Калькулятор для прогноза болезней печени стал доступен онлайн

Учёные создали калькулятор, который предсказывает болезни печени на 10 лет вперёд. Для прогноза система использует показатели из стандартного биохимического анализа крови.

© mi-viri/iStock.com

Речь идёт об оценке риска рака и цирроза печени. В тканях этого органа нет болевых рецепторов, поэтому заболевания могут долгое время протекать бессимптомно. Обычно работу печени оценивают по уровню ферментов:

гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ);

аспартатаминотрансферазы (АСТ);

аланинаминотрансферазы (АЛТ).

Однако по этим данным врач может оценить, как работает печень в текущий момент, в то время как новая система позволяет сделать прогноз на 10 лет вперёд.

Учёные назвали бесполезные медицинские анализы — в списке 35 пунктов

Достоверность метода проверили учёные из Каролинского института. Они использовали данные о состоянии здоровья 480 тысяч человек. В течение 30 лет примерно 1,5% из них потребовалась пересадка печени из-за цирроза или рака. Модель калькулятора, получившая название CORE, смогла заранее распознать таких пациентов в 88% случаев, используя только результаты анализа крови.

Калькулятор уже доступен онлайн. Чтобы оценить риски развития заболеваний печени, пользователю нужно указать пол, возраст и ввести показатели ГГТ, АЛТ и АСТ.

Три бесполезных анализа, которые не стоят своих денег

Авторы считают, что врачи первичного звена смогут использовать их модель, чтобы выявлять пациентов с высоким риском рака или цирроза печени. В будущем они планируют протестировать калькулятор на пациентах с сахарным диабетом или ожирением. У них вероятность развития этих заболеваний выше, поэтому система расчёта может отличаться.