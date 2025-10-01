Пожирающая мозг амёба убила 19 человек

В индийском штате Керала зафиксирована вспышка первичного амёбного менингоэнцефалита (ПАМ). Официально подтверждено 69 случаев заражения и 19 летальных исходов.

© NNehring/iStock.com

Инфекцию вызывает амёба Naegleria fowleri, которая обитает в тёплой пресноводной воде, в том числе бассейнах. Заражение чаще всего происходит во время купания. N. fowleri попадает в нос, прикрепляется к обонятельным нервам и постепенно доходит до мозга, провоцируя обширное поражение центральной нервной системы. От человека к человеку патоген не передаётся.

Первые симптомы ПАМ похожи на менингит. Пациенты жалуются на головную боль, лихорадку, тошноту. Позже к симптомам добавляются спутанность сознания, судороги и неврологические признаки. Вероятность летального исхода оценивается в 95–99%. За 50 лет наблюдений только 11 человек выжили после заражения Naegleria fowleri.

Учёные бьют тревогу: лекарства китайской медицины могут вызвать рак

Шанс на выздоровление есть, если вовремя начать лечение. Для терапии применяют комбинацию противогрибковых, антипаразитарных, противовоспалительных препаратов, антибиотиков, гормонов и антисептиков.

Naegleria fowleri водится на всех обитаемых континентах, но чаще всего встречается в местах с тёплым климатом. Ежегодно регистрируют до 8 случаев заражения. Больше всего вспышек случается в США, Австралии, Пакистане, Индии, Мексике и Чехии.

В России случаев заболевания первичным амёбным менингоэнцефалитом не было. Считается, что Naegleria fowleri у нас не водится. Вероятно, дело в климате: амёба плохо переносит холод. Однако в будущем из-за потепления Naegleria fowleri теоретически может поселиться в российских водоёмах.