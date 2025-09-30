Плохие зубы и дёсны — путь к инфаркту

Состояние полости рта связано с болезнями сердца. Исследование, опубликованное в European Heart Journal, подтвердило: воспаление дёсен сказывается на сонных артериях.

Авторы статьи провели эксперимент с участием 135 пациентов с тяжёлым пародонтитом — воспалительным заболеванием дёсен и околозубных тканей. В течение двух лет половина испытуемых проходила интенсивное лечение, которое включало глубокую чистку, полировку и удаление налёта. Вторая половина делала только стандартную наддесневую чистку. Всё это время у участников эксперимента проверяли толщину сонных артерий и маркеры воспаления в крови. Эти показатели особенно важны для прогноза риска инфаркта и инсульта. Чем толще стенки артерий, тем хуже по ним циркулирует кровь.

Оказалось, что у пациентов из группы интенсивного лечения внутренняя оболочка сосудов стала тоньше на 0,02 миллиметра. Метаанализ 2021 года показал, что замедление утолщения стенок артерии на 0,01 миллиметра в год снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 9%. Поэтому полученный результат можно назвать существенным. Более того, анализы крови у пациентов, которые прошли глубокую чистку, тоже были лучше.

Авторы исследования признают, что они оценивали только косвенные признаки болезней сердца. Помогает ли лечение дёсен снижать частоту непосредственно инфарктов и инсультов, неизвестно. Однако они полагают, что уход за дёснами уже стоит рассматривать как дополнительную меру профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, что это не первое исследование, которое находит связь между здоровьем полости рта и сердца. Ранее международная группа учёных из Финляндии и Великобритании пришла к выводу, что сердечные приступы могут быть вызваны инфекциями. Они обнаружили в образцах тканей людей, умерших от остановки сердца, ДНК стрептококков Viridans. Эти бактерии в норме обитают в полости рта и носоглотке большинства людей и обычно не представляет опасности. Однако в некоторых случаях могут спровоцировать кариес, стоматит и тонзиллит.

По версии исследователей, биоплёнки из бактерий Viridans обволакивают бляшки в сосудах. Когда эти плёнки разрываются, например на фоне вирусной инфекции, образуются тромбы — основная причина инфаркта.