Как справиться с деликатной мужской проблемой — уролог

Воспаление предстательной железы встречается у каждого шестого мужчины. Тем не менее вокруг этой болезни много мифов и заблуждений. Врач-уролог Роман Богачев рассказал «Рамблеру», почему простатит вовсе не старческая болезнь и можно ли его избежать.

Простатит — многоликий диагноз

За простатитом могут скрываться четыре разных диагноза. Все они связаны с воспалением предстательной железы, но возникают по разным причинам и отличаются по симптоматике.

Острый бактериальный простатит. Возникает из-за бактериальной инфекции. Возбудителем обычно становится кишечная палочка (Escherichia coli), но могут быть и другие варианты.

Хронический бактериальный простатит. Он тоже случается из-за бактериальной инфекции, но развивается медленно. Симптомы воспаления то появляются, то исчезают, и так длится дольше трёх месяцев.

Хронический неинфекционный простатит. В этом случае есть все признаки воспаления, но нет инфекции. Поэтому такой простит иногда называют синдромом хронической тазовой боли. Почему он возникает и как именно развивается, точно неизвестно. Считается, что причина кроется в совокупности факторов: аутоиммунных процессах, повреждении нервов в области таза, частых инфекциях мочеполовой системы и стрессе.

«Хроническим неинфекционным простатитом часто называют любые урологические состояния, которые трудно объяснить и диагностировать. Зачастую именно этот диагноз вызывает сложности, так как требует комплексного подхода и привлечения смежных специалистов». Роман Богачев врач-уролог медицинского центра «UNI Клиник»

Бессимптомный воспалительный простатит. Он никак не проявляется: пациента не мучают боли или проблемы с мочеиспусканием, однако ткани предстательной железы оказываются воспалены. Чаще всего такой тип простатита случайно находят во время обследований по поводу других заболеваний. Бессимптомный простатит не вызывает осложнений и не требует лечения.

«Это морфологический диагноз, а не клинический. В основном с ним сталкиваются мужчины с подозрением на рак простаты, которым делали биопсию предстательной железы. Таким пациентам нужно наблюдаться у уролога, но в специфическом лечении они не нуждаются», — говорит врач-уролог.

Простатит: почему появляется и как лечить

Молодые тоже болеют

С простатитом хотя бы раз в жизни сталкиваются 16% мужчин. Примерно четверть всех обращений к урологу связана именно с этим заболеванием. Причём воспаление предстательной железы встречается во всех возрастных группах.

«Врачи в стационарах чаще сталкиваются с острым бактериальным простатитом или обострением хронического бактериального простатита. Врачи амбулаторного звена обычно имеют дело с хроническим простатитом вне обострения и синдромом хронической тазовой боли», — комментирует уролог.

Молодые пациенты до 50 лет, как правило, идут к врачу по поводу острого бактериального воспаления. У мужчин постарше чаще бывает хроническая форма простатита. После 50 лет диагноз «простатит» в урологии занимает третье место по распространённости после доброкачественной гиперплазии предстательной железы и рака простаты.

Симптомы очень разные

Клиническая картина может различаться в зависимости от типа простатита. Поэтому список возможных симптомов довольно большой:

боль или жжение при мочеиспускании (дизурия);

затруднённое мочеиспускание (подтекание мочи или трудности с началом или поддержанием струи);

частое мочеиспускание, особенно ночью (никтурия);

мутная моча;

кровь в моче;

боль в животе, паху или пояснице;

боль в промежности;

боль или дискомфорт в половом члене или яичках;

болезненная эякуляция;

лихорадка, озноб, мышечные боли и другие гриппоподобные симптомы (бывают при остром бактериальном простатите).

«Для бактериального простатита характерны дизурические явления и проблемы с мочеиспусканием, а также повышение температуры тела и озноб. Такое состояние зачастую требует госпитализации, — объясняет Роман Богачёв. — При неинфекционном простатите пациенты жалуются на чувство распирания, ощущение кома или спицы в промежности. Однако типичных проявлений воспаления в виде лихорадки, озноба или общей слабости нет».

Универсальной схемы лечения нет

Всё зависит от причины воспаления. Бактериальную форму простатита лечат антибиотиками. Дозировка и длительность зависят от возбудителя и течения болезни. Средний курс лечения составляет 4–6 недель. При хроническом бактериальном простатите терапию могут продлить до полугода, чтобы избежать рецидива.

Лечение синдрома хронической тазовой боли (хронического неинфекционного простатита) сложнее. Так как конкретной причины воспаления нет, усилия в основном направлены на устранение симптомов. Чаще всего назначают нестероидные противовоспалительные средства и альфа-адреноблокаторы. Эти препараты расслабляют мышцы мочевого пузыря, замедляют рост предстательной железы и помогают снять боль.

«Вылечить хронический неинфекционный простатит можно. Для этого нужна более тщательная диагностика, чтобы понять, какой компонент преобладает: урологический или неврологический. Поэтому часто требуется консультация врача-невролога или психотерапевта», — уточняет специалист.

Иногда простатит лечат антидепрессантами

К ним прибегают, если при хроническом неинфекционном простатите есть выраженная тазовая боль. Антидепрессанты вмешиваются в передачу болевых сигналов между нейронами. В некоторых случаях рекомендована психотерапия, так как стресс, депрессия и тревога могут быть связаны с длительностью тазовой боли.

Альтернативные методы тоже используют

Тёплые ванны, грелки, упражнения Кегеля (напряжение и расслабление мышц тазового дна), иглоукалывание, чрескожную электрическую нейростимуляцию и прочие процедуры могут применять как дополнительное лечение. Доказательная база у этих методов слабая, поэтому Референтная группа экспертов по простатиту (PERG) не смогла прийти к единому мнению, эффективны ли они при этом заболевании. Однако физиотерапия упоминается в их рекомендациях как вспомогательный инструмент, когда консервативное лечение не помогает.

Массажем простатит не лечат

При обследовании на простатит важны микроскопическое исследование и бактериальный посев секрета предстательной железы и мочи. Чтобы получить образец простатического мазка, делают двойной (или четверной) тест с постмассажной мочой. Пациент сдаёт мочу несколько раз: до ректального массажа предстательной железы и после. Такая стимуляция позволяет впустить секрет простаты в уретру, оттуда она попадает в мочу для анализа.

Массаж простаты — диагностическая процедура, а не лечебная, хотя некоторые пациенты чувствуют небольшое облегчение после стимуляции.

«Механизм очень прост: массаж приводит к опорожнению протоков предстательной железы, что препятствует застою секрета. Эффект такого массаж сомнителен, поэтому ни Российское общество урологов, ни международные ассоциации врачей не рекомендуют рутинно делать массаж простаты для профилактики», — предупреждает врач.

Более того, при остром бактериальном простатите массаж делать вообще нежелательно. Это может привести к бактериемии (когда бактерии попадают в кровь и распространяются по организму) и сепсису.

Вредные привычки повышают риски

Профилактика простатита, особенно хронического, — тема спорная. Установить причинно-следственные связи между образом жизни и воспалением трудно, однако некоторые факторы риска известны.

Например, исследование 2015 года показало: мужчины, которые курят, употребляют алкоголь, работают по ночам, практикуют задержку эякуляции и мочи и ведут малоподвижный образ жизни, чаще сталкиваются с хроническим неинфекционным простатитом.

Что касается питания, убедительных данных, что какая-то из диет влияет на вероятность заболевания, нет. Однако во время лечения бактериального простатита лучше увеличить потребление жидкости и ограничить продукты, которые раздражают мочевой пузырь (алкоголь, кофе, острую еду).

«Профилактикой простатита можно считать половую активность, подвижный образ жизни, укрепление мышц тазового дна упражнениями Кегеля», — рекомендует специалист.

Может привести к бесплодию

Воспаление влияет на качество сперматозоидов и эякулята. Метаанализ 2017 года показал: у пациентов с хроническим простатитом снижена подвижность, морфология и стабильность сперматозоидов и меньше объём семенной жидкости. Причём это касается как бактериального, так и неинфекционного простатита. Такие изменения могут привести к проблемам с зачатием и мужскому бесплодию.

Не вызывает рак, но повышает риски

Метаанализ 2020 года показал, что у пациентов с простатитом в анамнезе чаще диагностируют рак простаты. По одной из версий, это связано с высвобождением провоспалительных цитокинов во время простатита.

Однако сам по себе простатит к злокачественным опухолям не приводит. Зато его симптомы похожи на симптомы рака. Поэтому при обследовании важно исключить онкологические заболевания.

Главное

С простатитом сталкивается 16% мужчин, в том числе молодых. Выделяют четыре разных типа заболевания: острый бактериальный, хронический бактериальный, хронический неинфекционный и бессимптомный воспалительный. Последний тип лечить не нужно. Бактериальные формы лечат антибиотиками, при неинфекционном простатите могут назначить комплексную терапию, в том числе антидепрессанты. Массаж простаты используют для диагностики, а не лечения воспаления. Профилактика заболевания сводится к отказу от вредных привычек и активному образу жизни. Простатит не вызывает рак, но может спровоцировать бесплодие.

