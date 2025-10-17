Невидимые соседи — дерматолог рассказала, кто живёт на нашей коже

На поверхности кожи живут миллионы организмов: от бактерий до микроскопических клещей. Врач-дерматолог Лала Дзимцеишвили рассказала «Рамблеру», как поддерживать здоровый микробиом кожи и сохранить её чистой и здоровой.

© PixelsEffect/iStock.com

Микробиом работает в связке с другими элементами кожи, чтобы:

Бороться с инфекциями. Некоторые микроорганизмы действуют как природные антибиотики. Они поддерживают кислотность кожи, создавая среду, в которой патогенные бактерии и вирусы не выживают.

Некоторые микроорганизмы действуют как природные антибиотики. Они поддерживают кислотность кожи, создавая среду, в которой патогенные бактерии и вирусы не выживают. Помогать иммунной системе. Микробиом служит сигнализацией, предупреждая иммунитет о присутствии вредных микроорганизмов. Он также влияет на реакцию клеток на ультрафиолетовое излучение — главную причину рака кожи. Однако этот процесс требует дополнительных исследований.

Микробиом служит сигнализацией, предупреждая иммунитет о присутствии вредных микроорганизмов. Он также влияет на реакцию клеток на ультрафиолетовое излучение — главную причину рака кожи. Однако этот процесс требует дополнительных исследований. Способствовать заживлению и контролировать воспаление. Сигналы от микробиома могут активировать или подавлять иммунный ответ. Это помогает коже восстанавливаться и предотвращает воспаление.

«Микроорганизмы и окружающая их среда составляют микробиом кожи. Он необходим для поддержания её здоровья, защиты от патогенов и модуляции иммунных реакций». Лала Дзимцеишвили врач-дерматолог, косметолог

Состав микробиома кожи зависит от её физиологии, например от уровня влажности, сухости и количества кожного сала, поэтому с возрастом он может меняться. На него также влияют внешние факторы: питание, приём антибиотиков и лишний вес.

Невидимые соседи

Помимо бактерий, грибков и вирусов, на коже обитают клещи вида Demodex, преимущественно в волосяных фолликулах и сальных железах на лице, шее или груди. Обычно они безвредны, и иммунитет держит их количество под контролем. Однако, если его работа нарушается, клещи получают возможность размножаться и распространяться, и развивается состояние, которое называется демодекоз.

«Хотя мысль о том, что на коже живут клещи, может показаться неприятной, они выполняют свою функцию — удаляют омертвевшие клетки кожи и излишки кожного сала и при здоровой коже не представляют никакой угрозы», — говорит врач.

Симптомы могут возникнуть очень быстро, даже за одну ночь. Обычно появляются маленькие белые прыщики вокруг глаз или носа, похожие на акне.

© Wikimedia Commons

Другие признаки:

сухость и шелушение кожи;

кожи; зуд и раздражение;

и раздражение; красные или белые пустулы;

прыщи, похожие на акне;

раны от расчёсывания;

линии на коже — это ходы клещей;

— это ходы клещей; экзема;

выпадение ресниц;

воспаление глаз и снижение зрения.

Чаще всего демодекоз легко лечится, но, если его игнорировать, могут развиться другие проблемы с кожей:

розацеа — покраснение, воспаление и пустулы на лице;

— покраснение, воспаление и пустулы на лице; блефарит — воспаление век с покраснением и слезотечением;

— воспаление век с покраснением и слезотечением; дерматит — раздражённая и чувствительная кожа.

У людей с розацеа обычно больше клещей на лице. Учёные пока спорят, вызывают ли они розацеа или становятся её следствием. Демодекоз также может усиливать проявления акне, экземы, розацеа и дерматита.

Как поддерживать здоровый микробиом кожи

Обратитесь к врачу, если:

Зуд и раздражение не проходят. Есть постоянный зуд, шелушение или покраснение, которые не исчезают после обычного ухода за кожей.

Есть постоянный зуд, шелушение или покраснение, которые не исчезают после обычного ухода за кожей. Появляются новые высыпания или пустулы. Белые или красные прыщики вокруг глаз, носа или на других участках лица, особенно если они увеличиваются или болят.

Белые или красные прыщики вокруг глаз, носа или на других участках лица, особенно если они увеличиваются или болят. Есть признаки воспаления глаз. Покраснение, слезотечение, ощущение песка в глазах, выпадение ресниц.

Покраснение, слезотечение, ощущение песка в глазах, выпадение ресниц. Симптомы усугубляются. Если обычные кремы, гели или умывание не помогают, а состояние кожи ухудшается.

Если обычные кремы, гели или умывание не помогают, а состояние кожи ухудшается. Есть хронические кожные болезни. Акне, розацеа, экзема или дерматит, которые вдруг стали более выраженными или плохо поддаются лечению.

Дерматолог рассказал, как спасти кожу осенью

Общие рекомендации

Избегайте агрессивных очищающих средств. Слишком жёсткое мыло или скрабы могут разрушать полезные микроорганизмы и нарушать естественный баланс микробиома. Используйте мягкие гели или пенки с нейтральным pH, чтобы поддерживать естественную кислотность кожи.

Слишком жёсткое мыло или скрабы могут разрушать полезные микроорганизмы и нарушать естественный баланс микробиома. Используйте мягкие гели или пенки с нейтральным pH, чтобы поддерживать естественную кислотность кожи. Увлажняйте кожу. Это помогает поддерживать уровень влаги и создаёт благоприятную среду на коже.

Это помогает поддерживать уровень влаги и создаёт благоприятную среду на коже. Не злоупотребляйте антисептиками и спиртовыми средствами. Частое применение может уничтожать полезные бактерии вместе с вредными.

Частое применение может уничтожать полезные бактерии вместе с вредными. Придерживайтесь здорового питания. Продукты с пребиотиками и пробиотиками (йогурт, кефир, овощи, фрукты) помогают поддерживать баланс микроорганизмов.

Продукты с пребиотиками и пробиотиками (йогурт, кефир, овощи, фрукты) помогают поддерживать баланс микроорганизмов. Избегайте чрезмерного трения и слишком частого мытья.

Защищайте кожу от солнца.

Домашние средства для профилактики демодекоза

© vitapix/iStock.com

Первый шаг — соблюдение правил гигиены и уход за собой как для лечения, так и для профилактики демодекоза:

Дважды в день умывайтесь мягким очищающим средством.

Откажитесь от средств личной гигиены на масляной основе и жирных кремов.

Регулярно делайте пилинг для удаления омертвевших клеток кожи.

Старайтесь минимизировать трение и не чесать лицо.

Исследования показывают, что масло чайного дерева (Melaleuca alternifolia) — одно из наиболее эффективных средств. Например, можно использовать салфетки, содержащие 4-терпинеол — ключевой компонент масла чайного дерева.

Главное

На коже живут миллионы микроорганизмов — бактерии, вирусы, грибки и даже клещи Demodex, которые для здоровой кожи безвредны и помогают удалять мёртвые клетки и излишки сала. Микробиом защищает от инфекций, поддерживает иммунитет, контролирует воспаление и способствует заживлению. Его состав зависит от физиологии кожи, возраста, питания, приёма антибиотиков и образа жизни. При нарушении баланса или ослабленном иммунитете клещи могут размножаться, вызывая демодекоз, розацеа, акне, экзему или дерматит. Для поддержания здорового микробиома важно: использовать мягкие средства для умывания, избегать агрессивного мыла и спиртовых антисептиков, увлажнять кожу, защищать её от солнца, следить за питанием и не злоупотреблять трением. Для профилактики и лечения демодекоза полезны мягкое очищение дважды в день, пилинг, минимизация жирных средств и масло чайного дерева с 4-терпинеолом. Если появляются зуд, высыпания, воспаление глаз или обострение хронических кожных болезней, следует обратиться к врачу.

Важные исследования