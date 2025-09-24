Невролог рассказал, как избавиться от шума в ушах

Многие в какой-то момент жизни сталкиваются с шумом в ушах. У кого-то случаются единичные эпизоды, а кто-то слышит гул постоянно. Врач-невролог Василий Плотников рассказал «Рамблеру», почему звенит в ушах и как не сойти с ума из-за тиннитуса.

Как понять, что звенит в ушах

Шум в ухе без внешнего источника называют тиннитусом. Он может быть односторонним, когда звенит только в одном ухе, или двусторонним — если появляется в обоих ушах одновременно. Некоторые воспринимают эти ощущения как шум в голове, а не в ушах. Это довольно распространённая проблема: с ней сталкивается до 15–20% людей. Особенно часто тиннитус встречается у пожилых.

Разделяют объективный и субъективный тиннитус. Первый встречается реже. В этом случае у шума в ушах есть физический источник, и врач тоже может его услышать во время осмотра. Такое возможно, если тиннитус вызван мышечными сокращениями или аномалиями строения сосудов по соседству со слуховыми рецепторами. При субъективном тиннитусе звук слышит только сам пациент.

Причины шума в ушах

Чтобы понять, почему возникает тиннитус, нужно разобраться, как вообще устроена система слуха человека.

Наружное ухо состоит из ушной раковины и слухового прохода. Подобно рупору, они направляют звуковые волны в среднее ухо.

Среднее ухо, состоящее из барабанной перепонки и слуховых косточек, в ответ на звуковую волну начинает вибрировать в такт с поступающей звуковой волной.

Во внутреннем ухе эта вибрация доходит до улитки — спиральной полости, выстланной волосковыми клетками-рецепторами. Эти рецепторы вибрируют с заданной частотой и передают электрические сигналы по слуховому нерву в мозг, который интерпретирует их как определённый звук.

Причиной тиннитуса могут стать проблемы на любом из этих этапов или нарушения в работе слухового анализатора.

Шумовая травма и возрастное снижение слуха

Если волосковые клетки внутри улитки повреждены и работают неправильно, они могут передавать случайные электрические импульсы, которые воспринимаются как звон в ушах. Такое встречается у пожилых людей из-за возрастных изменений и у работников шумных производств, например металлургической промышленности.

Патологии внутреннего и среднего уха

Травмы, воспаления, новообразования могут влиять на работу слуховой системы, в том числе искажать восприятие звуков. Список возможных диагнозов довольно обширный, но чаще всего подозревают следующие состояния:

Нейросенсорная тугоухость. Это одна из форм снижения (или полной потери) слуха из-за поражения участков звуковоспринимающего отдела слуховой системы. Иногда её называют нервной глухотой.

«Снижение слуха приводит к тому, что в мозг поступает недостаточно слуховой информации. В ответ на это слуховые нейроны начинают генерировать патологические избыточные импульсы, которые воспринимаются как шум. По аналогии с фантомной болью в утерянной конечности, когда недостаток сенсорной информации приводит к искажённой и усиленной активности нейронов, ранее принимавших от неё чувствительные сигналы». Василий Плотников невролог, эпилептолог Lahta Clinic

Болезнь Меньера. Это хроническое заболевание, которое поражает отделы уха, отвечающие за равновесие и слух. Скапливающаяся жидкость повышает давление во внутреннем ухе и повреждает волосковые клетки. Звон в ушах — один из ранних симптомов этой болезни.

Дисфункция евстахиевой трубы. Евстахиевой называют трубку, которая соединяет среднее ухо с верхней частью глотки. Если она расширена, появляется ощущение заложенности и гула в ухе.

Остеосклероз. При этом заболевании наблюдается аномальный рост и уплотнение костей, в том числе слуховых косточек в среднем ухе. Как правило, при остеосклерозе нарушение слуха и тиннитус начинаются с одного уха и со временем распространяются на другое или усиливаются.

Мышечные спазмы. Расположенные рядом с ухом мышечные структуры, например крыловидные мышцы, которые участвуют в открывании рта, при спазме могут становиться источником шума. Иногда он бывает в покое, но часто связан с движениями челюстью.

Невринома. Это доброкачественная опухоль VIII черепного нерва (слухового нерва), который тянется от мозга к внутреннему уху. Один из симптомов — шум в ушах и потеря равновесия.

Повреждение мозга. Изолированный шум в ухе изредка оказывается проявлением заболевания мозга. Например, при инсульте в бассейне передней мозжечковой артерии может наблюдаться шум в ухе и головокружение. А при рассеянном склерозе возможно поражение центральных слуховых путей.

Инфекции и воспаления

Иногда шум в ушах и проблемы со слухом появляются на фоне ушной инфекции. В этом случае тиннитус — обычно второстепенный симптом, в первую очередь пациенты жалуются на боль, лихорадку и выделения из уха.

Стресс и тревожность

Иногда шум в ушах появляется как ответная реакция на эмоциональное состояние. Например, на фоне стресса, недосыпа или переутомления. Тогда говорят о психогенном тиннитусе.

«Психогенный тиннитус может наблюдаться в рамках слуховых галлюцинаций при шизофрении или у пациентов с тревожно-депрессивным состоянием. В данной ситуации лечение нарушений психоэмоционального фона приводит к исчезновению шума», — объясняет невролог Василий Плотников.

Хронические системные заболевания

Звон в ушах может быть сопутствующим симптомом сосудистых заболеваний или эндокринных нарушений. Например, при атеросклерозе и артериальной гипертензии усиливается ток крови по венам и артериям, причём так, что кровоток становится слышно. Пациенты описывают такой тиннитус как гул в ушах.

Сахарный диабет тоже повышает риск развития тиннитуса. Считается, что повышенный уровень глюкозы в крови повреждает микрососуды внутреннего уха и нарушает активность слухового нерва.

Лекарства

В состав некоторых препаратов входят ототоксичные вещества. Они могут провоцировать шум в ушах или снижать качество слуха. К таким лекарствам в первую очередь относят нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), некоторые антибиотики, мочегонные средства и антидепрессанты. Чем больше дозировка, тем выраженнее симптомы, но, если прекратить приём, тиннитус, как правило, исчезает.

Это далеко не все возможные причины шума в ушах.

«Иногда шум в ушах начинается с соседних структур — проходящих рядом с ухом сосудов или от височно-нижнечелюстного сустава, — предупреждает врач. — В редких случаях шум в ухе может стать проявлением патологии головного мозга, например в качестве ауры эпилептического припадка или из-за артериовенозной мальформации в головном мозге. У значительной доли пациентов шум в ушах может в итоге оказаться диагностически неясным».

Симптомы тиннитуса

Шум в ушах не всегда проявляется как звон. Некоторые описывают это состояние как жужжание, свист, шипение, пульсацию, а кто-то вообще слышит музыку. Тиннитус бывает постоянным или периодическим, а его интенсивность может меняться от эпизода к эпизоду. Часто звон в ушах сопровождается дополнительными симптомами:

проблемами со сном;

головокружением;

тошнотой;

головными болями;

снижением концентрации внимания;

нарушением равновесия.

«Если шум в ушах возник остро и сохраняется дольше суток, нужно срочно проконсультироваться с лор-врачом. Когда при этом есть хоть один симптом, указывающий на инсульт (нарушенная речь, асимметрия лица, нарушение зрения или двигательной активности), необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь Если шум в ушах развивался постепенно или он продолжается дольше трёх месяцев, консультация также нужна, но её можно провести в плановом порядке», — говорит невролог.

Диагностика тиннитуса

Шум в ушах не самостоятельное заболевание. Как правило, это симптом какого-то нарушения. Поэтому важно пройти обследование и проконсультироваться со специалистами.

«Первым делом стоит обратиться к врачу-оториноларингологу или врачу-сурдологу (он специализируется на нарушениях слуха) и уточнить, есть ли проблема со стороны лор-органов. Если специалист не находит проблемы со своей стороны, следует обследоваться у невролога», — советует врач Василий Плотников.

В некоторых ситуациях может быть полезной консультация психиатра и психотерапевта, особенно если шум в ухе продолжается дольше трёх месяцев.

Чтобы найти причину, могут понадобиться дополнительные инструментальные обследования. Для начала проверяют слух с помощью аудиологического обследования. В специальной звукоизолированной комнате на пациента надевают наушники, через которые передают разные звуки. По тому, как человек реагирует на них, дают оценку слуху.

Если есть подозрение на неврологическую причину, делают компьютерную томографию или МРТ мозга.

«Может потребоваться снимок головного мозга в специальном режиме тонких срезов через мосто-мозжечковый угол, а иногда с внутривенным контрастированием, чтобы не пропустить маленькую опухоль», — предупреждает врач.

Чтобы исключить патологию сосудов головного мозга, делают МРТ в режиме артериографии и венографии, которая позволяет визуализировать сосуды.

При тиннитусе важно исключить системные заболевания, например сахарный диабет или болезни сердца. Поэтому часто назначают клинические анализы крови.

Лечение и управление симптомами

Терапия будет зависеть от причины. Часто полностью избавиться от тиннитуса нельзя, но можно уменьшить выраженность симптомов и научиться с ними жить.

«Шум в ушах может пройти сам, если он возник на фоне физической перегрузки, травмы головы, звуковой травмы или передозировки кофеина. Однако это не повод откладывать визит к врачу. Особенно если тиннитус сохраняется дольше трёх месяцев», — комментирует Василий Плотников.

Медикаментозная терапия

Препаратов конкретно против тиннитуса нет, а существующие на рынке биологически активные добавки не доказали свою эффективность. В их состав обычно входят L-карнитин, витамины C, E и группы В, калий, магний, селен, листья гинкго билоба и другие растительные экстракты.

Нет никаких доказательств, что какой-то из этих компонентов лечит шум в ушах. Поэтому медикаментозное лечение применяют, если тиннитус вызван внешней причиной, например бактериальной ушной инфекцией или сахарным диабетом.

«При нарушениях слуха необходима его коррекция с подбором слухового аппарата. Если диагностируется болезнь Меньера, обычно нужны ограничение соли и специальные препараты, относящиеся к вестибулосупрессорам и диуретикам, — уточняет невролог. — Если выявлено серьёзное неврологическое заболевание, лечение зависит от диагноза. Например, при рассеянном склерозе предлагают специфическую иммунную и гормональную терапию. Если есть опухоль, лечение переходит в руки нейрохирургов, которые могут предложить операцию или гамма-нож».

Слуховые аппараты и звуковая терапия

Если звон в ушах связан с потерей слуха, могут помочь слуховые аппараты или усилители звука. В первую очередь это касается пожилых людей, у которых ухудшение слуха и тиннитус вызваны естественными возрастными изменениями.

Когда полностью устранить тиннитус невозможно, прибегают к звуковой терапии. Это подавление звуков с помощью электронных устройств, например генератор белого шума или шума заданной индивидуальной частоты. Цель терапии — помочь пациенту изменить восприятие звона в ушах и реакцию на него. Внешний звук может помочь отвлечься и приспособиться к тиннитусу.

«Некоторые приложения могут также подавлять избыточный шум или даже подстраивать громкость различных звуковых частот при проигрывании музыки на телефоне таким образом, чтобы конкретный шум у человека был замаскирован. Для этого приложение сначала тестирует у пользователя собственную частоту шума в ушах», — объясняет специалист.

Психотерапия

Звон в ушах может мешать повседневной жизни и влиять на эмоциональное состояние. Одним из осложнений тиннитуса считают депрессию и тревожное расстройство. Поэтому пациентам рекомендуют рассмотреть психотерапию как возможный вариант лечения.

Обычно используют когнитивно-поведенческую терапию. Она, конечно, не избавит от звона в ушах, вызванного физической причиной, но может помочь его не замечать и жить нормально.

Профилактика тиннитуса

Небольшие изменения в образе жизни тоже могут помочь предотвратить тиннитус у людей из группы риска и уменьшить симптомы уже существующей проблемы.

Защита слуха

Громкие звуки могут повредить слуховые нервы, поэтому нужно защищать уши от них. Например, использовать наушники во время работы с электроинструментами.

Уменьшение громкости

Если слушать музыку очень громко, может развиться шумовая травма. Особенно это актуально для любителей наушников-вкладышей. Исследование ВОЗ показало, что примерно у 24% людей до 34 лет есть нарушения слуха, в том числе из-за наушников и громкой музыки.

Белый шум

Обычно звон в ушах становится заметнее в тишине, например ночью. Поэтому у пациентов с тиннитусом бывает бессонница. Чтобы этого избежать, можно ставить на ночь белый шум или включать вентилятор.

Стресс

Переживания могут усугубить гул в ушах, поэтому пациентам с тиннитусом важно уметь расслабляться и отвлекаться. Например, гулять или заниматься спортом.

А вот чего делать не стоить, так это заниматься самолечением.

«При тиннитусе категорически нельзя пытаться прочистить уши и самостоятельно удалять серу. Капли, местное тепло и бальзам "Звёздочка" тоже не союзники в этом деле», — предупреждает Василий Плотников.

Главное

Тиннитус — не самостоятельное заболевание и чаще всего оказывается симптомом какого-либо нарушения. Причин довольно много: патологии внутреннего и среднего уха, инфекции, шумовая травма, тугоухость, приём лекарств и другие. Избавиться от звона в ушах получается не всегда, некоторые пациенты вынуждены приспосабливаться к жизни с тиннитусом. Чтобы уменьшить симптомы, рекомендуют звуковую терапию и психотерапию. Это помогает не обращать внимания на звон и вести нормальную жизнь.

