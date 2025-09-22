4 самых популярных метода от простуды, в которых есть смысл

С этими методами лечения простуды многие знакомы с детства. Разобрались, какие из них действительно работают.

© Nikodash/iStock.com

Научно подтверждённые методы

Мёд

Как показал обзор исследований, опубликованный в BMJ Evidence-Based Medicine, мёд может облегчить симптомы при инфекции верхних дыхательных путей. Это в основном вирусные заболевания, поражающие нос, горло, голосовые связки и крупные дыхательные пути, которые ведут к лёгким. Их основные симптомы — это заложенность носа, насморк, боль в горле и кашель.

В рамках обзора учёные проанализировали 14 исследований, в которых участвовали люди с инфекциями верхних дыхательных путей, которые лечились либо мёдом, либо традиционными средствами — антигистаминными и отхаркивающими препаратами, а также лекарствами от кашля и обезболивающими.

Оказалось, что мёд помогает снизить частоту и интенсивность кашля, а в некоторых случаях даже сокращает продолжительность болезни на один-два дня. Исследователи отмечают, что мёд обладает противомикробными свойствами и может быть безопасным средством для облегчения симптомов у взрослых.

© Freepik

Куриный суп

В недавней обзорной статье в журнале Nutrients авторы изучали, может ли суп помочь взрослым людям быстрее восстановиться после инфекций дыхательных путей. Исследователи обнаружили, что супы, приготовленные с курицей и овощами, могут облегчить симптомы. Вероятно, это происходит за счёт снижения маркеров воспаления.

Всего проанализировали четыре работы, посвящённые пользе супа при лечении острых респираторных инфекций. В большинстве исследований изучали куриный суп с овощами и травами. В итоге три из них показали, что употребление супа значительно уменьшает симптомы ОРВИ — боль в горле, заложенность носа и кашель. Два исследования показали, что суп снижает уровень ключевых маркеров воспаления и улучшает активность иммунных клеток. Учёные пришли к выводу, что, хотя и требуются дополнительные исследования, у куриного супа есть потенциальная терапевтическая польза за счёт сочетания питательных, гидратационных и противовоспалительных свойств.

© azerbaijan_stockers/Freepik

Что пить при простуде, чтобы стало легче: 4 варианта

Неподтверждённые методы с логическим обоснованием

Ингаляции над варёной картошкой

Метод заключается в том, чтобы отварить картофель, слить воду, накрыть кастрюлю полотенцем и подставить под него голову, чтобы вдыхать горячий пар. В этом есть своя логика: картофель сохраняет тепло гораздо дольше, чем вода, а значит, он дольше выделяет пар. Горячий пар помогает немного расширить дыхательные пути, что может временно облегчить дыхание и снять заложенность носа. Однако потенциальные риски паровых ингаляций (например, ожоги дыхательных путей) перевешивают возможную пользу.

Промывание носа солевыми растворами

Оно разжижает слизь, которая вызывает заложенность и вымывает вещества, вызывающие отёк. Это помогает смыть не только лишнюю слизь, но и другие раздражители. Кроме того, солевой раствор увлажняет слизистые оболочки, что временно облегчает симптомы и способствует более комфортному дыханию. Однако не стоит прибегать к промыванию носа, если:

У вас ушная инфекция.

Ощущение давления в одном или обоих ушах.

У вас полностью заложена одна ноздря.

Назван единственный витамин, который поможет от простуды

Горячие ванны для ног с горчицей

В пилотном исследовании авторы попытались выяснить, как ножные ванны с горчичным порошком влияют на самочувствие пациентов с респираторными инфекциями. Они пришли к выводу, что такая процедура может улучшать субъективное ощущение комфорта, но требует дальнейших исследований для подтверждения эффективности.

В теории горячие ванны для ног за счёт притока крови к стопам могут улучшать кровообращение в нижних конечностях и облегчать ощущения при ознобе, а также косвенно создавать эффект расслабления и улучшать самочувствие.

Чай с малиновым вареньем

Горячие напитки — распространённый способ лечения простуды и гриппа, но в научной и клинической литературе нет исследований, посвящённых этому методу лечения. Чай с малиной, как и любой другой горячий напиток, повышает температуру тела и стимулирует потоотделение, что косвенно способствует снижению температуры. Малина содержит салицилаты — природные аспириноподобные соединения — однако их концентрация даже в свежих ягодах невелика. Варенье же скорее субъективно может улучшать самочувствие за счёт глюкозы, которая быстро усваивается и временно повышает бодрость и энергию.

5 мифов о простуде, которые учёные давно опровергли

Главное

Мёд при простуде действительно смягчает кашель и боль в горле, снижает интенсивность симптомов и может немного сокращать продолжительность болезни. Куриный суп с овощами и зеленью уменьшает воспаление, облегчает симптомы ОРВИ и способствует восстановлению благодаря питательным и гидратационным свойствам. Остальные методы имеют скорее логическое обоснование. Ингаляции над горячим картофелем расширяют дыхательные пути. Промывание носа солевым раствором разжижает слизь и удаляет раздражители. Горячие ванны для ног с горчицей субъективно улучшают самочувствие. Горячий чай с малиновым вареньем согревает, стимулирует потоотделение и временно повышает энергию за счёт глюкозы. Все эти методы помогают скорее облегчить симптомы и создать комфортное состояние, чем непосредственно лечат вирусную инфекцию.

Важные исследования