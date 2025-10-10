Панкреатит: что можно и что нельзя, когда болит поджелудочная железа

Боли в левом подреберье — классический сигнал о том, что с поджелудочной железой что-то не так. Разобрались, что делать после обострения панкреатита, какие продукты можно есть, а от чего лучше отказаться.

Поджелудочная железа отвечает за выработку пищеварительных ферментов. Она состоит из функциональной ткани и протоков, по которым ферменты попадают в кишечник. Когда человек регулярно переедает или употребляет много жирной и тяжёлой пищи, железа вынуждена работать на пределе. Если при этом имеются проблемы с желчным пузырём или переедание сопровождается алкоголем, то поджелудочная железа может воспалиться:

Желчнокаменная болезнь может вызвать закупорку общего протока камнем и мешать нормальному оттоку ферментов.

может вызвать закупорку общего протока камнем и мешать нормальному оттоку ферментов. Алкоголь может напрямую повреждать клетки железы и вызывать спазм протоков.

В результате этих нарушений ферменты застаиваются и активируются прямо внутри железы, до того, как попадут в кишечник. Железа буквально начинает «переваривать» саму себя изнутри, начинается панкреатит — воспаление поджелудочной железы.

Обычно воспаление носит временный характер, тогда говорят об остром панкреатите. Однако со временем он может перейти в хроническую форму. Самый распространённый симптом — боль в животе.

Основные принципы диеты при панкреатите

Когда поджелудочная железа воспаляется, она начинает вырабатывать меньше ферментов. Из-за этого организму становится сложнее усваивать питательные вещества из еды. Постепенно это приводит к потере веса, упадку сил и общему истощению. Полностью вылечить панкреатит только с помощью диеты невозможно, однако правильное питание улучшает самочувствие и помогает держать болезнь под контролем.

Рацион при остром панкреатите

Основная цель — снизить нагрузку на поджелудочную железу и восстановить нормальное переваривание пищи. В первые дни после острого приступа панкреатита обычно назначают лечебное голодание, затем постепенно вводят легкоусвояемые блюда.

В рацион питания рекомендуется включать:

не грубые каши;

протёртые овощи (картофель, морковь, тыква, кабачок);

нежирные молочные продукты и молочный суп.

Следует избегать жирных, острых и жареных блюд, а также полностью исключить газированные напитки и алкоголь.

Рацион при хроническом панкреатите

В этом случае важно предотвратить обострения и обеспечить адекватное питание без перегрузки поджелудочной железы. Диету применяют в период ремиссии хронической формы заболевания. Она помогает больным панкреатитом поддерживать стабильное состояние каждый день.

Разрешённые продукты

Чтобы предотвратить приступ панкреатита, лучше есть продукты с низким содержанием жира, обеспечивать организм достаточным количеством белка и клетчатки и отдавать предпочтение еде с низким содержанием сахара. Это могут быть:

нежирные сорта мяса и рыбы;

термически обработанные овощи;

мягкие каши;

печёные яблоки;

бананы;

некоторые кисломолочные продукты;

компоты и некрепкий чай.

Запрещённые продукты

Чтобы переваривать продукты с высоким содержанием жиров, поджелудочная железа должна работать интенсивнее, поэтому эти продукты важно ограничить или исключить из рациона:

жирные молочные продукты;

жареная еда;

жирные закуски;

соусы и заправки с высокой жирностью, включая майонез;

рыба и морепродукты, приготовленные в кляре или жареные;

блюда, приготовленные на сливочном, растительном, топлёном масле, сале или маргарине;

жирные сорта красного мяса и субпродукты;

мясо баранины, гуся или утки;

яичные желтки;

мясные полуфабрикаты — колбасы, сосиски, мясная нарезка;

сырные соусы.

Режим питания при восстановлении после панкреатита

Чтобы быстрее выздороветь, можно:

Есть чаще, небольшими порциями. Разделять еду на шесть — восемь приёмов в день.

небольшими порциями. Разделять еду на шесть — восемь приёмов в день. Ограничить потребление жиров до 50 граммов в день.

в день. Воздерживаться от любого алкоголя.

Соблюдать питьевой режим. Обезвоживание вызывает обострение панкреатита, поэтому важно ежедневно пить большое количество воды.

Диета по Певзнеру — есть ли смысл в столах по номерам

Главное

При панкреатите важно снизить нагрузку на орган и соблюдать диету, чтобы избежать новых приступов. В первые дни после острого приступа рекомендуют голодание, затем постепенно можно добавлять в рацион мягкие и легкоусвояемые блюда — каши, протёртые овощи и нежирные молочные продукты. Поджелудочная железа вынуждена работать интенсивнее, чтобы переваривать жирную и жареную пищу, поэтому такие продукты, как жирное мясо и молочные изделия, жареные блюда, соусы с майонезом, чипсы, яйца с желтком и мясные полуфабрикаты, следует исключить. В период ремиссии важно есть часто, небольшими порциями, ограничивать жиры, соблюдать питьевой режим и полностью отказаться от алкоголя и курения. Правильное питание помогает поджелудочной железе работать без перегрузки и снижает риск новых приступов.

