Цистит: почему чаще болеют женщины и что делать

© bymuratdeniz/iStock.com

Цистит — одно из самых распространённых инфекционных заболеваний мочевыводящих путей. Чаще всего оно возникает у женщин. Исследования показывают, что хотя бы раз в жизни с циститом сталкивается каждая вторая женщина. У мужчин эта проблема встречается редко (главным образом из-за анатомических различий).

Что такое цистит

Цистит — это воспаление мочевого пузыря. Отметим, что в разных регионах термин трактуют по-разному. Например, в странах Запада чаще используют более широкий термин — инфекции нижних мочевых путей (urinary tract infections, UTI), включая в него и цистит, и уретрит (воспаление уретры) без чёткого разделения. В России и большинстве стран бывшего СССР об этих болезнях говорят по отдельности.

Классификация цистита

Цистит классифицируют по нескольким критериям, что помогает врачу выбрать правильное лечение.

По течению:

острый цистит — развивается внезапно, сопровождается яркой симптоматикой;

— развивается внезапно, сопровождается яркой симптоматикой; хронический цистит — проявляется чередованием обострений и ремиссий.

По происхождению:

первичный — возникает самостоятельно (без влияния других урологических болезней);

— возникает самостоятельно (без влияния других урологических болезней); вторичный — возникает на фоне других болезней мочевыводящих путей (например, мочекаменной болезни).

По причине возникновения:

инфекционный — вызван бактериями (чаще кишечной палочкой), вирусами или грибками;

— вызван бактериями (чаще кишечной палочкой), вирусами или грибками; неинфекционный — связан с воздействием лекарств, химических веществ, лучевой терапии или аллергии.

По морфологическому типу воспаления:

катаральный — поверхностное воспаление слизистой;

— поверхностное воспаление слизистой; геморрагический — сопровождается повреждением сосудов и появлением крови в моче;

— сопровождается повреждением сосудов и появлением крови в моче; интерстициальный — глубокое поражение мышечного слоя мочевого пузыря;

— глубокое поражение мышечного слоя мочевого пузыря; гангренозный — тяжёлая форма с некрозом тканей;

— тяжёлая форма с некрозом тканей; другие варианты — язвенный, инкрустирующий, кистозный, гранулёматозный.

По клиническим особенностям:

неосложнённый — без нарушения оттока мочи;

— без нарушения оттока мочи; осложнённый — встречается у пациентов с факторами риска (сахарный диабет, иммунодефицит, аномалии строения), требует более серьёзного подхода к лечению.

Причины цистита

Основная причина развития цистита — попадание в мочевой пузырь патогенных микроорганизмов. Чаще всего (до 85% случаев) это кишечная палочка (Escherichia coli), которая легко проникает из кишечника в мочеиспускательный канал. Цистит также вызывают стафилококки, стрептококки, протей, клебсиелла и другие бактерии.

© Dr_Microbe/iStock.com

Гораздо реже воспаление мочевого пузыря возникает на фоне вирусных или грибковых (чаще всего Candida) инфекций. Как правило, грибковый цистит развивается у людей с иммунодефицитом, при катетеризации или после интенсивной продолжительной антибиотикотерапии.

К факторам риска развития цистита можно отнести:

ослабление иммунитета (например, на фоне продолжительного стресса или переохлаждения);

(например, на фоне продолжительного стресса или переохлаждения); гормональные изменения;

несоблюдение правил интимной гигиены.

Однако основной фактор риска цистита — женский пол. Связано это со следующими особенностями женского организма:

Короткая и широкая уретра. У женщин мочеиспускательный канал значительно короче и шире, чем у мужчин, и расположен в непосредственной близости к влагалищу и анусу. Это создаёт благоприятные условия для проникновения бактерий (которые обитают в кишечнике или во влагалище) в мочевой пузырь.

У женщин мочеиспускательный канал значительно короче и шире, чем у мужчин, и расположен к влагалищу и анусу. Это создаёт благоприятные условия для (которые обитают в кишечнике или во влагалище) в мочевой пузырь. Половые контакты. Во время полового акта происходит механическое смещение бактерий из перианальной области в уретру. Давление на мочевой пузырь и уретру повышает риск инфицирования. Есть даже такое понятие, как посткоитальный цистит. Он проявляется спустя 12–36 часов после полового контакта.

Во время полового акта происходит бактерий из перианальной области в уретру. Давление на мочевой пузырь и уретру повышает риск инфицирования. Есть даже такое понятие, как Он проявляется спустя 12–36 часов после полового контакта. Контрацепция. В частности, речь идёт о спермицидах, которые могут нарушать баланс микрофлоры влагалища.

Симптомы цистита

К типичным проявлениям относятся:

учащённое мочеиспускание;

мочеиспускание; чувство жжения или боли при мочеиспускании (дизурия);

или боли при мочеиспускании (дизурия); ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

мочевого пузыря; рези и тянущая боль внизу живота;

и тянущая боль внизу живота; изменение цвета и запаха мочи, появление мутности;

и запаха мочи, появление мутности; возможное появление крови в моче (гематурия);

(гематурия); общее недомогание, слабость, иногда повышенная температура.

У женщин цистит обычно протекает ярче. Боли могут усиливаться во время менструации или после полового акта. У некоторых пациенток рецидивы происходят по несколько раз в год.

У мужчин симптомы цистита менее специфичны. Могут быть боли в промежности, которые распространяются на половой член. В некоторых случаях у мужчин цистит протекает тяжелее, чем у женщин. По оценкам экспертов, это может быть связано с тем, что инфекции мочевыводящих путей у представителей мужского пола часто возникают на фоне других урологических заболеваний, например аденомы простаты (и на цистит накладываются дополнительные симптомы).

Диагностика

Диагностикой и лечением цистита занимается уролог или гинеколог (у женщин). На первом этапе врач опрашивает пациента и уточняет обстоятельства появления симптомов (например, связь с половым актом или переохлаждением).

Проводится осмотр, включая пальпацию живота и поясничной области, чтобы исключить распространение инфекции в почки.

© gpointstudio/Freepik

Затем проводят исследования:

общий анализ мочи;

посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам;

на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам; общий анализ крови;

УЗИ мочевого пузыря и почек;

мочевого пузыря и почек; цистоскопия (проводится редко).

На этапе диагностики врач не только подтверждает цистит, но также исключает другие урологические заболевания с похожими симптомами (мочекаменную болезнь, уретрит, пиелонефрит и т. д.).

Лечение цистита

Основа лечения — антибиотики. Чаще всего применяют препараты широкого спектра действия — фосфомицин, нитрофураны, фторхинолоны или цефалоспорины. Выбор конкретного антибиотика при цистите зависит от результатов бактериологического посева мочи и чувствительности микроорганизмов.

Для устранения симптомов дополнительно могут назначить:

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС);

(НПВС); спазмолитики (для уменьшения резей).

Народных методов лечения цистита не существует. Однако некоторые средства можно использовать как дополнение к основной терапии. Самый изученный — клюквенный сок или добавки на основе экстракта клюквы. Однозначных выводов об эффективности такого подхода учёные пока не сделали, поскольку разные исследования показывают разные результаты.

При хроническом цистите лечение может быть более длительным. Большое внимание здесь уделяют и лечению сопутствующих заболеваний.

© KamranAydinov/Freepik

При беременности подбирают безопасные антибиотики (часто фосфомицин, некоторые пенициллины), которые можно принимать при вынашивании плода.

Профилактика цистита

Специфической профилактики не существует. Однако соблюдение этих рекомендаций позволит снизить риски:

Соблюдайте интимную гигиену (подмывание следует проводить от влагалища к анальному отверстию, а не наоборот).

(подмывание следует проводить от влагалища к анальному отверстию, а не наоборот). Избегайте переохлаждения.

Опорожняйтесь при первых же позывах, а также после полового акта (это помогает вымыть бактерии из мочевыводящих путей).

при первых же позывах, а также после полового акта (это помогает вымыть бактерии из мочевыводящих путей). Ведите здоровый образ жизни (это важно для крепкой иммунной системы).

(это важно для крепкой иммунной системы). Пейте достаточно жидкости — до 1,5–2 литров в сутки.

— до 1,5–2 литров в сутки. Ешьте больше овощей, фруктов и ягод.

Когда обращаться к врачу

Это следует сделать при первых подозрительных симптомах. Если затянуть, болезнь может осложниться. Вот тревожные симптомы, указывающие на более серьёзное течение:

повышение температуры и озноб;

и озноб; кровь в моче;

в моче; боли в пояснице;

в пояснице; выраженная слабость и тошнота.

Такие проявления могут говорить о распространении инфекции на почки, поэтому требуют немедленной медицинской помощи.

Главное

Цистит — заболевание, которое при правильной и своевременной диагностике хорошо лечится. Важно не игнорировать первые симптомы и не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу для подбора эффективной терапии.

