Почему люди массово травятся метанолом — врач

Периодически в новостях сообщают о случаях массового отравления алкоголем с трагическим исходом. Врач-гастроэнтеролог Мария Петраченкова рассказала «Рамблеру», почему в этих ситуациях речь чаще всего идёт о метаноле и чем это вещество особенно опасно.

На днях в Ленинградской области десятки человек погибли после употребления некачественного алкоголя. Причиной был назван содержавшийся в некоторых напитках метанол, а также продукция кустарного производства.

Для производства большинства алкогольных напитков используют этанол — спирт, который образуется в процессе брожения сахаров. Метанол — это тоже спирт, но технический, который применяют в промышленности, например как растворитель или сырьё для химических процессов. Недобросовестные производители могут добавлять его в алкогольные напитки для удешевления производства. У метанола нет ни цвета, ни запаха, его практически невозможно обнаружить без специальных тестов.

Особенно опасен алкоголь кустарного производства. В таких напитках метанол может быть изначально или образоваться при ферментации из пектинов, которые есть во фруктах и ягодах. На промышленном производстве его содержание тщательно контролируют и снижают до безопасного уровня, тогда как в домашних условиях эти меры могут не соблюдать.

Что метанол делает с организмом

«Первоначальный эффект метанола такой же, как и у обычного алкоголя. Человек чувствует опьянение и тошноту. Вредное воздействие проявляется спустя несколько часов, когда он начинает расщепляться в печени. В результате метаболизма образуются токсичные побочные продукты». Петраченкова Мария врач-гастроэнтеролог, гепатолог

Эти продукты накапливаются, поражая нервы и органы, что может привести к слепоте, коме и смерти. Симптомы часто бывают настолько размытыми, что человек не обращает на них внимания, пока состояние не станет критическим.

Этанол хотя и токсичный, но относительно безопасный спирт — расщепляется ферментами до ацетальдегида и далее до уксусной кислоты. Метанол те же ферменты превращает в токсичные формальдегид и муравьиную кислоту, что вызывает тяжёлое отравление.

Метанол опасен даже в малых дозах. Смертельная доза чистого вещества варьируется, в зависимости от веса человека, от 15,8 до 474 граммов (в среднем — около 56 граммов). При этом для развития необратимой слепоты достаточно всего 3–12.

Признаки отравления метанолом

В первые 12–24 часа после употребления метанола человек может казаться почти здоровым или лишь слегка опьяневшим — этот период называют латентным. Затем появляются тошнота, рвота и боли в животе, которые со временем усиливаются. По мере нарастания интоксикации развивается угнетение центральной нервной системы, появляется учащённое дыхание.

Особенно опасны зрительные нарушения: ухудшается острота зрения, появляется светобоязнь и ореолы вокруг предметов. Без своевременной помощи отравление метанолом может привести к коме, дыхательной или сердечной недостаточности, а в тяжёлых случаях — к летальному исходу.

При первых подозрениях на отравление необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Как избежать отравления метанолом

Следите за тем, что вы пьёте, и помните о рисках.

Покупайте алкогольные напитки только в местах с лицензией на продажу алкоголя.

Избегайте алкогольных напитков домашнего производства.

Перед употреблением проверяйте целостность упаковки.

Обращайте внимание на этикетки: отсутствие дефектов печати, ошибок в написании названия или состава.

Пейте в проверенных заведениях с лицензией и избегайте самодельного или контрафактного алкоголя.

Главное

Метанол — технический спирт, который иногда попадает в алкогольные напитки, особенно кустарного производства. У него нет цвета и запаха, поэтому его содержание невозможно определить без специальных тестов. В организме метанол расщепляется в печени с образованием токсичных веществ — формальдегида и муравьиной кислоты, которые поражают нервы, глаза и внутренние органы. Даже небольшие дозы опасны: 3–12 г метанола могут вызвать слепоту. В первые 12–24 часа после употребления человек может казаться здоровым, но затем появляются тошнота, рвота, боли в животе, угнетение нервной системы, проблемы со зрением и дыханием. Без медицинской помощи отравление может привести к коме, сердечно-дыхательной недостаточности и смерти. Чтобы защититься, важно не употреблять алкоголь домашнего производства, покупать напитки только в лицензированных местах и проверять упаковку.

