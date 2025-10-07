Как вернуть зрение после 50 и какие витамины реально полезны для глаз

С возрастом зрение часто ухудшается по естественным причинам. Врач-офтальмолог Фатима Кубаева рассказала «Рамблеру», можно ли это исправить и помогают ли витамины для глаз.

Основная причина ухудшения зрения в пожилом возрасте — возрастная макулярная дегенерация. Она возникает, когда в процессе старения повреждается макула, центральная часть сетчатки глаза, которая отвечает за наиболее чёткое, детальное и цветное зрение.

В результате человек:

Начинает видеть размытое или тёмное пятно перед глазами.

Возрастная макулодистрофия сетчатки обычно не приводит к полной слепоте, поскольку сохраняется периферическое (боковое) зрение, которое позволяет ориентироваться в пространстве. Однако она сильно влияет на качество жизни, делая невозможным выполнение многих бытовых задач.

Почему так происходит

Существует две формы болезни — сухая и влажная макулодистрофия.

У 80% людей наблюдается сухая форма, при которой макула истончается с возрастом. Обычно она медленно прогрессирует в течение нескольких лет.

При влажной форме макулодистрофии потеря зрения происходит быстрее. Аномальные кровеносные сосуды разрастаются в задней части глаза и повреждают макулу.

Риск развития повышается у людей старше 50 лет. Кроме возраста процесс макулодистрофии может усугубить:

Генетическая предрасположенность. Если заболевание есть у близких родственников, риск ухудшения зрения повышается.

Диагностика

«Чтобы заподозрить макулодистрофию самому, можно закрыть попеременно каждый глаз и посмотреть на что-то ровное, например плитку на стене или ровные очертания холодильника. Если видны искривления этих линий или пятно посередине, необходимо прийти на приём к офтальмологу». Кубаева Фатима врач-офтальмолог сети «Клиника Фомина»

Диагноз ставит врач-офтальмолог с помощью разных исследований:

Осмотр глазного дна.

Профилактика и лечение

«Очень важно регулярно наблюдаться у офтальмолога. К сожалению, макулодистрофия молодеет. У многих пациентов 40–45 лет с пока ещё хорошим зрением уже есть сухая форма. Сложно мотивировать человека, который не ощущает изменений, принять меры, но это может спасти зрение, а значит, и качество жизни», — предупреждает врач.

При сухой форме макулодистрофии можно замедлить течение болезни с помощью витаминных и антиоксидантных комплексов, микроэлементов и правильного питания.

«Витамины, в частности каротиноиды (лютеин и зеаксантин) и омега-3, действительно замедляют процесс дегенерации сетчатки, но их эффект зависит от стадии. Они защищают от окислительного стресса, укрепляют сосуды, притормаживают возрастные изменения и поддерживают здоровье сетчатки. Однако у здоровых людей без явных признаков приём витаминов с целью профилактики эффекта практически не даёт», — поясняет специалист.

При влажной форме применяют анти-VEGF препараты, которые вводят в полость стекловидного тела. Метод помогает контролировать рост патологических сосудов и уменьшать отёки, чтобы сохранить зрение на более высоком уровне.

Изменения в образе жизни

Необходимо отказаться от курения, так как оно ускоряет процесс дегенерации макулы и повышает риск развития болезни.

так как оно ускоряет процесс дегенерации макулы и повышает риск развития болезни. Важно адекватно защищать глаза от ультрафиолетового излучения — использовать солнцезащитные очки минимум UV300 или головные уборы.

Практиковать рациональное питание с акцентом на продукты, богатые омега-3, и овощи с минимальной термообработкой. Это могут быть зелёные листовые овощи, рыба, орехи.

Контролировать хронические прогрессирующие заболевания.

«Прогноз относительно благоприятный при раннем выявлении и своевременном начале терапии. Основная задача лечения — замедлить процесс и сохранить максимально возможное зрение. Полностью остановить процесс дегенерации и восстановить погибшие клетки сетчатки на сегодняшний день невозможно», — говорит офтальмолог.

Главное

Макулодистрофия (возрастная макулярная дегенерация) — это заболевание, при котором разрушается макула, центральная часть сетчатки, отвечающая за чёткое и цветное зрение. Это приводит к ухудшению центрального зрения, появлению размытых пятен и искажению линий. Болезнь бывает сухой (медленно прогрессирующей, у 80% пациентов) и влажной (быстро приводящей к потере зрения из-за патологического роста сосудов). Основные факторы риска — возраст старше 50 лет, наследственность, курение, сердечно-сосудистые болезни и воздействие ультрафиолета. Диагностика включает осмотр глазного дна, тест Амслера и специальные методы визуализации. Лечение направлено на замедление процесса: при сухой форме применяются антиоксиданты, витамины (лютеин, зеаксантин, омега-3) и корректировка питания; при влажной — анти-VEGF препараты, которые блокируют рост сосудов. Профилактика основана на отказе от курения, защите глаз от солнца, здоровом питании и регулярных осмотрах у офтальмолога. Полностью вылечить заболевание невозможно, но своевременная терапия помогает сохранить зрение и качество жизни.

