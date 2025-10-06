Стоматолог назвал неожиданную причину головной боли

Принято считать, что прикус влияет только на эстетику улыбки. На самом деле, исправив прикус, можно решить некоторые проблемы со здоровьем: избавиться от головных болей, напряжения в шее и даже нарушений сна. Хирург-имплантолог Зураб Бердзенадзе рассказал «Рамблеру», почему забота о прикусе — это забота о здоровье в целом и какие симптомы помогут вовремя выявить проблемы.

Что такое прикус

Это положение зубов верхней и нижней челюсти относительно друг друга, когда рот закрыт. Он определяет, как зубы смыкаются при жевании, разговоре и отдыхе и напрямую влияет на работу челюстных мышц, состояние височно-нижнечелюстного сустава и общее здоровье полости рта.

Неправильный прикус — распространённая стоматологическая проблема, с которой сталкивается около 56% людей.

Как правило, внешне заметны лишь грубые нарушения прикуса, однако есть и незначительные аномалии, такие как лёгкая скученность зубов или небольшие отклонения в их положении. Они почти не влияют на эстетику лица, но создают дополнительную нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав, вызывают напряжение мышц, дискомфорт и риск развития функциональных проблем. Подобные ситуации часто возникают, если прикус не исправили в детстве или после потери коренных зубов, когда меняется опора челюсти и распределение жевательной нагрузки.

Как проявляются проблемы

Неправильный прикус часто остаётся незамеченным, пока не начинает влиять на общее самочувствие. Он может вызывать постоянное напряжение мышц челюсти, что постепенно отражается на состоянии головы, шеи и плеч. Люди часто списывают дискомфорт на усталость или стресс, не подозревая, что причина — в смыкании зубов.

«Неправильное смыкание заставляет мышцы челюсти работать, даже когда человек не жуёт. Постоянное напряжение вызывает спазмы жевательных мышц, а также мышц шеи. Именно поэтому многие жалуются на головные боли, стянутость в затылке и боли в плечах. При неправильном прикусе височно-нижнечелюстной сустав перегружается: появляются щелчки, хруст или болезненность, и со временем это ведёт к постоянному дискомфорту и нарушению сна». Бердзенадзе Зураб главный врач сети клиник «Илатан», хирург-имплантолог, челюстно-лицевой хирург, хирург-пародонтолог

Симптомы, указывающие на неправильный прикус, можно заметить в повседневной жизни:

регулярные головные боли, особенно утром;

скрежет зубами во сне и заметный износ эмали;

щелчки или боль в суставе при открывании рта;

ощущение «неправильного» смыкания зубов;

трудности при жевании.

Всё это говорит о том, что челюстные мышцы и суставы работают неправильно, и чем раньше это заметить, тем проще исправить ситуацию и предотвратить осложнения.

Коррекция прикуса — больше, чем эстетика

Лечение неправильного прикуса и связанной с ним дисфункции височно-нижнечелюстного сустава всегда индивидуально и может включать несколько этапов. Начальный шаг часто — сплинт-терапия (ночные каппы). Эти устройства подбирают, чтобы снять спазмы и вернуть челюсть в физиологически правильное положение. После стабилизации состояния врач может назначить:

Ортодонтическое лечение (брекеты или элайнеры) для перемещения зубов и создания правильного смыкания.

Избирательное пришлифовывание — минимальную коррекцию формы зубов для устранения мешающих контактов.

Протезирование (коронки, мосты, импланты) для восстановления высоты прикуса после потери зубов.

«Исправление прикуса — это не только про ровные зубы и красивую улыбку, но и про полноценное улучшение качества жизни. Когда специалист корректирует прикус, мышцы расслабляются, нагрузка на сустав снижается, а спазмы уходят. Кроме того, правильный прикус позволяет улучшить жевательную функцию и предотвратить преждевременный износ зубов», — объясняет врач.

Что можно сделать самому

Кроме визитов к стоматологу на состояние прикуса и здоровье челюсти влияет образ жизни. Чтобы снизить нагрузку на мышцы и суставы, нужно следить за привычками, которые влияют на смыкание зубов.

«Полезно следить за положением челюсти, не сжимать зубы без нужды, не держать предметы между зубами, перед сном расслаблять мышцы массажем или тёплым компрессом, а ещё следить за осанкой, потому что напряжение шеи и плеч увеличивает нагрузку на челюсть», — говорит специалист.

Важно регулярно проверять, не сжимаете ли вы зубы в течение дня. Естественное положение покоя — это когда губы сомкнуты, а зубы не соприкасаются.

не сжимаете ли вы зубы в течение дня. Естественное положение покоя — это когда губы сомкнуты, а зубы не соприкасаются. В период обострения симптомов или при боли в височно-нижнечелюстном суставе временно ограничьте твёрдую, тягучую и вязкую пищу (орехи, жвачку, ириски, твёрдые сухари), чтобы дать мышцам отдых.

твёрдую, тягучую и вязкую пищу (орехи, жвачку, ириски, твёрдые сухари), чтобы дать мышцам отдых. Стресс — это частый провокатор бруксизма (скрежета зубами) и непроизвольного сжатия челюстей. Техники расслабления и контроля стресса помогут снизить ночную и дневную мышечную активность.

Главное

Хронические головные боли, напряжение в шее и плечах, нарушения сна могут быть связаны с неправильным прикусом — смыканием зубов верхней и нижней челюсти. Даже лёгкие аномалии положения зубов создают нагрузку на челюстные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав, вызывая спазмы и дискомфорт. Симптомы включают регулярные головные боли, скрежет зубами, щелчки в суставе, трудности при жевании и ощущение неправильного смыкания зубов. Исправление прикуса (сплинты, брекеты, элайнеры, протезы) снижает нагрузку на мышцы, улучшает жевательную функцию и качество жизни. Дополнительно полезны контроль привычек, расслабление мышц, правильная осанка и снижение стресса.

