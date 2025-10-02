Врач рассказала, почему антибиотики бесполезны при ОРВИ

С наступлением холодного сезона слово «ОРВИ» звучит всё чаще. Врач-терапевт Лиана Купрейшвили рассказала «Рамблеру», что на самом деле скрывается за этими буквами и почему антибиотики бесполезны.

© Рамблер

«То, что люди называют "простудой", в большинстве случаев и есть ОРВИ. Универсального лекарства от этих инфекций не существует из-за самой природы вирусов. Они принципиально отличаются от бактерий и живут не сами по себе, а внедряются в клетки. А раз вирус находится внутри клетки, препарат должен быть способен проникнуть туда и остановить его размножение, не убив при этом саму клетку. Это создаёт сложности для разработки противовирусных средств. К тому же они очень быстро мутируют и меняют форму». Купрейшвили Лиана терапевт, врач общей практики клиники Медскан/Hadassah

Что такое ОРВИ

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) — это собирательный диагноз. Болезнь может быть вызвана множеством различных типов вирусов. Так как симптомы, вызываемые этими вирусами, часто очень схожи (насморк, кашель, боль в горле), на практике врачи ставят общий диагноз ОРВИ, не пытаясь лабораторно определить конкретный вирус.

Разнообразие вирусов, вызывающих ОРВИ, объясняет разницу в том, как протекает заболевание. Например, риновирусы чаще всего провоцируют лишь классические, относительно лёгкие насморк, чихание и умеренное недомогание. Вирусы гриппа, проникая в организм, вызывают более тяжёлое состояние, с высокой температурой, выраженной интоксикацией и болями в мышцах. А некоторые вирусы, например аденовирусы, не ограничиваются только дыхательными путями, а способны вызывать конъюнктивит или желудочно-кишечные расстройства.

5 мифов о простуде, которые учёные давно опровергли

Чем ОРВИ отличается от ОРЗ

ОРЗ (острое респираторное заболевание) — более широкий термин. Под ним подразумеваются болезни дыхательных путей любой природы: и вирусные, и бактериальные. ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — более точное понятие. Это подгруппа ОРЗ, вызванная именно вирусами (грипп, парагрипп, аденовирусы, риновирусы и т. д.).

Почему при ОРВИ не нужны антибиотики

Причина ОРВИ — вирусы. Антибиотики — это препараты, воздействующие на уникальные структуры бактериальных клеток, которых нет у вирусов и клеток человека. Вирусы же — это внутриклеточные паразиты, и антибиотики на них никак не влияют. При вирусной инфекции их приём не ускоряет выздоровление.

Большинство ОРВИ проходит самостоятельно за 5–10 дней при поддерживающей терапии (обильное питьё, покой, жаропонижающие при необходимости).

4 самых популярных метода от простуды, в которых есть смысл

Риски бесконтрольного применения антибиотиков:

нарушения микрофлоры кишечника;

аллергические реакции;

лекарственная нагрузка на печень и почки;

формирование резистентности.

«Иногда на фоне снижения иммунитета к ОРВИ действительно может присоединиться бактериальная инфекция, так как вирусы создают нагрузку на иммунитет и повреждают слизистые дыхательных путей. Например, развивается ангина, отит, синусит или пневмония. В таких случаях решение о назначении принимает врач на основании симптомов и анализов», — поясняет терапевт.

Симптомы присоединения бактериальной инфекции:

Длительная высокая температура, держится выше 38–38,5 °C дольше 5–6 дней без тенденции к снижению.

держится выше 38–38,5 °C дольше 5–6 дней «Вторая волна» болезни. Сначала стало легче, температура спала, а через несколько дней состояние вновь ухудшается и поднимается температура.

болезни. Сначала стало легче, температура спала, а через несколько дней состояние вновь ухудшается и поднимается температура. Выраженные локальные симптомы: сильная боль в ухе, гнойные выделения из носа дольше 7–10 дней, налёт на миндалинах и резкая боль в горле, затруднённое дыхание, кашель с гнойной мокротой, одышка.

Сильное ухудшение общего состояния. Выраженная слабость, потеря аппетита, головная боль, дезориентация.

Почему ОРВИ лучше не переносить на ногах и кто в зоне риска

«Когда человек болеет ОРВИ, его организм активно борется с вирусом. Нагрузка в этот период требует всех ресурсов, а недостаток отдыха мешает работе иммунной системы. Перегрузка организма при болезни может вызвать стресс для сердца и привести к осложнениям», — предупреждает врач.

Полноценный сон особенно важен, так как в это время иммунная система вырабатывает цитокины — белки, которые влияют как на сам сон, так и на иммунный ответ. В условиях инфекции, воспаления или стресса потребность в определённых цитокинах возрастает. Однако недостаток сна препятствует их полноценной выработке, что вместе со снижением уровня антител и иммунных клеток делает организм более уязвимым.

«Хотя большинство ОРВИ лечатся симптоматически и проходят сами, они могут привести к опасным осложнениям. Особенно агрессивные вирусы (например, некоторые штаммы гриппа) могут напрямую поразить жизненно важные органы, включая лёгкие (вирусная пневмония) или сердечную мышцу (миокардит). А ослабленные вирусом дыхательные пути становятся идеальной средой для развития вторичной бактериальной инфекции, которая чаще всего вызывает тяжёлую бактериальную пневмонию», — объясняет специалист.

Такие осложнения чаще всего развиваются у людей, чей организм не может дать адекватный ответ вирусной нагрузке или справиться с воспалением:

пожилые люди (старше 65 лет);

люди с хроническими заболеваниями (диабет, ХОБЛ, астма, сердечная недостаточность, хронические заболевания почек);

люди с ослабленным иммунитетом (например, после химиотерапии).

Поэтому людям из группы риска при ОРВИ критически важно следить за своим состоянием и при первых признаках ухудшения (одышка, высокая и длительная температура, боль в груди) немедленно обращаться к врачу.

Что пить при простуде, чтобы стало легче: 4 варианта

Главное

ОРВИ — это вирусное заболевание дыхательных путей, чаще всего проявляющееся насморком, кашлем и болью в горле. Оно отличается от более общего термина «ОРЗ» тем, что вызвано именно вирусами (грипп, парагрипп, риновирусы, аденовирусы и др.). Антибиотики при ОРВИ неэффективны, так как они действуют только на бактерии. Болезнь обычно проходит сама за 5–10 дней при поддерживающей терапии (покой, питьё, жаропонижающие), но осложнения возможны: вирусная пневмония, миокардит или вторичная бактериальная инфекция. Симптомы бактериального присоединения включают длительную высокую температуру, «вторую волну» болезни, выраженные локальные проявления и сильное ухудшение состояния. Риск осложнений выше у пожилых людей, хронических больных и людей с ослабленным иммунитетом, поэтому отдых и контроль состояния критически важны.

Важные исследования