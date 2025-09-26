Учёные выяснили, как сон связан с остеопорозом

Совместное исследование университетов Суррея и Шеффилда выявило связь между циркадными ритмами и костным метаболизмом. Новые данные в теории могут повысить эффективность терапии остеопороза.

Циркадные ритмы — это внутренние биологические часы, по которым запускаются и останавливаются некоторые процессы в организме. Например, с наступлением темноты вырабатывается гормон сна мелатонин, а утром — гормон стресса кортизол. Отчасти поэтому человек ночью спит, а днём бодрствует. Авторы статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, выяснили, что по циркадным ритмам также запускаются процессы разрушения костной ткани.

Кости человека регулярно обновляются. Клетки-остеокласты разрушают старую ткань (это называется резорбцией), а остеобласты строят новую. Пока эти процессы протекают равномерно, кость остаётся плотной и прочной. С возрастом новая ткань формируется не так быстро, поэтому у пожилых людей часто развивается остеопороз — заболевание, при котором плотность костей снижается и они становятся хрупкими. Особенно уязвимы к остеопорозу женщины в постменопаузе. В этот период у них падает уровень гормона эстрогена, который тоже участвует в костном метаболизме, поэтому ткани разрушаются быстрее, чем успевают сформироваться новые.

Новое исследование показало, что важную роль в этом процессе также играют циркадные ритмы. Учёные провели эксперимент с участием 22 добровольцев. На протяжении суток каждые два часа у них брали кровь на два маркера костного метаболизма:

N-концевого пропептида сывороточного проколлагена I типа (sPINP), он связан с образованием костной ткани.

C-концевого телопептида коллагена I типа (sCTX), связан с разрушением костной ткани.

Оказалось, что внутренние биологические часы запускают работу клеток-остеокластов, которые отвечают за резорбцию костной ткани. При этом на остеобласты, которые формирует новую ткань, циркадные ритмы почти не влияют.

Авторы статьи полагают, что эта особенность объясняет, почему сменная работа и бессонница сказываются на плотности костей и повышают риск переломов. Если человек игнорирует циркадные ритмы, нарушается баланс костного метаболизма. Также учёные считают, что новые данные нужно учитывать при планировании антирезорбтивных процедур для лечения остеопороза. Если выбирать время для капельниц с учётом циркадных ритмов, это в теории может повысить эффективность терапии.