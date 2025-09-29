Калькулятор для прогноза болезней печени стал доступен онлайн
Учёные создали калькулятор, который предсказывает болезни печени на 10 лет вперёд. Для прогноза система использует показатели из стандартного биохимического анализа крови.
Речь идёт об оценке риска рака и цирроза печени. В тканях этого органа нет болевых рецепторов, поэтому заболевания могут долгое время протекать бессимптомно. Обычно работу печени оценивают по уровню ферментов:
- гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ);
- аспартатаминотрансферазы (АСТ);
- аланинаминотрансферазы (АЛТ).
Однако по этим данным врач может оценить, как работает печень в текущий момент, в то время как новая система позволяет сделать прогноз на 10 лет вперёд.
Достоверность метода проверили учёные из Каролинского института. Они использовали данные о состоянии здоровья 480 тысяч человек. В течение 30 лет примерно 1,5% из них потребовалась пересадка печени из-за цирроза или рака. Модель калькулятора, получившая название CORE, смогла заранее распознать таких пациентов в 88% случаев, используя только результаты анализа крови.
Калькулятор уже доступен онлайн. Чтобы оценить риски развития заболеваний печени, пользователю нужно указать пол, возраст и ввести показатели ГГТ, АЛТ и АСТ.
Авторы считают, что врачи первичного звена смогут использовать их модель, чтобы выявлять пациентов с высоким риском рака или цирроза печени. В будущем они планируют протестировать калькулятор на пациентах с сахарным диабетом или ожирением. У них вероятность развития этих заболеваний выше, поэтому система расчёта может отличаться.