Уринотерапия и бани для матки: 4 диких метода лечения от знаменитостей

Стив Джобс пытался излечиться от рака вегетарианством, а Мадонна — адепт уринотерапии. Оказывается, ни большие деньги, ни слава, ни высокое положение в обществе не спасают от псевдонаучных взглядов.

Гвинет Пэлтроу и паровые бани для матки

Несколько лет назад актриса начала пропагандировать вагинальные пропаривания. По её словам, сидеть над паром, который исходит от травяных настоев, очень полезно для женских половых органов. Процедура якобы очищает матку, улучшает кровообращение и расслабляет мышцы тазового дна.

Что на самом деле

Матка, как и любой другой орган, не нуждается ни в каком детоксе. Более того, подобные вмешательства могут быть опасны. В частности, они могут изменить рН среды влагалища и температуру, что плохо сказывается на местной микрофлоре (как это показано, например, для спринцеваний). Кроме того, при таком пропаривании можно получить ожог второй степени, и такие случаи описаны в клинической практике.

Орландо Блум очищает кровь от микропластика

Недавно актёр признался, что прошёл процедуру афереза — метода, при котором кровь пациента выводится из организма, проходит через фильтры, а затем возвращается обратно. Такой подход применяют при тяжёлых аутоиммунных заболеваниях или при критическом повышении определённых белков в крови. Блум объяснил свой шаг желанием избавиться от микропластика и токсинов, которые, как он полагает, накапливаются в организме.

Что на самом деле

Действительно, современные исследования подтверждают: микропластик есть повсюду — в воздухе, воде, еде и даже в тканях человека. Учёные находят мельчайшие частицы пластика в крови и органах. Однако доказательств того, что процедуры, подобные аферезу, реально очищают кровь, нет. Более того, аппараты для афереза и диализа сами состоят из пластиковых трубок и мембран, которые при эксплуатации могут выделять микрочастицы. Таким образом, стремясь избавиться от пластика, человек рискует ввести его в организм ещё больше.

Сегодня наука делает лишь первые шаги к пониманию того, как именно микропластик ведёт себя в организме: накапливается ли он, выводится ли естественным путём и как влияет на здоровье.

Уринотерапия от Мадонны

В 2019 году Мадонна выложила ролик, в котором выпивает чашку мочи после ледяной ванны. По словам певицы, процедуры помогают ей восстановиться после концертов.

Помогает ли уринотерапия

Что касается холодных ванн, это действительно может улучшить самочувствие. В недавнем систематическом обзоре говорится, что погружение в холодную воду положительно влияет на психику, иммунитет, качество сна и даже снижает уровень воспаления. При этом авторы утверждают, что эффект от процедуры кратковременный. В другом исследовании также говорится о положительном воздействии пятиминутного погружения в холодную воду. Поэтому вопросов относительно первой части восстановительных процедур Мадонны нет.

А вот уринотерапия — абсолютно недоказанный метод. Более того, приём мочи может быть опасным для здоровья. В некоторых работах показано, что такое «лечение» может привести к инфекции, ведь в моче могут быть бактерии, в том числе и устойчивые к антибиотикам.

Стив Джобс и попытка избавиться от рака

В 2003 году у Стива Джобса обнаружили редкий тип рака поджелудочной железы. Однако вместо современного лечения (операции и принятой консервативной терапии) Джобс выбрал альтернативные методы, в частности перешёл на растительную диету.

Эксперимент длился около девяти месяцев, после чего Джобс всё же согласился на традиционное лечение. Однако и это не помогло. Болезнь не удалось устранить, через восемь лет он скончался.

Помогает ли вегетарианство при раке

Врачи до сих пор спорят, насколько опасной оказалась эта задержка в девять месяцев. Дело в том, что раковая опухоль, которая была у Джобса, растёт очень медленно. Поэтому некоторые специалисты считают, что несколько месяцев без хирургического вмешательства не сыграли критической роли.

При этом важно отметить, что никакая растительная диета не способна уничтожить опухоль. Главное в современной онкологии — это ранняя диагностика, обнаружение опухоли, когда она ещё не успела распространиться на соседние ткани и органы. В этом случае новообразование удаляют и при необходимости проводят консервативное лечение.

Примечательно, что у вегетарианцев действительно несколько ниже риски развития некоторых видов рака (главным образом рака кишечника). Однако что касается других видов онкозаболеваний, разницы с мясоедами почти нет.

Главное

Истории знаменитостей показывают, что даже известные люди иногда обращаются к сомнительным практикам в надежде сохранить здоровье. На самом деле ни уринотерапия, ни экстремальные диеты не способны заменить доказательную медицину. При любых серьёзных проблемах важно не терять время и следовать рекомендациям врачей.

