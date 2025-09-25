Влияет ли погода на сердечников — отвечает кардиолог

На большей части России господствует континентальный климат с резкими перепадами температуры и скачками атмосферного давления. В прогнозах синоптики иногда предупреждают: изменения за окном могут вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей. Врач-кардиолог, к. м. н. Екатерина Майборода рассказала «Рамблеру», есть ли связь между погодой и самочувствием и как давление на улице влияет на давление в сосудах.

© Freepik

Атомы и молекулы, из которых состоят различные слои атмосферы, постоянно движутся в случайных направлениях. Несмотря на свой крошечный размер, при столкновении с поверхностью они воздействуют на неё, а мы воспринимаем это как давление. Чем плотнее и тяжелее воздух, тем выше давление, и наоборот.

Наиболее заметные скачки атмосферного давления случаются при резкой смене погоды, например перед приходом грозового фронта, во время шторма или при похолодании. Считается, что именно такие колебания могут негативно влиять на самочувствие.

Как атмосферное давление связано с артериальным

«Исследования на эту тему дают неоднозначные результаты. Сердце и сосуды — замкнутая система, и прямого механического воздействия атмосферного давления на артериальное быть не может. Но есть косвенное влияние, через вегетативную нервную систему, которая регулирует давление и изменение температуры». Майборода Екатерина врач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к. м. н.

В минусовую погоду артериальное давление обычно выше, чем летом. Это связано с тем, что из-за холода кровеносные сосуды сужаются. Чтобы качать кровь через суженные сосуды, сердцу приходится работать интенсивнее, и это приводит к повышению артериального давления. Кроме температуры похожие реакции могут запустить внезапные скачки влажности и атмосферного давления. Эти погодные колебания чаще всего влияют на пожилых людей (старше 65 лет), так как их организм хуже адаптируется к резким изменениям.

В жару на артериальное давление могут влиять попытки организма избавиться от лишнего тепла. Высокие температуры и влажность усиливают приток крови к коже. Из-за этого сердце бьётся быстрее, перекачивая в два раза больше крови в минуту, чем в прохладный день.

Почему «скачет» давление и что с этим делать

Результаты пятилетнего исследования, проведённого в Израиле в 2022 году, показали: у пожилых гипертоников при снижении атмосферного давления падает артериальное. Именно в такие периоды у пациентов чаще случались инсульты, инфаркты и тромбоэмболии (закупорки артерии сгустками крови). Учёные сделали вывод, что низкое атмосферное давление — самостоятельный фактор риска для сердца и сосудов, даже если артериальное давление при этом не повышается. Однако выборка была слишком мала, чтобы распространять выводы на всё население. В исследовании участвовали только 250 человек, и оно проводилось в условиях специфического климата Израиля.

Связь между атмосферным и артериальным давлением также изучали польские учёные. Результаты были опубликованы в European Heart Journal Supplement. Авторы проанализировали данные суточного мониторинга давления у 4 тысяч пациентов с гипертензией. Оказалось, что влияние атмосферного давления проявляется неравномерно в течение года. Выраженные различия были зафиксированы в марте, сентябре и декабре. Учёные пришли к выводу, что именно в эти месяцы пациенты с гипертензией могут быть уязвимы к изменениям погоды и нуждаются в более тщательном контроле артериального давления.

Метеочувствительность: миф или реальность

«В официальной медицине диагнозов "метеочувствительность" или "метеозависимость" нет. Однако это не значит, что люди не реагируют на перемену погоды. На самочувствие, особенно у гипертоников, влияет много факторов. Нервная система играет важную роль в регуляции давления. И если человек ожидает, что ему станет хуже от перемены погоды, его мозг может запустить соответствующие реакции», — объясняет врач.

Погода действительно может провоцировать определённые проблемы со здоровьем. Однако это относится не к изменениям как таковым, а к температуре воздуха и влажности. Эти факторы могут повлиять на людей с повышенным давлением и заболеваниями сердца.

Главное

Прямой связи между атмосферным давлением и работой сердца нет, но перемены в погоде косвенно влияют на артериальное давление. Перепады температуры и влажности могут менять давление через вегетативную нервную систему, особенно у пожилых людей и гипертоников. В холодное время сосуды сужаются, повышая давление, а жара и высокая влажность увеличивают нагрузку на сердце. Исследования показывают сезонную и индивидуальную чувствительность к изменениям погоды, но официального диагноза «метеочувствительность» не существует. Реакция организма зависит от психологии и ожиданий человека.

