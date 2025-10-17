Невидимые соседи — дерматолог рассказала, кто живёт на нашей коже

Мария Муссова
Лала Дзимцеишвили эксперт

На поверхности кожи живут миллионы организмов: от бактерий до микроскопических клещей. Врач-дерматолог Лала Дзимцеишвили рассказала «Рамблеру», как поддерживать здоровый микробиом кожи и сохранить её чистой и здоровой.

© PixelsEffect/iStock.com

Микробиом работает в связке с другими элементами кожи, чтобы:

  • Бороться с инфекциями. Некоторые микроорганизмы действуют как природные антибиотики. Они поддерживают кислотность кожи, создавая среду, в которой патогенные бактерии и вирусы не выживают.
  • Помогать иммунной системе. Микробиом служит сигнализацией, предупреждая иммунитет о присутствии вредных микроорганизмов. Он также влияет на реакцию клеток на ультрафиолетовое излучение — главную причину рака кожи. Однако этот процесс требует дополнительных исследований.
  • Способствовать заживлению и контролировать воспаление. Сигналы от микробиома могут активировать или подавлять иммунный ответ. Это помогает коже восстанавливаться и предотвращает воспаление.

«Микроорганизмы и окружающая их среда составляют микробиом кожи. Он необходим для поддержания её здоровья, защиты от патогенов и модуляции иммунных реакций».

Лала Дзимцеишвили
Лала Дзимцеишвили врач-дерматолог, косметолог

Состав микробиома кожи зависит от её физиологии, например от уровня влажности, сухости и количества кожного сала, поэтому с возрастом он может меняться. На него также влияют внешние факторы: питание, приём антибиотиков и лишний вес.

Невидимые соседи

Помимо бактерий, грибков и вирусов, на коже обитают клещи вида Demodex, преимущественно в волосяных фолликулах и сальных железах на лице, шее или груди. Обычно они безвредны, и иммунитет держит их количество под контролем. Однако, если его работа нарушается, клещи получают возможность размножаться и распространяться, и развивается состояние, которое называется демодекоз.

«Хотя мысль о том, что на коже живут клещи, может показаться неприятной, они выполняют свою функцию — удаляют омертвевшие клетки кожи и излишки кожного сала и при здоровой коже не представляют никакой угрозы», — говорит врач.

Симптомы могут возникнуть очень быстро, даже за одну ночь. Обычно появляются маленькие белые прыщики вокруг глаз или носа, похожие на акне.

© Wikimedia Commons

Другие признаки:

  • сухость и шелушение кожи;
  • зуд и раздражение;
  • красные или белые пустулы;
  • прыщи, похожие на акне;
  • раны от расчёсывания;
  • линии на коже — это ходы клещей;
  • экзема;
  • выпадение ресниц;
  • воспаление глаз и снижение зрения.

Чаще всего демодекоз легко лечится, но, если его игнорировать, могут развиться другие проблемы с кожей:

  • розацеа — покраснение, воспаление и пустулы на лице;
  • блефарит — воспаление век с покраснением и слезотечением;
  • дерматит — раздражённая и чувствительная кожа.

У людей с розацеа обычно больше клещей на лице. Учёные пока спорят, вызывают ли они розацеа или становятся её следствием. Демодекоз также может усиливать проявления акне, экземы, розацеа и дерматита.

Как поддерживать здоровый микробиом кожи

Обратитесь к врачу, если:

  • Зуд и раздражение не проходят. Есть постоянный зуд, шелушение или покраснение, которые не исчезают после обычного ухода за кожей.
  • Появляются новые высыпания или пустулы. Белые или красные прыщики вокруг глаз, носа или на других участках лица, особенно если они увеличиваются или болят.
  • Есть признаки воспаления глаз. Покраснение, слезотечение, ощущение песка в глазах, выпадение ресниц.
  • Симптомы усугубляются. Если обычные кремы, гели или умывание не помогают, а состояние кожи ухудшается.
  • Есть хронические кожные болезни. Акне, розацеа, экзема или дерматит, которые вдруг стали более выраженными или плохо поддаются лечению.

Общие рекомендации

  • Избегайте агрессивных очищающих средств. Слишком жёсткое мыло или скрабы могут разрушать полезные микроорганизмы и нарушать естественный баланс микробиома. Используйте мягкие гели или пенки с нейтральным pH, чтобы поддерживать естественную кислотность кожи.
  • Увлажняйте кожу. Это помогает поддерживать уровень влаги и создаёт благоприятную среду на коже.
  • Не злоупотребляйте антисептиками и спиртовыми средствами. Частое применение может уничтожать полезные бактерии вместе с вредными.
  • Придерживайтесь здорового питания. Продукты с пребиотиками и пробиотиками (йогурт, кефир, овощи, фрукты) помогают поддерживать баланс микроорганизмов.
  • Избегайте чрезмерного трения и слишком частого мытья.
  • Защищайте кожу от солнца.

Домашние средства для профилактики демодекоза

© vitapix/iStock.com

Первый шаг — соблюдение правил гигиены и уход за собой как для лечения, так и для профилактики демодекоза:

  • Дважды в день умывайтесь мягким очищающим средством.
  • Откажитесь от средств личной гигиены на масляной основе и жирных кремов.
  • Регулярно делайте пилинг для удаления омертвевших клеток кожи.
  • Старайтесь минимизировать трение и не чесать лицо.

Исследования показывают, что масло чайного дерева (Melaleuca alternifolia) — одно из наиболее эффективных средств. Например, можно использовать салфетки, содержащие 4-терпинеол — ключевой компонент масла чайного дерева.

Главное

На коже живут миллионы микроорганизмов — бактерии, вирусы, грибки и даже клещи Demodex, которые для здоровой кожи безвредны и помогают удалять мёртвые клетки и излишки сала. Микробиом защищает от инфекций, поддерживает иммунитет, контролирует воспаление и способствует заживлению. Его состав зависит от физиологии кожи, возраста, питания, приёма антибиотиков и образа жизни. При нарушении баланса или ослабленном иммунитете клещи могут размножаться, вызывая демодекоз, розацеа, акне, экзему или дерматит. Для поддержания здорового микробиома важно: использовать мягкие средства для умывания, избегать агрессивного мыла и спиртовых антисептиков, увлажнять кожу, защищать её от солнца, следить за питанием и не злоупотреблять трением. Для профилактики и лечения демодекоза полезны мягкое очищение дважды в день, пилинг, минимизация жирных средств и масло чайного дерева с 4-терпинеолом. Если появляются зуд, высыпания, воспаление глаз или обострение хронических кожных болезней, следует обратиться к врачу.

