одержимость. Поэтому больных пытались лечить сеансами экзорцизма. В периодичности приступов (при стоянке мышцы то сокращаются, то расслабляются) священнослужители видели доказательства того, что демон внутри человека реагирует на святое присутствие.

© Сэр Чарльз Белл/Общественное достояние

Возбудитель столбняка был открыт только в конце XIX века, позже появилась противостолбнячная сыворотка. Однако лекарства от этой инфекции нет до сих пор. Единственный способ защититься — вакцинация.

Другая болезнь, которую принимали за одержимость, — эпилепсия.

Это одно из древних задокументированных заболеваний в истории медицины. В древней Месопотамии считали, что её вызывает демон. В Древней Греции верили, что это проклятие богини Луны Селены.

В Средние века эпилепсию объяснили одержимостью демонами и лечили молитвами и пытками. Есть теория, что Жанна д’Арк, которую сожгли на костре за ересь, тоже страдала от эпилептических припадков.

Проклятые ведьмами

В Средние века неврологические расстройства часто объясняли колдовством. Непроизвольные движения и тики, характерные для пациентов с патологиями ЦНС, считали проклятием ведьм или одержимостью и пытались лечить молитвами и экзорцизмом. Некоторых за их диагнозы карала инквизиция.

Например, в «Молоте ведьм» описан случай священника, который нецензурно выражался каждый раз, когда преклонял колени перед образом Девы Марии. Не исключено, что это был синдром Туретта — расстройство центральной нервной системы, из-за которого появляются тики. Пациент может дёргать руками, часто моргать, пожимать плечами, выкрикивать слова, в том числе бранные, хрюкать, лаять, тереть нос и так далее. Мышцы у таких пациентов сокращаются непроизвольно, они не могут контролировать тики.

© Album/legion-media.com

Как самостоятельная болезнь этот синдром был описан в 1885 году французским неврологом Жоржем Жилем де ля Туреттом. Позже его признали официальным медицинским диагнозом, хотя истории про проклятых ведьмами людей тиражировались ещё долго, в том числе в искусстве. Есть версия, что знаменитый фильм 1973 года «Изгоняющий дьявола» основан на реальной истории пациентки с синдромом Туретта, которая поступила в медицинский центр Джорджтаунского университета. Некоторые тоже считали её одержимой, так как не могли объяснить симптомы.

Точная причина этого расстройства неизвестна, вероятно, это сочетание генетических факторов и факторов среды. Чаще всего болезнь выявляется у детей. Вылечить её нельзя, но с возрастом тики обычно становятся не такими выраженными и поддаются контролю.

5 фактов о человеческом теле

Главное

В прошлом многие неизвестные заболевания объясняли сверхъестественными явлениями. Неврологические и психические симптомы считали одержимостью демоном или проклятьем ведьм. Например, эпилепсию, столбняк или синдром Туретта лечили молитвами и сеансами экзорцизма. Редкие генетические болезни стали частью фольклора. Например, порфирия легла в основу мифов о вампирах.

Важные исследования